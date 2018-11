Von Ulrika Lawinger-Erhard

St. Leon-Rot. Der St. Leoner Sauerkrautmarkt in der Ortsmitte hat eine schon fast 536-jährige Tradition und ist mit seinem Flair bis heute für die Einheimischen ebenso wie für die vielen auswärtigen Stammgäste ein besonders markantes Datum im Jahresverlauf. Das vielseitige Spektrum der Markthändler und Schausteller sowie die bunte Mixtur aus Unterhaltungsangeboten und Warenständen ziehen Groß und Klein in ihren Bann.

Volle Parkplätze auf der ganzen Gemarkung zeigten am vergangenen Wochenende, dass der Sauerkrautmarkt nach wie vor ein Besuchermagnet ist. Das schöne und milde Herbstwetter tat sein Übriges. "Heute ist ein traumhaftes Marktwetter", sagte ein Standinhaber, "für die Besucher und die Marktbeschicker hat sich heute der weite Weg gelohnt hat und wir machen einen guten Umsatz".

Süßwaren, Gewürze und auch einige Essensstände machen den Markt mit allen Sinnen erlebbar, zu sehen gibt es an jedem Stand so einiges. Winterbekleidung wie Mützen, Schals, Socken oder warme Pullover, Schuhe, Lederwaren oder Haushaltsbedarf gehören weiterhin fest zum Sortiment, mancher Stand punktete mit Beratung und Vorführung der Produkte.

Am Marktmontag geht es unter anderem mit dem Frohschoppen und Sauerkrautessen weiter. ​Foto: Lawinger-Erhard

Neben diesen Waren gab es allerlei kulinarische Köstlichkeiten. An den Crêpes-Buden standen die Besucher Schlange, um eine der süßen oder deftigen Leckereien zu ergattern, außerdem waren Schokoküsse beliebt. Selbstverständlich waren auch Speisen wie Bratwürste, Schaschlik, Steaks oder frittierte Zwiebelringe und Kartoffelchips gefragt. Die Kinder und Jugendlichen freuten sich ebenfalls über das vielfältige Angebot. Die Kleinen drehten auf den Karussells munter ihre Runden oder "angelten" Fische, die Jugendlichen hatten an den vielfältigen Fahrgeschäften Vergnügen.

Wenn sich das Marktgeschehen des Tages zu Ende neigt, erwacht traditionell in den Kneipen und Zelten St. Leons ein lebhaftes Treiben. Livemusik sorgte für gute Unterhaltung, so ließen etwa die Bands "Burnout" und "The Chaotics" das Thermometer in den Kellerräumen des Jugendkulturpunkts "Blu" in die Höhe schnellen. Die in der Region betsens bekannte "Zap Gang" hatte bereits am Freitag im Billardclub das Publikum zu einer "Warm up"-Party für den Sauerkrautmarkt eingeladen. Am Samstag unterhielt "Gonzo’s Jam" die Marktbesucher im Billardclub. Großer Andrang und Feierstimmung herrschten auch in der "Alten Rose", im "St. Leoner Markthüttenzelt" und im Festzelt von "Eiscafé Negri": Für jeden Geschmack war etwas dabei.

Für viele Alteingesessene ist der Marktmontag schließlich der Höhepunkt, bereits am Morgen laden verschiedene Vereine oder Gaststätten zum Frühschoppen und Sauerkrautessen ein - das Gericht, das der Volksmund schon lange mit dem Fest in Verbindung bringt. Nicht etwa, weil es früher auf dem Markt verkauft wurde, sondern weil jährlich um diese Zeit das erste Sauerkraut der neuen Ernte frisch auf den Tisch kam.