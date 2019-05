St. Leon-Rot. (seb) Für einen großen und einen kleineren Lückenschluss im Wegenetz hat sich St. Leon-Rots Gemeinderat in der jüngsten Sitzung entschieden. Einstimmig war man für einen Radweg, der vom St. Leoner Ortsrand westlich der Landesstraße Richtung Reilingen (Landesstraße L546) in Richtung Soccerpark und Zufahrt zum St. Leoner See führt. Bauamtsleiter Werner Kleiber erläuterte die "umfangreichen Vorbereitungen" und Einzelheiten zum Weg.

Bisher gibt es dort keinen befestigten Weg, Radler müssen einen Umweg in Kauf nehmen und teils landwirtschaftliche Wege nutzen. Ein Fuß- und Radweg direkt neben der L546 bleibt nach wie vor ein unerfüllter Wunsch: Er fällt komplett in die Verantwortung des Lands, die erforderlichen Grundstücksverhandlungen sind wegen der Vielzahl an betroffenen Eigentümern schwierig: "Das kommt nicht voran", so Kleiber.

200.000 Euro werden voraussichtlich benötigt, um die Lücke von der verlängerten Speyerer Straße bis zur Bedarfsampel zwischen Soccerpark und See-Zufahrt zu schließen. Darüber hinaus muss die Gemeinde zwei Grundstücke (zusammen 10.600 Quadratmeter) vom Land für rund 37.000 Euro erwerben.

Da der Wunsch nach diesem Lückenschluss bereits im letzten Jahr von den Grünen geäußert wurde, stehen ausreichend Mittel im Haushaltsplan bereit. Die beiden benötigten Grundstücke liegen vor dem Lußhardthof und wurden an Landwirte verpachtet, die darauf aber nichts anbauen und zur Auflösung des Pachtvertrags bereit sind. Das dauert aber noch, daher wird der Lückenschluss sicher nicht zu dieser Badesaison fertig.

Eine Diskussion entspann sich um den Sinn eines Gehwegs entlang der Roter Straße (ebenfalls L546) nahe der Autobahnbrücke, zwischen Feldscheuerweg und Kehrgraben. 50 Meter lang und 1,50 Meter breit soll er werden und rund 35.000 Euro kosten. Mit 17 Mal Ja, drei Mal Nein und einer Enthaltung stimmte der Rat dafür. Laut Werner Kleiber kam der Wunsch aus der Bevölkerung, mit dem Weg sind Bushaltestelle und Querungshilfe besser zu erreichen.

Er hatte auch eine gute Nachricht: Anders als anfangs befürchtet, ist es nicht nötig, die beiden Bäume dort zu fällen, der Weg kann am Bankett mit ausreichend Abstand gestaltet werden. Auch hier muss Grund vom Land erworben werden (117 Quadratmeter), das selbst keinen Handlungsbedarf sieht angesichts des Fuß- und Radwegs auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Auch eine professionelle Planung machte das Land zur Auflage.

Offen ist laut Kleiber, wann genau diese Wegearbeiten stattfinden können: aber sicher nicht während Abriss und Neubau der Autobahnbrücken durch den Bund. Bürgermeister Dr. Alexander Eger sprach sich für den "kleinen Lückenschluss mit großer Wirkung" aus.

Auch Freie Wähler, Union, Junge Liste und Grüne erachteten den Weg als sinnvoll, für die SPD hat er keine Priorität, die FDP war ganz gegen diese Maßnahme, die CDU hinterfragte den Sinn, sah nur wenige potenzielle Nutzer und Probleme mit dem Anschluss an die Fuß- und Radwege, die unter der Autobahnbrücke entstehen sollen.