St.Leon-Rot. (pol/mün) Eine Passantin entdeckte am Freitag einen Gebäudebrand in der Einsteinstraße in St.Leon-Rot. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kurz nach 27 Uhr drang viel Rauch aus dem Dachgeschoss.

Die Feuerwehren von St.Leon-Rot und Walldorf konnten unter Einsatz der Drehleiter den Brand schnell löschen. Die Bewohner hatten sich zuvor selbstständig aus dem Haus gerettet, da der Feuermelder Alarm geschlagen hatte. Alle sieben Bewohner blieben unverletzt.

Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 100.000 bis 150.000 Euro. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Die Familien konnten durch die Gemeinde in einem Hotel untergebracht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Polizeiposten St.Leon-Rot aufgenommen. Während des Einsatzes kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Insgesamt waren 39 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort.