St. Leon-Rot. (obit) Der neue Edeka-Markt in St. Leon-Rot kann kommen: In einer Sondersitzung bewilligte der Gemeinderat einstimmig, dass der Spargel-, Obst- und Gartenbauverein der Gemeinde auf ein neues Areal im Westen von Rot in der Nähe des Bauhofs umziehen kann. Dieses momentan noch landwirtschaftlich genutzte Gebiet trägt in der Vorlage den Titel: "Sondergebiet Obst- und Gartenbauanlage Roter See". Durch den Umzug des Vereins kann der Edeka auf dem Gelände der alten Spargelhalle in der Kirrlacher Straße 33 entstehen. Nun folgte mit dem Okay für den Umzug des Spargel-, Obst- und Gartenbauvereins der nächste Schritt. In der alten Halle werden Geräte des Vereins gelagert, teilweise fanden Versammlungen statt.

Der bisherige Markt im Ortsteil St. Leon von "Edeka Knoch" in der Marktstraße 75 bis 77 sei inzwischen zu klein, um "eine qualitätsvolle und zukunftsfähige Nahversorgung zu gewährleisten", wie Bauamtsleiter Werner Kleiber in der Sitzung im Mai erklärte.

Neben einem Vereinsheim sind auf dem neuen 0,5 Hektar großen Teil des Geländes am "Roter See" auch eine Lagerhalle für Geräte und auch mögliche weitere Anlagen auf dem Gelände vorgesehen, wie den Unterlagen der Verwaltung zu entnehmen ist. Auch Obstbäume sollen in einer Art Lehrpfad angepflanzt werden. Bürgermeister Alexander Eger erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass durch den Beschluss "Planungssicherheit" geschaffen wurde, um Edeka und die Umsiedlung des Vereins zu ermöglichen. Bei den Fraktionen im Rat fand das Vorhaben breite Zustimmung: SPD-Rat Wolfgang Werner sprach von einem "hervorragenden" Ersatz, den der Verein als Areal von der Verwaltung erhält. Das Gelände neben der umbauten Fläche werde weiterhin gewissermaßen landwirtschaftlich genutzt, da wieder Schau- und Schulgärten angelegt werden sollen. "Die Bodenversiegelung durch die geplanten Gebäude werden durch diese Anpflanzungen mehr als kompensiert", so Werner. Auch die Grünen sprachen Lob aus. "Die zentrale Lage bietet eine gute Möglichkeit, mit Schulen und Kindergärten naturnahe Projekte umzusetzen", so Marina Krenzke.

Die FDP-Fraktion hob hervor: "Durch die Umsiedlung des Vereins kann der Edeka-Markt im St. Leoner Ortskern bestehen bleiben", so Michael Herling, der die infrastrukturellen Möglichkeiten mit Parkplätzen am neuen Standort des Vereins begrüßte. CDU-Rat Achim Schell sprach sich ebenfalls für den Verwaltungsvorschlag aus. Der Vorschlag der CDU, einen Radweg mit in die Planungen für das neue Vereinsgelände aufzunehmen, wurde von Seiten der Verwaltung abgewiesen, wie Udo Back (CDU) der RNZ auf Nachfrage mitteilte.