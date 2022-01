St. Leon-Rot. (pri/pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag im Kreisverkehr der Landesstraße L546 gegenüber dem "Harres".

Hier war gegen 11.30 Uhr ein Motorroller in den Kreisverkehr in Richtung Hauptstraße eingebogen. Als ein Lastwagen, der aus Richtung der Autobahn kam, ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr, übersah der 35-jährige Lastwagenfahrer den Roller. Der Rollerfahrer konnte noch bremsen und einen Zusammenstoß verhindern, stürzte aber auf die Fahrbahn.

Der schwer verletzte Biker wurde von einem Notarzt versorgt, der per Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht wurde. Danach brachte der Hubschrauber den Mofa-Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war der Kreisverkehr teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Zeugen des Unfalls können sich unter der Rufnummer 0621/174-4111 an den Verkehrsdienst wenden.