Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Die Vorberatungen hatten die Bedenken nicht restlos ausräumen können und so entschied St. Leon-Rots Gemeinderat sich im Fall des geplanten Kindergartens in Rot bei fünf Nein- und 18 Ja-Stimmen für ein besonderes Vorgehen. Dass die neue Einrichtung im Cranachring, an der verlängerten Rosenstraße und der Feuerbachstraße, gebaut wird, war unumstritten. Dass aber ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt und der Sieger sowohl mit Planungs- als auch Bauausführungsleistungen betraut wird, stieß "nicht nur auf Gegenliebe".

So drückte es Bürgermeister Alexander Eger eingangs aus: Neben den öffentlichen und nichtöffentlichen Vorberatungen habe es "regen E-Mail-Verkehr" gegeben. Hintergrund für die Vorschläge der Verwaltung ist Eger und Hauptamtsleiterin Anette Reich zufolge ein gewisser Zeitdruck: Man möchte Zuschüsse erhalten und das Land habe eine sehr kurze Frist gesetzt. Bis zu 301.000 Euro sind möglich für die zunächst zweigruppige Kindertagesstätte. Diese Summe bezieht sich nicht auf die Kosten – die gegenwärtig auf über drei Millionen Euro geschätzt werden, sondern auf die 40 entstehenden Plätze, Küche und Inklusionsraum, in dem Kinder mit Behinderung Förderung erfahren.

Von der modularen Fertigbauweise in Holz verspricht man sich die erforderliche Flexibilität – schließlich soll die Kita erweiterbar sein, sollten es die Kinderzahlen erfordern. Und vom Wettbewerb und der gemeinsamen Ausschreibung von Planung und Bau verspricht man sich eine Entlastung des Bauamts sowie einen sehr verlässlichen Kosten- und Zeitrahmen. Laut Anette Reich ist eine Bedingung für die erhofften Zuschüsse, dass der Neubau bis Ende Juni 2022 fertig sein muss.

Bürgermeister Eger erläuterte den Platzbedarf und die angedachte Gestaltung – wobei die Feinplanung beim Ausschreibungssieger liegt. Das Gebäude, das auf der vorhandenen Fläche westlich an die Feuerbachstraße gerückt wird, könnte teilweise unterkellert werden, um Lagerflächen zu schaffen. Die beiden Gruppenräume sollen rund 77 Quadratmeter haben, hinzu sollen Schlafräume mit je knapp 39, ein Werkraum mit 26, Esszimmer mit 41 und ein Bewegungsraum mit 60 Quadratmetern kommen. Außerdem vorgesehen sind Mitarbeiterräume, Büro, Gesprächszimmer, Sanitärräume, eine Bücherei mit rund 21 und der erwähnte Inklusionsraum mit gut 25 Quadratmetern. Platz für einen Lift wird auch vorgehalten, bis ein zweiter Stock aufs Gebäude kommt. Das Außengelände würde östlich Richtung Rosenstraße und vorhandenem Spielplatz liegen.

Im Cranachring, nicht mehr in der Feuerbachstraße soll der Haupteingang der neuen Kindertagesstätte liegen. Foto: Lerche

Eine wichtige Umplanung im Vorfeld betrifft laut dem Bürgermeister den Haupteingang: Der soll jetzt von der Feuerbachstraße in den Cranachring, nachdem vielfach Sorgen wegen der Verkehrssituation in der Feuerbachstraße geäußert wurden – dass viele Kinder per "Elterntaxi", also im Auto, gebracht werden, erwartet man hier genauso wie bei den anderen Kitas. Der alte Eingang könnte bleiben, dem Personal vorbehalten werden sowie als zweiter Rettungsweg dienen. Eger: "So könnten wir auf relativ einfache Weise allen Interessen weitestgehend Rechnung tragen."

Alle Fraktionssprecher verwiesen auf Zögern oder auch Zweifel wegen des vorgeschlagenen Verfahrens. Die meisten hoben aber auch die Vorzüge eines modular errichteten, leicht erweiterbaren Gebäudes hervor, wichtig war auch die Verlagerung des Eingangs in den Cranachring. Theo Vetter (Freie Wähler) meinte, es seien noch einige Fragen offen, etwa was die Ausstattung angehe. Auf seine Frage erklärte Anette Reich, dass noch kein Träger der Einrichtung gewählt worden sei, der in der Frage mitreden werde. Vetter beantragte auch, die Feuerbachstraße vom Verkehr zu entlasten und zu beruhigen, was der übrige Gemeinderat ebenso wie der Bürgermeister befürworteten.

Für die FDP konnte Michael Herling zwar zustimmen, kritisierte aber, dass die aktualisierten Pläne nicht in der Sitzung vorgelegt sowie Fragen der Erschließung und der "Entzerrung der Parksituation" nicht aufgegriffen wurden. "Die Kröte müssen wir schlucken": Martina Krenzke zeigte sich im Namen der Grünen enttäuscht, dass die Kita nicht vorneweg weitaus größer, nämlich viergruppig, wird. Immerhin sei das Gebäude erweiterbar, meinte sie: Es dürfe aber nicht weiter in die Fläche, sondern nur noch nach oben wachsen. Sie hoffe, dass künftig zum Bringen und Abholen der Kinder bevorzugt das Rad genutzt werde.

Darauf wollte Rouven Dittmann (Junge Liste) nicht setzen und plädierte für mehr Parkplätze für Autos. Die neue Ausschreibungsform sei "einen Versuch wert", auch wenn man skeptisch sei. Klaus Grün (SPD) legte Wert darauf, dass die Kita-Erweiterung nach oben, ins zweite Stockwerk, erfolgt.

"Wir sehen die Vorteile nicht": Carsten Kamuf (CDU) hatte massive wettbewerbsrechtliche Bedenken bei einer Ausschreibung, die Planung und Neubau einem "Generalübernehmer" anträgt. Zum einen "hat der Gemeinderat dann keine Steuerungsmöglichkeit", so Kamuf. Zum andern liege üblicherweise nicht alles in einer Hand, sondern in der des jeweiligen Spezialisten, da sehe er Rechtsunsicherheit. Kamuf wunderte sich auch über die von der Verwaltung vorgeschlagene Größe der Kita-Räume. Ana-Sophie Walter vom Hauptamt erläuterte, dass die zehn Prozent mehr Platz als empfohlen nicht förderschädlich sowie dem Qualitätsanspruch und Erfahrungen in der Pandemie geschuldet seien.