St. Leon-Rot. (seb) Einhellig hat St. Leon-Rots Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zwölf Aufträge für den Neubau des Jugendzentrums (Juz) vergeben, vom Rohbau bis zu den Fliesen. Der Gesamtwert dieser Gewerke liegt bei insgesamt rund 1,6 Millionen Euro, der Kostenrahmen für den gesamten Neubau beträgt rund 3,5 Millionen Euro - Ortsbaumeister Peter Dietz kämpft nach eigener Auskunft "wie Don Quixote" um jede Einsparmöglichkeit. Ihm zufolge ist der Baubeginn für Ende Oktober geplant.

Um die künftige Nutzung des Juz entspann sich anschließend eine Diskussion. Angesichts der Summen, die im Raum stehen, argumentierte Carsten Kamuf für den Antrag der Union, eine möglichst effiziente Belegung der Räume zu erreichen: Sie sollten, beispielsweise wenn das Juz geschlossen hat, anderen Ortsvereinen zur Verfügung stehen, etwa für Chorproben oder Gymnastikstunden. Auch das Außengelände sollte grundsätzlich von der Öffentlichkeit genutzt werden können.

Zwar betonte Anne Saladin, Kinder- und Jugendreferentin der Gemeinde, dass man auf die Jugendarbeit der Vereine angewiesen sei und hervorragend mit ihnen kooperiere. Auch überschneiden sich ihr zufolge die Zielgruppen von Juz und Vereinen teilweise. Und doch ist das Ziel der offenen Jugendarbeit im Juz, "Freiräume für die Jugend" zu schaffen, "ohne Erwachsenen-Einflüsse", ja: weitgehend "erwachsenenfrei".

Was das Außengelände angeht, muss man nach den Worten der Jugendreferentin über die Verlegung des derzeitigen Skaterparks sowie übers Gestalten kleinerer Parcours für Skateboard- und auch Rollerfahrer an verschiedenen Orten nachdenken. Am neuen Juz selbst sollte man dem Wunsch der Jugendlichen nachkommen, nämlich: "Wir wollen Platz für uns". Anne Saladin regte an, einen eigenen Bereich anzulegen, zwar nicht umzäunt, jedoch wenigstens etwas abgeschirmt vom öffentlichen Raum. All das gehört übrigens zu den Themen, die mit den jungen Leuten beim ersten "Jugendhearing" der Gemeinde besprochen werden sollen: am Dienstag, 30. Oktober, 13 bis 18 Uhr, in der Multifunktionshalle an der Parkringschule in Rot.

"Reibereien sind vorprogrammiert", sprach sich Anneliese Runde (Freie Wähler) gegen eine Mit-Nutzung des Juz durch Vereine aus. In der Kramerschen Mühle werde die Gemeinde ja weitere Vereinsräume schaffen. Die Verantwortung fürs Juz solle in einer Hand bleiben.

Auf das nunmehr 13 Jahre währende "Provisorium" des Jugendzentrums verweisend, sprach sich Michael Herling (FDP) dafür aus, dass "das Jugendzentrum von den Jugendlichen komplett mit Leben gefüllt wird". Nur so werde es von den jungen Leuten auch angenommen. Und auf dem Außengelände sei zumindest ein geschützter Bereich für die Jugend dringend erforderlich.

"Die Jugendlichen haben die Hoheit", das ist für Norbert Knopf (Grüne) das Ziel. Dass mit den Ortsvereinen kooperiert wird, hielt er für sinnvoll, dass sie Räume im Juz erhalten, nicht. Auch Prof. Wolfgang Werner (SPD) sah es als "das falsche Signal" an die Jugendlichen, "wenn wir ihnen schon wieder etwas wegnehmen wollen, noch ehe es fertig gebaut ist". Ebenso war Rouven Dittmann (Junge Liste) allenfalls für eine Kooperation mit den Vereinen, nicht aber für ein Raumangebot an sie.

Bei jeweils 17 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen befürwortete man eine Zusammenarbeit zwischen offener und Vereins-Jugendarbeit unter der Ägide des Kinder- und Jugendbüros der Gemeinde sowie die Mitsprache der Jugendlichen bei der Gestaltung des Außengeländes als "offener Jugendplatz".