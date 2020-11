St. Leon-Rot. (seb) Die Gemeinde hat zwar bereits mit einer Absperrung und der Androhung von Bußgeldern reagiert, trotzdem gibt es weiterhin Probleme mit "wild" parkenden Lkw im St. Leon-Roter Gewerbegebiet "Im Schiff".

Erst am vergangenen Wochenende hat ein rangierender Lkw wieder eine Straßenlaterne umgefahren. Diese Schäden sowie außerdem der Müll und Unrat, den übernachtende Lkw-Fahrer hinterlassen haben, waren der Grund, warum der Haubenlerchenweg im Gewerbegebiet gesperrt wurde. Wie Bauamtsleiter Werner Kleiber auf RNZ-Anfrage erläuterte, kann ein "Totalschaden" an der Straßenbeleuchtung 3000 bis 5000 Euro kosten. Ist der Mast umgeknickt, der Kopf mit Leuchte aber intakt, können es immer noch 1200 bis 1500 Euro werden. Sei der Verursacher bekannt, regele das dessen Versicherung direkt mit der für die Beleuchtung zuständigen Netze BW, so Kleiber, "aber in der Hälfte der Fälle meldet sich niemand". Vielleicht merke es der Fahrer eines der großen Sattelschlepper noch nicht einmal, wenn er den Schaden verursache.

Immerhin: "Es hat sich definitiv gebessert", berichtete Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb. "Aber das Problem ist noch nicht vom Tisch." Nach wie vor parkten LKW hinter der Absperrung im Haubenlerchenweg, nachts und am Wochenende, wenn auch weniger als vorher, so Schwalb: Sie tauchten "vereinzelt, aber regelmäßig" auf. Da die Absperrung umfahren werde, wolle die Gemeinde nun Betonblöcke aufstellen, "um Lkw-Fahrer abzuschrecken". Wenn das Wenden im Haubenlerchenweg noch weiter erschwert werde, suchen sie sich hoffentlich andere "Rastplätze".

Das Problem: Einige Grundstücke im Haubenlerchenweg sind bereits verkauft und deren Besitzer müssen sie, beispielsweise für die Bauplanung, anfahren können, so Schwalb. Komplett dicht machen kann die Gemeinde die Straße also nicht.

Und wie befürchtet – und wie zwei Lkw-Fahrer im RNZ-Gespräch prophezeit hatten – hat sich das Problem laut Schwalb verlagert, nämlich in die benachbarte Straße Im Schiff. "Mit allen Nebenwirkungen wie Müll und dass die Fahrer ihre Notdurft verrichten." Anwohnerinnen und Anwohner hätten darauf schon mit Anzeigen reagiert.

Schwalb hofft, dass sich die Wildparkerei als "Übergangsproblem" herausstellt: Sobald sich das Gewerbegebiet weiter entwickelt, mehr Grundstücke bebaut werden, mehr Verkehr aufkommt, der auch dorthin gehört, und weniger freie Flächen übrig sind, sollten der Haubenlerchenweg und die anderen Straßen für Rast oder Übernachtung der LKW-Fahrer unattraktiv werden.