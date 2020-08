Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Baulich hat sich einiges getan und auch wenn der ursprüngliche Einzugstermin wegen der Coronakrise nicht eingehalten werden kann, hat schon eine "Probe-Wohnphase" begonnen: Junge Erwachsene mit und ohne Behinderung lernen mit dem Verein "Fortschritt Integrativ Leben" in St. Leon-Rot, gemeinsam ihren Alltag zu bestreiten.

Den teils äußerst banalen Alltag, wie Björn Wojtaszewski für den Verein schildert: die Waschmaschine füllen, spülen und abtrocknen, staubsaugen oder Wände streichen. Derlei konnte zuvor in der Förderung, die der Verein "Fortschritt" und der daraus hervorgegangene Verein "Fortschritt Integrativ Leben" den jungen Leuten zukommen ließen, nicht in vollem Umfang abgedeckt werden.

"Fortschritt" fördert gut 100 Kinder und Jugendliche mit körperlicher Behinderung nach der Petö-Methode. Diese "konduktive Förderung", benannt nach dem ungarischen Bewegungspädagogen und Heilgymnasten Prof. András Petö, dient der Behandlung zerebraler Bewegungsstörungen und vereint die – in Deutschland ansonsten getrennten – Bereiche der Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und der Krankengymnastik zu einem ganzheitlichen Ansatz. Ziel ist eine weitgehende Unabhängigkeit der Betroffenen von Hilfsmitteln und anderen Personen.

Dieser Ansatz wurde weiterentwickelt, als einige "Fortschritt"-Klienten 18 wurden und einen Reifegrad erreichten, mit dem sie beispielsweise Auto fahren lernten, einen Beruf suchten oder anderweitig in ein möglichst selbstständiges Leben aufbrechen wollten. Und so entstand "Fortschritt Integrativ Leben" mit einem zentralen Projekt: der ersten Inklusions-Wohngemeinschaft mit Petö-Förderansatz Deutschlands. Gute Wohnmöglichkeiten für junge Erwachsene mit Behinderung gibt es kaum, ein Heim kam für alle Beteiligten nicht in Frage.

Und daher entsteht jetzt der Neubau im Cranachring 41, in zentraler Lage von St. Leon-Rot, die Gesamtkosten für Bauplatz und Neubau von rund 2,5 Millionen Euro stemmt der Verein dank zahlreicher Spenden, allen voran 1,25 Millionen Euro von der Dietmar Hopp Stiftung. Acht behinderte und nicht behinderte Bewohner ab 18 Jahren sollen hier gleichberechtigt miteinander leben und voneinander lernen, eine besonders qualifizierte Petö-Konduktorin steht der WG zur Seite.

Klappt alles weiter nach Zeitplan, dann werden Björn Wojtaszewski zufolge in den kommenden Wochen bereits die ersten WG-Bewohner in den Neubau einziehen können. Die offizielle Einweihung mit Feierstunde wird aber voraussichtlich erst im Oktober stattfinden können. Bis dahin sind noch zahlreiche Vorbereitungen im Gange, von Detailarbeiten an der Inneneinrichtung bis zur Außenanlage rund um den zweigeschossigen, barrierefreien Gebäudekomplex.

Eine der aufregendsten und schwierigsten Vorbereitungsaktionen war eine Brandschutz- und Rettungsübung: Die künftigen Bewohner erfuhren, wie man sich bei einem Brand richtig verhält, lernten, mit Feuerlöschern umzugehen, und sich in Sicherheit zu bringen – über die Notrutsche nämlich, die vom zweiten Stock nach unten führt und für Rollstuhlfahrer dimensioniert ist.

Nicht gerade einfach für die Beteiligten ist laut Wojtaszewski auch die Bürokratie, intensive Dialoge mit Krankenkassen, dem künftigen Pflegedienstleister und Ämtern im Rhein-Neckar-Kreis halten alle in Atem. Den jungen Menschen mit Behinderung steht nämlich ein gewisses Budget zu, je nach Grad der Einschränkungen gibt es verschiedene Berechnungsansätze – "das Ganze ist hochkomplex, da müssen sie sich erst mal reinfuchsen", so Wojtaszewski.

Parallel sucht "Fortschritt Integrativ Leben" auch noch Mitbewohner: Die fünf Plätze für Rollstuhlfahrer sind vergeben, aber zwei WG-Plätze stehen noch Interessierten ohne Behinderung im Alter zwischen 18 und 30 Jahren offen. Und da aktuell noch eine Deckungslücke von etwa 485.000 Euro für den Neubau besteht, sind auch weiterhin Geld- und Sachspenden willkommen.

Das Gebäude ist das eine, betont Wojtaszewski, "aber das Inklusive geht ja dann erst los": Da bleibe einiges zu tun, so werde die WG sich mit der Nachbarschaft, anderen Vereinen und auch Firmen in der Region vernetzen. Man freut sich bereits jetzt über Erfolge, ein weiterer Unternehmer ermöglicht einem der jungen Erwachsenen mit Behinderung eine Ausbildung.

Derweil tut sich auch bei "Fortschritt" einiges. Nach der coronabedingten Schließung wurde der Betrieb ab Juni in geringerem Umfang wieder aufgenommen, berichtet Björn Wojtaszewski. Früher waren am Tag durchaus mal zehn Kinder vor Ort, jetzt ist es maximal die Hälfte. Neu geschaffen wurden Mutter-Kind-Gruppen, "die Nachfrage ist nach wie vor riesig", so Wojtaszweski. Und das Einzugsgebiet des Vereins werde immer größer, aus Heilbronn und Stuttgart seien neue Klienten hinzugekommen.

Neu hinzu kommt ab September auch ein dritter Konduktor: Die Petö-Förderung hat der junge Mann in Budapest erlernt, jetzt verlagert er seinen Lebensmittelpunkt komplett in die Region.

Info: Weitere Informationen zur inklusiven WG gibt es im Internet unter www.fortschritt-il.de.