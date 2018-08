"Forum 3" lud zur Diskussion nach Rot mit dem evangelischen Oberkirchenrat Matthias Kreplin (li.) und dem Freiburger Domdekan Andreas Möhrle am Podium. Die Moderation der Veranstaltung hatte Rosmarie Pfriem-Vogt, Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Heidelberg, übernommen. Foto: Theo Vetter

St. Leon-Rot. (mch) Seit 2017 dürfen in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare vor dem Gesetz heiraten. Was aber bedeutet diese sogenannte "Ehe für alle" für die christlichen Kirchen? Katholiken und Protestanten sind sich uneinig; selbst innerhalb der Kirchen wird debattiert. Was die jeweiligen Standpunkte sind und welche Argumente angeführt werden, war Thema der Podiumsdiskussion "Ehe für alle!?", zu der "Forum 3", das Bildungswerk der katholischen Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot, jüngst nach Rot eingeladen hat.

"Die Ehe ist ein weltlich Ding", formulierte Martin Luther. Für den evangelischen Oberkirchenrat Matthias Kreplin bringt diese Formel auf den Punkt, wie die Ehe aus protestantischer Sicht verstanden wird: "Die Ehe wird auf dem Standesamt geschlossen", so Kreplin. Dem Rechtsakt folgt der kirchliche Segen. Verändert sich nun die rechtliche Grundlage, kann das Folgen für die kirchliche Trauung haben. Genau das sei bei der "Ehe für alle" der Fall gewesen.

Die evangelische Trauung sei eine Stärkung, ein Gebet für das Paar, ein Zuspruch des göttlichen Segens. Sie sei aber kein Sakrament wie bei den Katholiken, stellte Matthias Kreplin klar. Insofern könnten auch gleichgeschlechtliche Paare getraut werden, da sie sich ihre Liebe im Eheversprechen vor dem Gesetz zusagten, bereit seien, sich dauerhaft aneinander zu binden, Verantwortung füreinander zu übernehmen und sich treu umeinander zu sorgen. Kinder bekommen zu können, sei hingegen kein relevantes Kriterium für eine kirchliche Trauung, so der Oberkirchenrat weiter: "Schließlich trauen wir auch ältere Paare oder Paare, die unfruchtbar sind."

Anders sieht das die katholische Kirche, wie der Freiburger Domdekan Andreas Möhrle erläuterte. Die Ehe sei aus katholischer Sicht zwar auch eine Art Segensfeier. Zugleich ist sie aber ein Sakrament, ein Zeichen für die Liebe Gottes: Die Liebe der Partner zueinander bilde die Liebe Gottes zum Menschen und die Liebe Jesu zur Kirche ab. Dazu gehöre auch, dass aus der Liebe der beiden grundsätzlich neues Leben hervorgehen kann. Und das sei bei gleichgeschlechtlichen Paaren nicht möglich. Homosexuelle Paare könnten daher nicht kirchlich heiraten.

Ihre Partnerschaften dürften deswegen aber keinesfalls abgewertet werden. Auch in ihnen könnten Werte wie Treue, Verantwortung füreinander und eine Bindung auf Dauer realisiert werden. Nicht zuletzt deshalb arbeite die Erzdiözese Freiburg an einer Handreichung, wie gleichgeschlechtliche Paare pastoral begleitet und durch passende gottesdienstliche Feiern unter den Segen Gottes gestellt werden könnten: "Das Sakrament der Ehe ist nicht alles. Es gibt viele liturgische Formen", so Möhrle.

Für die rund 50 Gäste des Podiumsgesprächs waren mit diesen Aussagen der Referenten noch lange nicht alle Fragen geklärt. Die teils recht kontroversen Beiträge aus dem Publikum machten sehr deutlich, dass die Kirchen der Homosexualität früher alles andere als positiv gegenüberstanden und dass sie sich bis heute selbst innerhalb ihrer eigenen Konfession uneinig sind. Unter der Moderation von Rosmarie Pfriem-Vogt, der Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Heidelberg, erläuterten die Referenten daher auch biblische und kirchengeschichtliche Facetten zum Umgang mit der Homosexualität.

Dass etwa die württembergische evangelische Landeskirche den Trauungen homosexueller Paare nicht so offen gegenüberstehe wie die badische, begründete Oberkirchenrat Matthias Kreplin vor allem mit der biblischen Auslegung. In der Bibel sei Homosexualität ein Gräuel, streng verboten und unter Todesstrafe gestellt. Allerdings müsse der biblische, zeitgeschichtliche Kontext beachtet werden: die Abgrenzung des alten Israels von den Gepflogenheiten seiner Umwelt.

Auch habe sich das Verständnis von Partnerschaft, Liebe und Ehe im Laufe der Zeit gewandelt, gab Kreplin zu bedenken. Heute gebe es vor allem zwei Tendenzen: die Bibel eher wörtlich auszulegen und sich auf einzelne Aussagen zur gottgewollten Schöpfungsordnung zwischen Mann und Frau zu berufen, oder aber sie in großen Linien zu interpretieren - wozu letztlich gehöre, alle Menschen zu respektieren und zu integrieren, so wie Jesus es getan habe. Während sich in der württembergischen Landeskirche die erste Tendenz knapp durchgesetzt habe, bewege sich die badische Kirche auf der zweiten Interpretationsschiene. Dennoch hätten die Pfarrer in beiden Kirchen Spielraum, wie sie homosexuelle Paare pastoral begleiten.

Auch für Domdekan Andreas Möhrle steht fest, dass die Bibel von ihrem großen und zeitübergreifenden Sinn her verstanden werden muss. Die katholische Kirche sei eine Weltkirche, in der es eine große theologische Linie gebe, die vor Ort zu interpretieren und mit Leben zu füllen sei. Durch die Jahrhunderte hätte sich diese Linie verändert. Früher habe die Kirche mit ihrer Lehre und Bibelinterpretation dazu beigetragen, Homosexuelle auszugrenzen. Heute sehe sie ihre Aufgabe darin, sie zu schützen und in ihrer Person und Veranlagung ernstzunehmen. Weltweit gesehen könnten allerdings tief verwurzelte religiöse und sozio-kulturelle Prägungen nicht einfach von heute auf morgen umgeschaltet werden. Das brauche Zeit.

Für die Zukunft wünschten sich die beiden Kirchenvertreter vor allem eins: im Gespräch über das Evangelium zu bleiben, um innerkirchlich und ökumenisch theologische und pastorale Fragen zu klären, und um Menschen glaubhaft versichern zu können, dass Gott sie begleitet.