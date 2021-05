Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. 24 gesunde Lindenbäume sollten ihnen zufolge gerodet werden: 18 Anwohnerinnen und Anwohner der St. Leon-Roter Otto-Dix-Straße stellten vergangenes Jahr mit einer Unterschriftenliste diese Forderung an die Gemeinde. Auf Antrag der Grünen-Fraktion lehnte der Gemeinderat die Fällung der Bäume – die an die Rückseite der Anwohnergrundstücke grenzen – mehrheitlich ab und entschloss, einen neutralen Gutachter zu beauftragen. Dieser sollte prüfen, inwieweit die Linden zurückgeschnitten werden können. Nun liegt das Gutachten des Diplom-Biologen Klaus Plessing vor – und kommt zu einem Ergebnis, das den Beschwerdeführern nicht gefallen wird.

"Es besteht keinerlei Veranlassung, die vitalen und gesunden Bäume zurückzuschneiden", schreibt Plessing, weder aus Gründen der Verkehrssicherheit noch wegen der Baumphysiologie. "Die bestehenden Beeinträchtigungen der angrenzenden Gärten entsprechen den üblichen Auswirkungen von Bäumen auf die benachbarten Grundstücke in einem durchgrünten Wohngebiet", schreibt der Biologe weiter. Die ortsübliche Nutzung der angrenzenden Gärten werde durch die Linden "nicht erheblich beeinträchtigt".

Eine Anwohnerin, die die Liste unterschrieben hatte, sah das im Gespräch mit der RNZ anders: "Wir haben das ganze Jahr Sauerei, die Blätter fallen und fallen, ich habe jeden Tag einen Sack voll damit." Außerdem würden die Bäume alles verkleben. Das rührt daher, dass in der Blütezeit von Juni bis Juli der sogenannte Honigtau von den Bäumen tropft, der von Blattläusen ausgeschieden wird und als Nahrungsquelle für Bienen und Schmetterlinge dient. "Das ist katastrophal, ich kann in meinem Garten nichts aufstellen", so die Anwohnerin. Ein weiterer Unterzeichner beklagte: "Wir haben nichts gegen die Bäume – sie spenden uns ja auch Schatten. Aber es müssen nicht ausgerechnet die Bäume sein, die am meisten Sauerei machen. Das ist eine Zumutung."

Nach dem Gutachten von Biologe Plessing wird allerdings ein anderer Eindruck erweckt: "Insgesamt ist die bestehende Beeinträchtigung der angrenzenden Grundstücke gering", schreibt der Gutachter. Das Laub der Linden, das in die angrenzenden Gärten gerät, entspreche dem üblichen Laubfall in einem durchgrünten Wohngebiet. Und auch der von den Blattläusen ausgeschiedene Honigtau beeinträchtig Plessing zufolge die Nutzung der Gärten nicht.

Die Gemeinde wird die Bäume nicht zurückschneiden, gegebenenfalls sind Arbeiten bei einem einzelnen Baum notwendig. Falls die Linden dennoch – auch in Zukunft – "aus welchen Gründen auch immer" eingekürzt werden müssten, warnt der Biologe: "Es sollten ausschließlich schonende Pflegeschnitte ausgeführt werden." Und das möglichst gering ausschließlich im Fein- und Schwachastbereich. Rückschnitte von stärkeren Ästen sind dem Gutachten zufolge "stets baumzerstörend". Denn mit der Zunahme der Größe der Schnittwunde steige das Risiko überproportional, dass sie einfaule. Zudem bestehe bei Rückschnitten immer die Gefahr, dass Pilze in das Holz eindringen.

Aus rechtlicher Sicht kann laut dem Gutachten der Besitzer eines Grundstücks die Beseitigung herüberragender Baumzweige nur bis zu einer Höhe von drei Metern verlangen. 2003 – im gleichen Jahr, in dem die Linden hinter der Otto-Dix-Straße gepflanzt wurden – entschied der Bundesgerichtshof Gutachter Plessing zufolge Folgendes: Personen, die die Vorteile des "Wohnen im Grünen" wie reine Luft oder Sichtschutz in Anspruch nehmen, müssen "bis zu einem gewissen Grad auch die damit verbundenen Nachteile – soweit sie auf natürliche Gegebenheiten beruhen – in Kauf nehmen".