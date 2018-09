St. Leon-Rot. (seb) Eine enorme Belastung für alle Beteiligten bedeuten gegenwärtig die Bauarbeiten in St. Leon-Rot zum Austausch von Wasserleitungen. Während sie in der Blumenstraße und einem Teil der Häuserstraße in St. Leon inzwischen abgeschlossen sind, laufen sie in der Bahnhofstraße in Rot noch auf Hochtouren - und zudem in der Wieslocher Straße. Die beiden zweigen V-förmig von einem Kreisverkehr ab und führen zum Roter Ortsausgang und zur Umgehungsstraße.

Idealerweise wäre die eine die Ausweichstrecke für die andere, jetzt aber musste die Bahnhofstraße - außer für die Anwohner - voll gesperrt und in der Wieslocher Straße eine Ampel an der Baustelle installiert werden. Zusätzliche Herausforderung: die tägliche Anfahrt von Tanklastern und Schwertransportern zu Tankstelle und Autohaus in der Bahnhofstraße.

Von Kritik bis zu heftigen Beschwerden reicht die Reaktion der Bürger, die die Gemeinderäte erreicht hat, wie in der jüngsten Sitzung deutlich wurde, und auch den Bürgermeister, der sie zum Anlass für diverse Vor-Ort-Besichtigungen nahm. Zu seiner Freude hörte er von den Bauarbeitern, das die meisten Anwohner Verständnis zeigten. Allen, die unter der Baustelle selbst und den einhergehenden Verkehrsbehinderungen leiden, will er die Dimension der Maßnahme und ihre dringende Notwendigkeit vor Augen führen.

"Wir ersetzen hier Leitungen der ersten Generation, aus den frühen 70er Jahren", erklärt Angelika Laux, Leiterin des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Ab Januar wurde in St. Leon gearbeitet, seit Pfingsten in Rot. Im Gespräch mit Mitarbeitern der zuständigen Baufirma habe sie erfahren, dass stellenweise massive Schäden festgestellt wurden, "auf 15 Metern fünf Löcher", manche Leitungen seien während der Arbeiten "einfach weggebröselt". Andere Altleitungen waren zur Hälfte mit eisen- und manganhaltigen Rückständen zugesetzt. Das und der teils mürbe Unterbau der Straßen ("buchstäblich auf Sand gebaut", so Eger) hätten die Arbeiten deutlich verzögert.

Der Bürgermeister betont den Umfang des Großprojekts: Wasserleitungen mit einer Gesamtlänge von 1,3 Kilometern werden ersetzt, hinzu kommen 100 Hausanschlüsse in Rot und St. Leon. Insgesamt investiert die Gemeinde 2,8 Millionen Euro, 1,7 Millionen Euro für die neuen Wasserleitungen und dazu 1,1 Millionen für die neuen Fahrbahndecken. Beides solle dann wieder mindestens 40 Jahre halten, so Eger und Laux, eine solche Belastung mute man den Bürgern nicht gerne und möglichst auch nicht alle paar Jahre zu.

Nicht nur für eine zuverlässige und hygienische Trinkwasserversorgung seien die Arbeiten notwendig, ergänzt Angelika Laux. Auch für die Sicherheit der Bürger: Die Löschwasserversorgung müsse für die Feuerwehr gewährleistet werden, zudem sei die Versorgung des geplanten Neubaugebiets "Oberfeld" am Roter Ortsrand mitzubedenken.

Ende dieser Woche sollen die Wasserleitungsarbeiten in der Bahnhofstraße, am 5. Oktober die in der Wieslocher Straße abgeschlossen sein: rechtzeitig zur Roter Straßenkerwe. Danach allerdings müssen die Hausanschlüsse noch hergestellt werden und abschließend steht die Sanierung der Fahrbahndecken an: Wann die starten und wie lange sie dauern, ist noch offen.

Einem weiteren Kritikpunkt möchten Eger und Laux ebenfalls begegnen: "Stillstand" war auf den Baustellen nie, nicht einmal im Hochsommer bei 38 Grad, auch nicht wegen Urlaub. Wenn auf einer der Baustellen niemand tätig zu sein schien, so Eger, dann wegen der erforderlichen Druckprüfungen und Laboruntersuchungen. Die könnten durchaus ein bis zwei Wochen dauern.

"Wir arbeiten mit Trinkwasser, einem Lebensmittel", so Angelika Laux, "da ist unser Anspruch, einwandfreie Arbeit zu leisten, und die Kontrollen sind sehr streng." Niemandem sei gedient, wenn man versuche, solche Verfahren zu beschleunigen, so Eger, dann bekomme man womöglich noch Probleme mit Verkeimung, mit Warnungen an die Bürgerschaft, das Wasser abzukochen, und aufwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Erreger. "Hier geht ganz klar Sorgfalt vor Schnelligkeit."

Größere Baustellen auf Ortsstraßen wird der Eigenbetrieb Wasserversorgung in nächster Zeit nicht aufmachen, erklärt Angelika Laux. Die Priorität hat nun der neue Trinkwasserbrunnen, in den man 2,1 Millionen Euro investiert. Dann widmet man sich dem Hochbehälter in Malsch: Sein Fassungsvermögen von 3000 Kubikmetern ist kaum mehr zeitgemäß, das zeigte der Sommer, in dem bis zu 6000 Kubikmeter Wasser am Tag allein von St. Leon-Rot verbraucht wurden.