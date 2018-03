So würde das geplante Wohnheim der Johannes-Diakonie in einer seitlichen Ansicht aussehen, die die bestehenden Nachbargebäude ausblendet. Bild: Johannes-Diakonie

St. Leon-Rot. (rö) Die Johannes-Diakonie Mosbach plant den Bau eines Wohnheims für behinderte Kinder und Jugendliche mit 22 Plätzen, darunter vier Kurzzeitplätze, die als Ersatz für die im Mai 2017 geschlossene Wohnoase in Wiesloch dienen sollen. Hintergrund ist die Sozial- und Teilhabeplanung des Rhein-Neckar-Kreises, in deren Rahmen zwei Wohnheime entstehen sollen und die Johannes-Diakonie den Zuschlag für das südliche Angebot erhalten hat, das in den nächsten drei bis vier Jahren realisiert werden soll. Der Träger betreibt in St. Leon-Rot bereits ein Wohnheim für schwerst- und mehrfach behinderte Erwachsene und hat im Gemeinderat jetzt das neue Projekt vorgestellt.

St. Leon-Rot ist zwar nicht die einzige Gemeinde, in der man eine Grundstücksanfrage laufen hat, aber hier sei der Kontakt "am weitesten gediehen", wie der Pädagogische Vorstand Jörg Huber auf Anfrage aus dem Gremium sagte. "Wir haben in anderen Gemeinden noch kein konkretes Grundstück in Augenschein genommen." In der Spargelgemeinde kann man sich das Vorhaben auf den zusammen 1400 Quadratmeter großen Grundstücken 35a und 37 im Ortsteil Rot vorstellen, die seit vergangenem Jahr im Gemeindebesitz sind.

Das Problem: Für die Bauplätze gibt es auch andere Ideen – Teile des Gemeinderats können sich hier eine Stichstraße vorstellen, die den Anliegern eine rückwärtige Erschließung ihrer Grundstücke ermöglichen würde, auf denen derzeit noch meist nicht mehr genutzte alte Scheunen stehen. Beschlossen wurde deshalb in der Sitzung lediglich, dass der Gemeinderat dem Vorhaben grundsätzlich "aufgeschlossen" gegenüber steht.

Die Verwaltung soll zunächst eine Informationsveranstaltung für die Anwohner anberaumen, in der deren Wünsche abgefragt werden können. Das geschah mit 13 Ja-Stimmen bei zweimal Nein (von Ferdinand Speckert und Udo Back, beide CDU) und drei Enthaltungen (Theo Vetter, Freie Wähler, sowie Manuel Thome und Erwin-Peter Albert, beide Junge Liste).

Jörg Huber hatte zuvor die Planungen zusammen mit der regionalen Geschäftsführerin Yvonne Jelinek und Architekt Dieter Meurer vorgestellt. "Es geht darum, die Inklusion zu befeuern", erläuterte Huber den Weg, der statt großer zentraler Einrichtungen regionale und "kleinräumige" Strukturen vorsieht. "Wir wollen nicht an den Ortsrand, wir wollen mitten rein", sagte Yvonne Jelinek.

Wichtig für die Kinder und Jugendlichen sei die Nähe zur Tom-Mutters-Schule in Wiesloch, die mit dem ÖPNV gut zu erreichen sei, ebenso wichtig sei die Offenheit in Gemeinde und Nachbarschaft für das Wohnheim. "Wenn viel Gegenwind kommt, wäre es für uns schwierig", erklärte sie.

Architekt Meurer erläuterte seinen Entwurf mit zwei Gebäudeteilen, die miteinander verbunden sind. Das Haus orientiere sich an der bestehenden Bebauung. Vorgesehen sind im Erd- und ersten Obergeschoss je zweimal vier Bewohnerzimmer, im zweiten Obergeschoss ein Vierer- und ein Zweierappartement sowie Büro und Personalbereich.

"Solche Projekte gehören unterstützt", sagte Siegfried Köck (Freie Wähler), allerdings nicht unbedingt an diesem Standort. Angesichts knappen Wohnraums habe man angedacht, "diese Fläche für unsere Bürger zum Wohnen bereitzustellen". Deshalb sei wichtig, die Anwohner einzubeziehen, "dann können wir entscheiden". Für die CDU erklärte Udo Back, man müsse "den Verkauf dieses Grundstücks ablehnen", da man hier eher an eine weitere Verdichtung der Wohnbebauung denke.

Nur bei einem passenden Grundstück werde die CDU zustimmen. Für Birgit Klemenz (CDU) ist das Grundstück zu klein, ihr fehlt die "Freifläche, auf der sich die Kinder austoben können". Auch aus der Sicht von Ferdinand Speckert (CDU) ist der Standort "nicht geeignet". Er zeigte sich zudem nach wie vor "enttäuscht", dass beim Wohnheim für Erwachsene die ursprüngliche Zusage, dass dort auch Menschen aus St. Leon-Rot unterkommen sollten, "nicht eingehalten" worden sei.

Ein "interessantes Projekt" sah Achim Schell (Union). "Wenn die Anwohnerakzeptanz kommt, könnten wir das realisieren", sagte er. Ein "großes Kompliment an den Architekten" gab es von Michael Herling (FDP), der die Pläne "als absolut positiv" ansah. "Grundsätzlich positiv" war auch Manuel Thome (Junge Liste) gestimmt, man wolle aber "keinen Schnellschuss".

Roman Heger (Union) meinte: "Hier können wir Inklusion leben." Der Bedarf sei sowohl in St. Leon-Rot als auch in den Nachbargemeinden da, zeigte sich Marina Krenzke (Grüne) "begeistert, dass wir endlich eine solche Einrichtung bekommen". Wolfgang Werner (SPD) sprach "soziale Verpflichtungen" und den Nachholbedarf bei der Inklusion an: "Das wäre ein Projekt, das passt."

"Da wird der Gedanke der Inklusion gelebt", reihte sich Bürgermeister Alexander Eger unter die Befürworter des Projekts ein, das eine "Weiterentwicklung der örtlichen Struktur" sei und "ein klares Projekt für unsere Bevölkerung". Er machte auch deutlich: Die Suche nach alternativen Standorten sei bislang ergebnislos verlaufen.

Beim Pfarrgarten in St. Leon etwa, ebenfalls in Gemeindebesitz, gibt es laut Yvonne Jelinek "architektonische Schwierigkeiten" und die Fläche ist zu klein. "Was machen wir mit dem Gelände?", wollte Adolf Geider (Freie Wähler) wissen. Man werde sich noch mit dem Thema befassen, so der Bürgermeister, aber: "Es geht nicht alles gleichzeitig."