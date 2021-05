Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Zusätzlich zu den vier großen Einkaufsmärkten in der "neuen Ortsmitte" St. Leon-Rots soll die Nahversorgung auch mitten im Ortsteil St. Leon in Zukunft gesichert sein. Allerdings ist der bisher einzige Einkaufsmarkt des Ortsteils – "Edeka Knoch" in der Marktstraße 75 bis 77 – inzwischen zu klein, um "eine qualitätsvolle und zukunftsfähige Nahversorgung zu gewährleisten", wie Bauamtsleiter Werner Kleiber in der Gemeinderatssitzung am Dienstag erklärte. Möglichkeiten, um die Verkaufsfläche von insgesamt 650 Quadratmetern zu erweitern, gebe es nicht. Deshalb müsse ein neuer Standort her.

"Die A5 übt nach wie vor eine starke Trennwirkung zwischen den Ortsteilen aus", so Kleiber. Die vier Einkaufsmärkte östlich der Autobahn (Rewe, Lidl, Aldi, DM) lägen de facto zwar auf der Gemarkung St. Leons, "in räumlicher Hinsicht wird der Standort aber eher dem Ortsteil Rot zugeordnet", schilderte der Bauamtsleiter. Deshalb sei es erforderlich, den Edeka-Markt als einzigen Lebensmittelmarkt westlich der Autobahn für die dortigen Wohngebiete auch in Zukunft zu erhalten.

Mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 650 Quadratmetern ist die derzeitige Edeka-Filiale in der Marktstraße langfristig zu klein. Foto: Theo Vetter

Für eine moderne, ausreichend große Filiale geht die Firma Edeka von einer notwendigen Fläche von 7000 bis 8000 Quadratmetern aus. Während der Vorberatungen des Ausschusses für Technik und Umwelt im Juli letzten Jahres seien den Beteiligten keine geeigneten innerörtlich gelegenen Flächen in der Größenordnung bekannt gewesen, so Kleiber. Damals sei lediglich das Mischgebiet Lerchenbühl am Ortsrand entlang der Reilingerstraße im Gespräch gewesen. Allerdings kam im Laufe weiterer Gespräche das Gelände der alten Spargelhalle in der Kirrlacher Straße 33 als möglicher Standort auf, das momentan der Spargel-, Obst-, und Gartenbauverein nutzt. Da sich die Spargelhalle unweit vom jetzigen Standort des Edeka-Marktes befindet und weitaus zentraler gelegen ist als die Variante an der Reilingerstraße, sprach sich der Gemeinderat einstimmig für diesen Standort aus. Zudem beauftragte er die Gemeinde mit der Fortführung der bisherigen Planungen.

Als Ersatzfläche soll der Verein ein Grundstück südlich des Bauhofs im Gewerbegebiet An der Autobahn erhalten, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Bauamtsleiter Kleiber zufolge soll dort ein Vereinsheim sowie eine Lagerhalle für die Geräte entstehen, die der Verein aktuell in der Spargelhalle unterbringt.

Allerdings ist das Grundstück der Spargelhalle – wie auch die Ersatzfläche für den Verein – lediglich rund 5000 Quadratmeter groß, und damit noch zu klein. "Deshalb müsste bei einer Standortverlagerung ein Teil des Feuerwehrspielplatzes überplant werden", erklärte Kleiber. Konkret handele es sich um etwa 3000 Quadratmeter. "Das ist eine Kröte, die wir schlucken müssen", sagte CDU-Rat Carsten Kamuf.

Um die Fläche aber auch richtig zu nutzen, hat man sich Bürgermeister Alexander Eger zufolge eine Kombilösung überlegt, wie sie immer öfter in großen Städten zu sehen ist: "Ebenerdig der Edeka-Markt und oben drüber könnte man zum Beispiel Wohnungen bauen." Um anderweitig Platz einzusparen, schlug Grünen-Rätin Marina Krenzke vor, man könne auch ein kleines Parkhaus auf den Markt bauen. "Dann würde beim Spielplatz nicht so viel Fläche wegfallen." Einer ersten Schätzung der Firma Edeka zufolge könnten auf dem Gelände rund 110 Stellplätze realisiert werden.

Siegfried Köck (Freie Wähler) gab allerdings zu Bedenken: "Man braucht die Parkplatz-Fläche für die Anlieferungen der LKW." Dafür könnte man mit dem zentral gelegenen Standort den innerörtlichen Radverkehr fördern, hofft FDP-Rat Michael Herling. Der Ausbau eines direkten Fahrrad- und Fußgängerweges durch den Spielplatz könne diesen Effekt noch mal verstärken.