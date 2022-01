St. Leon-Rot. (obit) Die Abwasser-Gebühren in St. Leon-Rot steigen in den kommenden zwei Jahren deutlich an. Dies hat nun der Gemeinderat in einer Sitzung am Dienstagabend festgelegt. Beim Schmutzwasser steigt der Betrag gar um 46 Cent pro Kubikmeter. Die Ratsmitglieder beschlossen die Satzungsänderung einstimmig.

In den Jahren 2020 und 2021 mussten die Bürgerinnen und Bürger aus St. Leon-Rot 2,34 Euro für den Kubikmeter Schmutzwasser bezahlen, Niederschlagswasser wurde mit 29 Cent pro Quadratmeter verrechnet. Vor etwa zwei Jahren hatte sich der St. Leon-Roter Gemeinderat dafür ausgesprochen, die Gebühren für das Abwasser im Zwei-Jahres-Rhythmus zu überprüfen. Dies übernimmt das Beratungsbüro Allevo aus Heilbronn. "Die Gebühren für 2022 und 2023 werden neu berechnet", erläuterte ein Allevo-Vertreter in der Sitzung. Seit 2016 gebe es hohe Verluste. Allein im Zeitraum liegen diesen den Unterlagen zufolge bei mehreren Hunderttausend Euro. Im Zeitraum 2018 bis 2019 sind es etwa 385.000 Euro. Diese Fehlbeträge müssen, unterschiedlich verteilt auf die kommenden Jahre, über die Gebühren ausgeglichen werden. Daher steigt die Gebühr für Abwasser auf nun 2,80 Euro pro Kubikmeter. Der Preis fürs Niederschlagswasser hingegen sinkt um vier Cent auf 25 Cent, obwohl hier auch noch ein – wenn auch deutlich geringerer – fehlender Betrag von knapp 30.000 Euro aus dem Zeitraum 2018 bis 2019 in der Bilanz steht.

Als Grund für die Gebührenerhöhung im Bereich Abwasser nennt das Büro Allevo die "klassische Preissteigerung" und auch die steigenden Energiepreise. "Dazu gibt es zwei Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage" so der Allevo-Vertreter.

Dazu zählen unter anderem Sanierungen und Baumaßnahmen im Bereich des Faulturms, bei Pumpen und Becken. "Das hat Auswirkungen auf die Kosten für das Schmutzwasser", so der Allevo-Fachmann.