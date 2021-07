St. Leon-Rot. (obit) Eine vierte Amtszeit soll es werden. St. Leon-Rots Bürgermeister Alexander Eger will Anfang 2022 erneut bei der Bürgermeisterwahl antreten. "Ich will diesen Erfolg fortsetzen", erklärte der 53-Jährige zu Beginn der Ratssitzung in St. Leon-Rot am Dienstagabend. Seit 1998 – und damit seit mehr als 23 Jahren – ist Eger bereits im Amt. Weitere acht Jahre sollen nun folgen.

"Ich bin der Meinung, unsere Ergebnisse in St. Leon-Rot können sich sehen lassen", so Eger, der dafür auch dem Rat und der Verwaltung für die Unterstützung dankte: "Ich schultere das nicht alleine." Rückblickend erinnert er sich: "Wer erfolgreich sein will, muss Widerstände überwinden und sich auch kritisch hinterfragen."

Offiziell endet Egers Dienstzeit am 15. April 2022, daher wurde im Rat nun über die Abläufe vor der Wahl und den eigentlichen Termin entschieden. "Ich bin fit und motiviert. Über Ihre Unterstützung würde ich mich freuen", gab Eger noch ein erstes Bewerbungsschreiben in seiner persönlichen Erklärung vor der eigentlichen Ratsbesprechung ab. Denn der Amtsinhaber selbst durfte bei der Abstimmung über die ersten vier Punkte nicht mit im Plenum sitze, da er als potenzieller Bewerber befangen ist. Seine Stellvertreterin Anneliese Runde von den Freien Wählern musste ihn für den Zeitraum von vier Unterpunkten vertreten. Der Rat einigte sich einstimmig auf die Vorlage der Verwaltung, die Wahl auf Sonntag, 13. Februar 2022, zu legen.

Eine mögliche Neuwahl könnte am 6. März stattfinden. Die Einreichungsfrist für den ersten Termin ist am Montag, 17. Januar. Die Stellenausschreibung für das Amt des Gemeindechefs wird am 26. November dieses Jahres veröffentlicht, ab dem Folgetag können Bewerberinnen und Bewerber dann ihre Unterlagen einreichen. Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten könnten sich am Mittwoch, 2. Februar 2022, bei einem öffentlichen Termin den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. Ob es dazu kommen wird, soll der Gemeindewahlausschuss beschließen. Die Vorlage der Verwaltung verwies hier auch auf etwaige Spaß- und Dauerkandidaten oder sofern Eger allein kandidieren würde.

Der Ausschuss wurde in der Sitzung ebenfalls gewählt. Die Fraktionen einigten sich auf Tobias Rehorst (Freie Wähler) als Vorsitzenden. Seine Stellvertreterin ist die Hauptamtsleiterin Anette Reich.