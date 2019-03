Wiesloch. (rö) "Das ist gut gelaufen", blickt Sophie Weese auf ihren bisher größten sportlichen Erfolg zurück. Die 19-Jährige, die in Leimen wohnt, für den Skiclub Wiesloch bei Buckelpistenrennen startet und an der Universität Tübingen studiert, hat am vergangenen Wochenende bei der 29. Winter-Universiade im russischen Krasnojarsk eine Bronzemedaille für das deutsche Team geholt. Im Moguls-Wettbewerb stand sie gemeinsam mit ihrer Vereinskameradin Lea Bouard (Weinheim) auf dem Treppchen, die Silber holte und tags darauf im Dual-Wettbewerb sogar die Goldmedaille gewann. Für Sophie Weese blieb da nach einem Sturz im zweiten Finallauf Platz acht. "Am ersten Tag lief es sehr gut, im Dual haben sich dann ein paar Fehler eingeschlichen", sagte sie gestern im Gespräch mit der RNZ. Vielleicht sei "die Konzentration nicht mehr so hoch" gewesen. Komplettiert wurde der Erfolg für den Skiclub Wiesloch durch David Bohner (Leimen), der in seinen Rennen auf Platz 18 (Einzel) und 16 (Dual) landete.

"Das war eine unglaubliche Atmosphäre", zeigt sich Sophie Weese vom Erlebnis Universiade schwer beeindruckt. Die Veranstaltung sei "viel größer" gewesen als die Wettbewerbe, bei denen sie sonst an den Start geht, wie beispielsweise die Junioren-Weltmeisterschaft, bei der sie sich im vergangenen Jahr mit einem achten Platz für die Universiade qualifiziert hat. "Fast wie Olympia", so Sophie Weese - sie hat mit Sportlern aus den anderen Nationen im Athletendorf gewohnt, es gab ein "Deutsches Haus" und jede Menge Presserummel rund um die Athleten. "Das war extrem viel, was da auf einen eingeprasselt ist, überall waren Kameras dabei", sagt sie. Daneben gab es auch einiges von Land und Leuten zu sehen: In Krasnojarsk, der drittgrößten Stadt Sibiriens, lernten die Sportler landestypische Musik und Tänze kennen, besuchten kulturelle Stationen und haben "viel von Sibirien und Russland erlebt", wie Sophie Weese sagt.

Die Weltsportspiele der Studenten finden seit 1959 in zweijährlichem Rhythmus statt. Die deutsche Studierenden-Nationalmannschaft ging dieses Mal mit 23 Athleten in fünf der elf Sportarten an den Start. Insgesamt nahmen 3000 Studenten aus 60 Nationen teil. "Die Medaillenausbeute war mit fünf Medaillen überdurchschnittlich gut", zog Thorsten Hütsch, Sportdirektor des allgemeinen deutschen Hochschulsportverbands (adh), in einer Pressemitteilung Bilanz. "Nur die Freestyle-Disziplinen haben Medaillen geholt", betont Sophie Weese mit Blick darauf, dass der Deutsche Skiverband vor einigen Jahren die finanzielle Förderung der Buckelpisten-Fahrer eingestellt hat. Dass drei dieser fünf Medaillen von Sportlern des Skiclubs Wiesloch geholt wurde, findet Sophies Vater Klaus Weese "irre". Er nennt die fehlende Förderung "katastrophal". Der Wieslocher Olympiateilnehmer auf der Buckelpiste (1992 in Albertville und 1994 in Lillehammer, Sophies Mutter Gabi war 1998 in Nagano am Start) hat zuhause "total mitgefiebert" und erklärt: "Das geht ganz schön unter die Haut, da steht man total unter Strom." Umso mehr zeigt er sich "erleichtert, dass es so gut geklappt hat".

Sophie Weese studiert Sportwissenschaft und Biologie an der Universität Tübingen, von der es auch bereits Glückwünsche zur Bronzemedaille gegeben hat. "Ich habe frisch angegangen und mich erst mal aufs Studium konzentriert", hat sie diesen Winter kaum Wettkämpfe absolviert. Am Wochenende stehen in Airolo/Schweiz ihre ersten Europacup-Rennen der Saison an, Ende März folgt die Deutschen Meisterschaft und Anfang April die Junioren-Weltmeisterschaft, an der sie mit 19 Jahren zum letzten Mal teilnehmen darf. "Ich will auf jeden Fall einen Platz in den Top Ten erreichen", sagt sie. Für die Deutsche Meisterschaft wünscht sie sich "eine Fahrt ohne Fehler" und eine "gute Leistung". Ganz allgemein meint sie: "Ich fokussiere mich nicht auf Platzierungen, ich will die Fahrt gut runterbringen, dann kommt der Rest von allein." Nächste Saison sollen es wieder mehr Rennen sein, von der Uni fühlt sie sich in dieser Hinsicht gut unterstützt. Olympia ist, nicht nur weil beide Elternteile daran teilgenommen haben, "auf jeden Fall ein großes Ziel". Mit der Universiade "durfte ich ja jetzt mal schnuppern", nun habe sie "noch mehr Lust".