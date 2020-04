Wiesloch. (hds) "Wir tendieren gegen null", so Matthias Eckstein, der Geschäftsführer des Palatins. Wegen der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie geht im Hotel- und Kongresszentrum derzeit fast nichts. So wurde in den zurückliegenden Tagen nur ein einziger Gast registriert und für die kommenden Wochen blickt Eckstein düster in die Zukunft. Er erwartetet einen Umsatzeinbruch von 90 Prozent und selbst bei einer möglichen Erholung geht er davon aus, ab September nur etwa 25 Prozent des Umsatzes gegenüber "normalen Zeiten" erzielen zu können.

Der Veranstaltungskalender präsentiert sich derzeit als ein leeres Blatt. Klar, aufgrund der erlassenen Verordnungen sind alle kulturellen Ereignisse abgesagt, es finden keine Familienfeiern mehr statt, Tagungen, Hochzeiten, Seminare, Konferenzen oder auch Aktionärsversammlungen sind längst zurückgezogen worden und natürlich ist auch das Restaurant geschlossen. "Selbst Fußballteams aus der Ersten Frauen-Bundesliga und Gastmannschaften des SV Sandhausen, die oftmals bei uns waren, kommen zwangsläufig nicht mehr."

Dennoch muss der – wenn auch sehr stark eingeschränkte – Betrieb aufrechterhalten bleiben. "Wir haben von einer kompletten Schließung abgesehen, um uns entsprechend auf bereits geplante Events im Sommer und Herbst, die fest gebucht sind, organisatorisch vorzubereiten. Denn wir alle wissen nicht genau, wann wir zur Normalität zurückkehren können", erläuterte Eckstein.

Viele Stammgäste von Firmen und Touristikunternehmen kommen derzeit nicht ins Hotel und so stehen die insgesamt 134 Zimmer im Haus mehr oder minder leer. Diesen unerfreulichen Zustand sieht Eckstein etwa bis Ende August andauern, ehe es wieder aufwärts gehen könnte. Aber selbst dann rechnet der Geschäftsführer nur vorsichtig hoch. "Vielleicht kriegen wir dann ab September wieder einen leichten Umsatzanstieg, ich rechne mal mit 25 Prozent gegenüber den normalen Zahlen."

Allerdings, so räumte er ein, könne man zum jetzigen Zeitpunkt dafür keine Garantien erhalten, man müsse sich eben fast täglich den veränderten Gegebenheiten anpassen oder darauf reagieren. Frühzeitig habe er die Stadt als Eigentümer des gesamten Palatin-Komplexes und den Palatin-Beirat über die Lage informiert. "Wir waren da in einem regen Austausch und ich habe auch rechtzeitig eine Art Pandemie-Plan erarbeitet und präsentiert." Allerdings habe man vor etwas mehr als fünf Wochen die dramatische Entwicklung und die damit einhergehenden, notwendigen Verordnungen seitens der Bundesregierung sowie der zuständigen Landesregierungen noch nicht annähernd abschätzen können. "Ich wurde gar anfangs belächelt, das war so Mitte Februar, als ich versucht habe, bereits Notfallsituationen in unsere Planungen mit einzubeziehen."

Steht vor schwierigen Herausforderungen: Palatin-Geschäftsführer Matthias Eckstein.

Auch mit dem zuständigen Kreisgesundheitsamt sei er ständig in Kontakt, um so auf dem neusten Stand der regionalen Entwicklung zu sein. Erste Tipps, Anregungen und Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut habe man mit eingearbeitet, dann sei man aber von der aktuellen Situation – die sich auch ständig verändere – überholt worden.

"Unsere Gesellschaft wird sich später anders präsentieren", ist sich Eckstein, bezogen vor allem auf Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art in seinem Haus, sicher. Kleinere Tagungen würden zurückgehen, Konferenzen, wie derzeit bereits praktiziert, über Online-Portale und sogenannte "Webinare" laufen. Ausgenommen bleiben aus seiner Sicht, das Palatin betreffend, sicherlich kleine, regionale Messen und Teambuilding-Maßnahmen. Aber auf Dauer gesehen werde man sich beim "Brot- und Buttergeschäft" sicherlich umzustellen haben.

So habe man sich derzeit mit Stornierungen zu beschäftigen, aber dennoch gelte es, den Blick auch auf die Zeit nach Corona zu richten. "Wir haben bereits feste Buchungen von Veranstaltungen für den Sommer. Diese gilt es, seriös vorzubereiten und durchzuplanen, damit wir dann wieder in bewährter Weise unsere Kunden bedienen können", sagte Eckstein. Er selbst geht von einer Übergangsphase nach Beendigung der Corona-Krise aus. "Da wird es nicht gleich wieder entscheidend nach oben gehen."

Bei derzeit insgesamt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu denen auch Teilzeitbeschäftigte und insgesamt 24 Auszubildende gehören, habe er Kurzarbeit beantragt. Mit dem gesamten Team seien dazu, nach ausführlichen Gesprächen, die notwendigen Verträge ausgehandelt worden. "Alle haben unterschrieben", gab sich Eckstein zufrieden. Und mehr noch: Er habe eine außergewöhnliche Solidarität beobachten dürfen.

Bei der derzeit geltenden Kurzarbeitergeld-Regelung gibt es nur 60 Prozent des Nettolohns, für Familien sind es 67 Prozent. Da wird es für viele eng, reicht dies doch oftmals nicht, um die monatlich anfallenden Kosten abzudecken. In einer Art Schulterschluss hätten sich dann einige, die finanziell besser da stehen, bereit erklärt, zugunsten anderer zurückzustecken. Konkret bedeutet dies, dass es Personen im Palatin gibt, die sozusagen "Vollzeit" arbeiten können, um somit über die Runden kommen zu können. Er selbst wird sich ebenfalls in den kommenden Tagen in Kurzarbeit begeben. "Ich wechsle mich dann mit meinem stellvertretenden Geschäftsführer Andreas Müller ab", kündigte er an.

Die Folge: Bestehende Ablauf- und Einsatzpläne mussten kurzfristig überarbeitet und neu "gestrickt" werden. "Aber wir haben das prima regeln können." Denn selbst bei einem sehr zurückgefahrenen Betrieb müssten bestimmte Dinge stets im Auge behalten werden. "Ich nenne in diesem Zusammenhang nur mal den Brandschutz im gesamten Haus als Beispiel."

Es sind die Lohnkosten, die Eckstein Sorge bereiten. Er strebe ab, diese auf 30 Prozent gegenüber "normal" herunterzufahren. Das werde nicht leicht fallen. "Wir sind zwar jetzt dabei, in allen Räumlichkeiten eine Art Grundreinigung vorzunehmen und kleinere Reparaturarbeiten durchzuführen, aber auch dies ist endlich." Und trotzdem gibt sich das Team flexibel und voller Tatendrang. Die in den nächsten Tagen anstehende Reparatur und Sanierung des Eingangsbereichs der Tiefgarage wird selbst übernommen. Die Maßnahme stand zwar erst im August auf dem Programm, wurde jetzt jedoch vorgezogen. "Wir legen da alle gemeinsam Hand an", gab sich Eckstein zuversichtlich.

Der Palatin-Geschäftsführer geht davon aus, dass sich einige Hotels nicht mehr erholen werden. Für die Situation des Palatins selbst, die sich seinen Ausführungen nach gerade im vergangenen Jahr spürbar verbessert habe, sei die derzeitige Lage eine echte Katastrophe, die es nun durchzustehen gelte. Eine vernünftige Planung, die auf soliden Füßen stehe, sei leider nicht möglich. "Aber wir wollen und werden gut vorbereitet sein, wenn es wieder losgeht", zeigte er sich kämpferisch.