Auf den neuen Linien werden auch mehrere neue Busse eingesetzt. Neben einem leichten Ausstieg bieten sie unter anderem WLAN an Bord. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim/Walldorf. Bessere Busverbindungen zu den Zentren versprechen sich Kommunen und Nahverkehrsbetriebe von einem neuen Linienbündel (wir haben mehrfach berichtet). Die neuen Verbindungen werden ab 15. Dezember angesteuert und wurden jetzt in der Landesheimattage-2020-Stadt Sinsheim vorgestellt. Verbesserungen solle es nun auch in Richtung des florierenden Walldorfer Industriegebiets geben. Hier ein Überblick

> Nach Wiesloch-Walldorf – schnell über Dühren, Eichtersheim und zu den Großbetrieben SAP und Heideldruck – führt künftig die Regiobuslinie 799, und zwar stündlich vom Morgengrauen bis in die Nacht. Von einem „riesigen Bedarf“ und einer „großen Chance“ sprachen Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab und Ludwig Sauer, Bürgermeister in Wiesloch, beim Termin in Sinsheim. Indikator sei unter anderem „der massive Autoverkehr aus Richtung Angelbachtal“. Die Regiobuslinie diene dem Ausbau des Angebots für Pendler im Rahmen „des Mobilitätspakts für die Wirtschaftsregion Wiesloch-Walldorf“, sagte Sabine Schmitt, Leiterin des Nahverkehrsamts des Rhein-Neckar-Kreises. Die Kosten für die Regiobuslinie von rund 2,9 Millionen Euro teilen sich der Kreis und das Land.

Mehrere Bürgermeister aus der Region kamen zur Pressekonferenz, bei der die neuen Buslinien vorgestellt wurden. Foto: Tim Kegel

Ausgehend vom Hauptbahnhof in Sinsheim führt der Fahrtverlauf der Regiobuslinie über Sinsheim-Dühren und Sinsheim-Eschelbach sowie Angelbachtal-Eichtersheim und Wiesloch zum Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Danach wird noch das Industriegebiet mit den großen Unternehmen angefahren (Haltestellen HDM-Haupteingang und SAP Campus), bevor die Fahrt der Buslinie 799 an der Drehscheibe in Walldorf nach rund 40 Minuten endet.

Der Regiobus wird im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises durch das Verkehrsunternehmen Südwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG) betrieben. Die Regiobuslinie verkehrt im Stundentakt werktags zwischen 5 Uhr und 23 Uhr, samstags zwischen 6 Uhr und 23 Uhr und sonntags zwischen 7 Uhr und 23 Uhr. Auf der Buslinie gelten die Tarife des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

In einer vorab veröffentlichten Pressemitteilung freute sich Landrat Stefan Dallinger: „Die Verbindung Wiesloch-Walldorf nach Sinsheim wird eine gute Alternative zum Individualverkehr darstellen, weil sie in einem regelmäßigen und dichten Takt verkehrt und viel Komfort bietet. Die Linie wird gerade für Pendler eine gute Ergänzung zum bisherigen Angebot sein.“ Dallingers Dank galt allen Projektbeteiligten: „Mit dieser Regiobuslinie Wiesloch-Walldorf nach Sinsheim konnte eine Maßnahme umgesetzt werden, die Gegenstand des Mobilitätspakts für die Wirtschaftsregion Wiesloch-Walldorf ist, welche im Oktober 2018 mit allen für den Verkehr verantwortlichen Akteuren unterzeichnet wurde.“ Der Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots für die Pendler gehört zu den gemeinsam verfolgten Zielen der Partner des Mobilitätspaktes.

> Neue Busse sind im Einsatz. Von den 24 Bussen, die die SWEG im Linienbündel Sinsheim-Süd im Einsatz hat, sind elf Fahrzeuge neu. Die bestehende Fahrzeugflotte werde mit 14 neuen Niederflurbussen aufgestockt. Sie haben kostenloses WLAN an Bord, USB-Buchsen und Klimaanlage. Zudem verfügen sie über eine Video-Überwachung. Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagte, dass auch die Option des Einsatzes „einer neuen Technik“ geprüft werde. Hierbei handle es sich um Elektrobusse. Ein Großteil der Busse ist an der blauen Farbe zu erkennen. Als Betreiber teilen sich, wie bereits bekannt, die „Palatina Bus“ und die SWEG die Linienbündel in Nord- und Südrichtung auf.

> Besondere Herausforderungen seien unter anderem „die vorbereitenden Gespräche und Abstimmungen in den Orts- und Gemeinderäten gewesen“, sagte Sinsheims Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer. Eine Besonderheit im Ausschreibungsverfahren stellte auch der Stadionverkehr dar. Dr. Michael Winnes, Leiter des Bereichs Vergabe und Finanzierung beim VRN, sagte: „Das gibt es so an keinem anderen Bundesligastadion.“ Besonders kleine Busse mit 16 Sitzen könnten übrigens künftig durch die enge Sinsheimer Gartenstadt gondeln, hieß es am Rande des Treffens.

> Fahrpläne: Sie haben 150 Seiten, es gibt sie bei den Beratungs- und Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen und im Internet unter www.vrn.de. Genaue Streckendetails und weitere Informationen gibt es montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter Telefon 06 21/1 07 70 77.