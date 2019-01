Frauenfußball in der Leimbachtalhalle: Hier spielt der spätere Turniersieger Kickers Offenbach (in den schwarzen Trikots) gegen Hamburg-Eimsbüttel). Foto: Jan A. Pfeifer

Dielheim. (jdh) Fußballfrauen aus ganz Deutschland kamen in die Leimbachtalhalle, um hier Hallenfußball zu spielen. Beim Pokal der Gemeinde Dielheim sowie dem Sparkassencup ging es nicht um Preisgelder, sondern vielmehr darum, guten Fußball zu spielen und einen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Wer am Wochenende die Halle betrat, wurde nicht nur von einer breiten Auswahl an Pizza, Kuchen und anderer Verpflegung begrüßt, sondern konnte auch die dort ausgestellten Pokale bewundern. Zwei Wanderpokale und weitere Pokale für den ersten bis vierten Platz sowie mehrere Fußbälle galt es zu erobern. Zudem standen Auszeichnungen für die beste Torschützin, die beste Spielerin und die beste Torfrau bereit. Vorbei an den Umkleiden, in denen zumeist intensive Taktik-Besprechungen abgehalten wurden, ging es weiter auf die bestens gefüllte Zuschauertribüne, wo Freunde, Teammitglieder und Fans die Teams intensiv anfeuerten.

Angereist waren zum Pokal der Gemeinde Dielheim sogar mehr Teams als ursprünglich geplant. Kurzfristig hatte sich noch die TSG Neu-Isenburg I, ihres Zeichens Tabellenführer der Hessenliga, angemeldet. Diese wollte eigentlich an einem Turnier im Raum München teilnehmen, daraus wurde allerdings aufgrund des Schneechaos nichts. Daher war man froh, stattdessen in Dielheim antreten zu können. Auch die Kickers Offenbach, Tabellenführer der Verbandsliga, hatten ursprünglich ein anderes Turnier im Sinn, kamen jedoch aus demselben Grund nach Dielheim. So starteten schließlich 17 Teams beim Pokal der Gemeinde sowie 18 beim Sparkassencup, viele Mannschaften reisten von weit her an, so zum Beispiel der HEBC aus Hamburg.

André Ottmann, Abteilungsleiter Damen bei der SG Dielheim, lobte das faire Spiel und den freundlichen Umgang der Teams miteinander und unterstrich die hohe Spielqualität der angereisten Mannschaften von der Oberliga abwärts. Stephen Funkert von der SG begann mit der Vorbereitung und den Einladungen an die Teams schon im September letzten Jahres. Am Ende waren über 500 Sportlerinnen nach Dielheim gekommen. Von der Übernachtungsmöglichkeit in der Halle bis hin zum leiblichen Wohl war dabei für alles gesorgt. Nur, so Funkert, habe man "kein Kölsch für die Kölner".

Auch Cheftrainer Timo Kienle von den Kickers Offenbach lobte das gut besetzte Turnier und dessen Organisatoren. "Wir spielen, um zu gewinnen." Der Schlüssel dazu sei auch gute Stimmung bei den Spielerinnen. Von vielen als Favorit gehandelt, hielt er selbst Neu-Isenburg - sein ehemaliges Team - für besonders stark. Doch letztlich waren die Offenbacher nicht zu bremsen und holten sich am Samstag den Turniersieg beim Pokal der Gemeinde Dielheim. Dabei setzten sie sich im Halbfinale gegen die TSG Neu-Isenburg durch. Stephen Funkert erklärte: "In der Halle ist vieles anders als draußen. Ein Team mit ein paar guten Hallen-Spielerinnen kann hier durchaus den Sieg davontragen."

Die gastgebende Mannschaft der SG Dielheim/Horrenberg schied am Sonntag leider schon in der Vorrunde aus.