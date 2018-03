Spatenstich für 15 betreute Seniorenwohnungen in Tairnbach: (v.li.) Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf, Erich Müller (Conceptbau), Juliane Münch (Sozialstation), Philip Müller (Architekt) und Bürgermeister Jens Spanberger. Foto: Pfeifer

Tairnbach. (seb) Eine schwierig zu füllende Lücke tat sich bis vor Kurzem in Tairnbachs Ortskern auf, ein gut 1700 Quadratmeter großes Gemeindegrundstück in steiler Hanglage, nicht einfach zu erschließen. Jetzt wird hier in der Sternweiler Straße gebaut und sehr zur Freude aller Beteiligten entsteht etwas, das dem Bedarf absolut entspricht: Der Investor Conceptbau errichtet zwei Mehrfamilienhäuser mit 15 seniorengerechten Wohnungen und einer Außenstelle der Sozialstation Letzenberg.

Zum Spatenstich begrüßten Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf und Bürgermeister Jens Spanberger nicht nur Erich Müller von Conceptbau, seinen Sohn Philip Müller, den Architekten, und Juliane Münch, Pflegedienstleiterin und Geschäftsführerin der Sozialstation, sondern auch zahlreiche interessierte Tairnbacher. Sie gaben dem Ortsvorsteher sicher Recht, als er den Baubeginn als "weiteren bedeutenden Tag für Tairnbachs Zukunft" bezeichnete, schließlich sei Wohnraum für die Älteren auch in kleinen Ortschaften ein wichtiges Thema. Statt Wegzug könnten mit diesem Angebot die sozialen Kontakte und Freundschaften erhalten bleiben, "eine Versorgungslücke wird geschlossen", so Egenlauf, der bereits "viele Anfragen aus der Bevölkerung" vermelden konnte.

Mit dieser Einrichtung ergebe sich in der Ortsmitte "ein schönes, rundes Bild", meinte Bürgermeister Spanberger. Rückblickend erinnerte er daran, wie Gemeinde und Rat 2007 entschieden, das Grundstück - damals noch mit baufälligen Schuppen - zu erwerben und eine Aufwertung des Areals anzugehen. Gemeinsam mit einem Investor, den man in Erich Müller fand und mit dem ein intensiver Ideenfindungsprozess begann. "Vom Standort war er gleich überzeugt: Schloss mit Ortsverwaltung, Gasthaus ’Blaue Ente’, Kindergarten, Dorflädl und Feuerwehr sind in direkter Nachbarschaft."

Nicht von Anfang an geplant waren betreute Seniorenwohnungen und die enge Kooperation mit der Sozialstation, so Spanberger, "das ergab sich erst auf der Zielgeraden". So ergebe sich eine breitere Aufstellung mit effizienteren Arbeitsabläufen für die Sozialstation und Bewohner und Angehörige hätten vor Ort eine Anlaufstelle. "Davon profitiert der gesamte Ort."

Erich Müller räumte ein, dass man sich erst mit dem Gedanken an dieses Grundstück in Tairnbach anfreunden musste und erst eine normale Wohnbebauung angedacht war. Nach vielen Gesprächen mit den Menschen vor Ort, allen voran Juliane Münch, habe man zu dieser Lösung gefunden und sie der Verträglichkeit wegen von 17 auf 15 Wohneinheiten verkleinert. Philip Müller bedankte sich für die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Der Einzug sei für Sommer 2019 geplant.