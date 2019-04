Wiesloch. (hds) Es sind die wiederkehrenden Ereignisse, die über das Jahr hinweg die Arbeit des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Wiesloch prägen. Bei seinem Rückblick auf 2018 gab Uwe Maschke im Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales einen Überblick über die Aktivitäten.

Da nimmt beispielsweise der "Tag der Berufe" einen hohen Stellenwert ein. "Hier zeigen wir auf einer interessanten und attraktiven Informationsplattform, welche Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung bestehen", erläuterte Maschke. Die vorjährige Veranstaltung war bereits die zwölfte ihrer Art und über 50 Unternehmen, Handwerksbetriebe, Organisationen und Berufsschulen nahmen teil. Die angelaufenen Kooperationen mit den weiterführenden Schulen, vor allem mit der Berufsorientierung der Bertha-Benz-Realschule, sollen nach Maschkes Worten fortgeführt werden. Seit 2016 sei man allerdings an die Kapazitätsgrenze gestoßen. Es gehe künftig darum, weiterhin auf Qualität statt auf Quantität zu setzen.

"Wir sind froh, dass sich der Gemeinderat im Vorfeld für den Verbleib im Palatin ausgesprochen hatte", zeigte sich Maschke erleichtert. Es war geprüft worden, ob ein Umzug - es ging dabei um finanzielle Aspekte - in eine Turnhalle möglich sei. Dies habe man aus unterschiedlichen Gründen nicht realisieren können, vor allem Sicherheitsauflagen und die vorhandenen, personellen Ressourcen hatten dies verhindert.

Bei den Ferienprojekten konnte Maschke nach einem Einbruch in der Nachfrage bei der Kinderbaustelle wieder einen deutlichen Anstieg vermelden. Der Zirkus "WiWaDi" erfreut sich weiter großer Beliebtheit. 110 Kinder und Jugendliche hatten im Vorjahr mitgemacht, alle Plätze waren belegt. Man habe sogar einigen auswärtigen Kindern absagen müssen. Ähnlich gut, so Maschkes, seien die Angebote "Kinderspielstadt" und das Ferienspaßprogramm angenommen worden.

Eine wichtige Rolle beim Kinder- und Jugendbüro nimmt die Schulsozialarbeit ein. Seit dem Start 2001 an der Gerbersruhschule habe sich das Aufgabengebiet immer weiter vergrößert. Inzwischen wurden auch die Grundschulen in die Betreuung mit eingebunden.

"Allerdings können wir wegen der personellen Situation nur inhaltliche Schwerpunkte setzen", so Maschke. Auf der Agenda der Schulsozialarbeit stehen Einzelgespräche, Beratungen (in die auch oftmals die Eltern mit einbezogen werden) sowie spezielle Angebote und Projekte. So gibt es beispielsweise sogenannte "Kennenlern-Termine", ein Training, um sich fit für den zukünftigen Job zu machen oder aber eine "Stopp-Mobbing-AG". In diesem Bereich wurde das Engagement des Kinder- und Jugendbüros im Vorjahr gleich zweimal ausgezeichnet.

Aus organisatorischer Sicht gab es laut Maschke 2018 nur ein Thema: das Personal. Zunächst konnte die Stelle des "Streetworkers" nur für eine kurze Zeit neu besetzt werden, jetzt hat man seit Februar dieses Jahres mit Roberto Di Natali eine Person eingestellt, die künftig die Mobile Jugendarbeit und den Aufgabenbereich der Kinderbaustelle übernehmen wird.

Ein Blick auf die Zahlen: Mit je drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist man paritätisch besetzt. Der finanzielle Gesamtaufwand betrug im Vorjahr etwas mehr als 300.000 Euro, davon entfallen 231.500 Euro auf Personalkosten. Die Zuschüsse für Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit beliefen sich auf 91.000 Euro, an Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen und sonstigen Mitteln flossen 44.000 Euro in die Kasse.