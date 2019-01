Wiesloch. (hds) Eigentlich stand eine Schulversammlung in der Schillerschule auf der Tagesordnung, die letzte für den langjährigen Rektor Dietmar Leder, der ab 1. Februar sein Amt als Schulrat im Bezirk Mannheim "vollzeitlich" antreten wird. Allerdings hatten das Lehrerteam um Konrektorin Katja Seegers sowie die 400 Schüler die Zusammenkunft in der Aula umfunktioniert. Es wurde eine gelungene Verabschiedung für Leder, der mehr als zwölf Jahre als Chef für die Schillerschule verantwortlich war.

Abschied mit Schultüte und Buntstift: Dietmar Leder. Foto: Christina Lourenço

"Ich bin völlig platt", reagierte er überrascht, als er die Aula betrat. Da wurde gesungen, alle Grundschulkinder hatten sich versammelt und boten eine bis ins kleinste Detail vorbereitete Abschiedsparty. Lieder waren umgedichtet worden, Geschenke wurden überreicht und Dankesworte gesprochen. "Ihr macht es mir jetzt noch schwerer zu gehen", so die erste Reaktion von Dietmar Leder, der gleich zu Beginn der spontanen Veranstaltung auf einem zum Thron umfunktionierten Stuhl Platz nehmen durfte. Ein überdimensionierter Bleistift mit den Unterschriften der Kinder wurde überreicht, versehen mit dem Hinweis, der eigne sich doch wohl bestens für den Garten. "Nein, der Bleistift bekommt einen Ehrenplatz in meinem neuen Büro", so Leder. Unter anderem bekam er noch eine Schultüte, liebevoll verziert mit einem stilisierten Anzugoberteil nebst Krawatte und Einstecktuch, Gedichte wurden vorgetragen, um dann wieder ein musikalisches Ständchen folgen zu lassen.

Offiziell steht die Verabschiedung des Rektors zwar erst Ende März an, das Kollegium wollte jedoch allen Schülern die Gelegenheit bieten, sich von ihrem Rektor gebührend zu verabschieden. "Nach vielen Jahren suche ich nun eine neue Herausforderung", erläuterte Leder seine Entscheidung. "Auch ihr werdet nach vier Jahren Grundschule euren Weg weitergehen und in andere Schulen wechseln", fügte er an. Zum Finale wurde es ruhig, winkend gingen die Kinder zurück in ihre Klassenräume.

Bereits seit Ende Oktober des Vorjahrs ist Leder zwischen Schulamt und Schillerschule am Pendeln. Zunächst hatte er sich auf die Stelle als Schulrat beworben, es wurde dann, als er den Zuschlag erhielt, eine Übergangslösung vereinbart. Eine "Teilzeit" also am neuen und alten Arbeitsplatz. Ab 1. Februar geht er ausschließlich seiner neuen Aufgabe als Schulrat nach und ist für Mannheim, Heidelberg, den Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis zuständig. Für den 44-Jährigen beginnt damit ein neuer Abschnitt. "Ich habe hier an der Schillerschule viele Erfahrungen sammeln können, die mir auf meinem künftigen Weg sicherlich zugutekommen werden", meinte er. Bis die Stelle als Rektor wieder besetzt sein wird, übernimmt Konrektorin Katja Seegers kommissarisch die Leitung der Schillerschule.

Ausgeschrieben wurde die Leder-Nachfolge bereits im Dezember 2018, die Möglichkeit, sich auf die Stelle zu bewerben, läuft bis Februar. Wie Leder erläuterte, geht man davon aus, bis zum Beginn des neuen Schuljahrs im September eine neue Leitung präsentieren zu können.