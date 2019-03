Bei der Gemarkungsreinigung in St. Leon-Rot waren wieder viele Kinder und Jugendliche mit von der Partie, um in Sachen Umweltschutz aktiv mitzuhelfen. Foto: Ulrika Lawinger-Erhard

St. Leon-Rot. (leu) Im Zwei-Jahres-Rhythmus findet die Aktion "Saubere Gemeinde" in St. Leon-Rot statt. Dieses Jahr war es wieder so weit und eine flächendeckende Gemarkungsreinigung wurde durchgeführt. Veranstaltet wird die Aktion von der Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und Organisationen, die wiederum ihre Mitglieder zu der samstäglichen Aktion motivieren konnten.

Dabei bekommen die Vereine im Vorfeld ein bestimmtes Gebiet zugeteilt, durchkämmen mit ihren freiwilligen Helfern Feld und Flur und sammeln den dabei aufgefundenen Müll ein. Dieser wird dann an einem entsprechenden Sammelpunkt abgestellt und später von den Mitarbeitern des Bauhofs eingesammelt.

Mit Handschuhen, Warnwesten, Greifzangen und Müllsäcken ausgestattet, rückten die 200 freiwilligen Helfer der beteiligten Vereine und Organisationen bei sonnigen Frühlingstemperaturen aus, um die Gemarkung rund um St. Leon-Rot nach achtlos weggeworfenem oder absichtlich abgeladenem Müll abzusuchen. Von der Gemeindeverwaltung wurden die Gerätschaften zur Verfügung gestellt, die gefüllten Container wurden später zur Abfallverwertungsgesellschaft (AVR) gefahren und dort deponiert. Flaschen in großer Menge, Papierfetzen, Pappbecher und Zigarettenschachteln standen ganz oben auf der Liste. Unter anderem wurden aber auch größere Gegenstände wie Matratzen, eine Duschkabine, ein Schlauchboot, alte Schlepperreifen, ein Kinderlaufstall, ein Teppich, Zaunelemente und Stangen eingesammelt.

Nach drei Stunden intensiver Arbeit präsentierten alle Gruppen ihre gefundenen "Schätze". Insgesamt kamen rund 36 Kubikmeter Müll zusammen, der fachgerecht entsorgt wurde. Die Säcke und den größeren Abfall beseitigten die Mitarbeiter des Bauhofs. Die heißen Würstchen, Käsebrötchen und Getränke, die zum Abschluss von den Damen des DRK Rot in den Hallen des Bauhofs zur Stärkung gereicht wurden, fanden reißenden Absatz. Besonders den Kindern wird die Aktion sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Seit Jahren wird beim Gemarkungsputz großer Wert darauf gelegt, möglichst viele Jugendliche aus den Vereinen für die gemeinschaftliche Aktion zu gewinnen, was erneut gelang.

Bürgermeister Dr. Alexander Eger bedankte sich bei allen fleißigen Helfern für den engagierten Einsatz und dafür, dass sie sich an einem Samstagvormittag in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben. Die große Resonanz zeige das Engagement für eine saubere Umwelt, für Sauberkeit und Ordnung in der Gemarkung und in der Gemeinde. Wichtiges Ziel der Putzaktion sei es, ein Bewusstsein für die Vermeidung von Abfall zu schaffen. Mit dieser Aktion sollen die Bürger in der Gemeinde aufgefordert werden, sich das ganze Jahr über an die Regeln des Umweltschutzes zu halten. Ein besonderer Dank galt den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs für die tolle Organisation der Aktion "Saubere Gemeinde".