Sankt Leon-Rot. (pol/rl) Mehrere Wohnwagen auf dem Campingplatz am St. Leoner See gingen am Samstagabend in Flammen auf. Laut Polizeibericht ging die erste Meldung bei der Rettungsleitstelle um 22.35 Uhr ein. Hier war noch von einem brennenden Wohnwagen auf dem Platz die Rede. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits zwei Wohnwagen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Wagen zwar recht schnell unter Kontrolle bringen, allerdings nicht verhindern, dass weitere Campingwagen in ihren benachbarten Parzellen von den Flammen und der Hitze beschädigt wurden.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist bislang völlig unklar. Der Sachschaden soll sich zwischen 40.000 und 60.000 Euro bewegen.