Sie ernteten stehende Ovationen für den großartigen Auftritt nach nur einer gemeinsamen Probe: Die "German American Singers of Chicago" und der Sängerbund-Chor "New Generation" sangen erst einzeln und lieferten dann zusammen den Höhepunkt des Jubiläumskonzerts in Mühlhausen. Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (rka) Mit der Mozart-Kantate "Musica begleite unser Leben" eröffneten die German American Singers of Chicago, die extra zum Jubiläumskonzert des Sängerbunds Mühlhausen über den großen Teich angereist waren, einen außergewöhnlichen Konzertabend in der Kraichgauhalle. Die Musik begleitet seit 150 Jahren das Vereinsleben des Sängerbunds, die schönste Sache der Welt überwindet alle Grenzen und verbindet Menschen. So hatte man für den Abend bewusst ein zweisprachiges Motto gewählt: "Danke für die Lieder - Thank you for the music". "Zwei Kontinente, drei sehr unterschiedliche Chöre, die alle eines verbindet - die Begeisterung und Liebe zur Musik", so die Vorsitzende des Sängerbunds Christina Hillenbrand in ihrer Begrüßung. Auf sehr charmante Art führten sie und Anja Billmaier zweisprachig durch den Abend.

In seinem Grußwort würdigte der Schirmherr des Konzerts, der Landtagsabgeordnete Karl Klein, die "weltumspannende Bedeutung des Gesangs", der keine Grenzen kenne. So sei es überaus lobenswert, dass es seit 150 Jahren Menschen in der Gemeinde gebe, die sich beim Sängerbund engagieren, den Verein mit Leben erfüllen und sich zum gemeinsamen Singen zusammenfinden. Auch Bürgermeister Jens Spanberger dankte dem Sängerbund für das "langjährige Engagement in der Gemeinde und für den besonderen musikalischen und kulturellen Einsatz". Beide entboten an die Sänger aus Chicago einen herzlichen Willkommensgruß.

Die 1946 gegründeten German American Singers of Chicago sind ein gemischter Chor, der sich dem Erhalt des deutschen Erbes und der Kultur verschrieben hat, sich aber gleichzeitig der amerikanischen Heimat verbunden fühlt. Bei seinem Auftritt demonstrierte das Ensemble seine Vielseitigkeit, unter der Leitung von Glen Sorgatz sprang der Funke schnell über. Schon beim Lied "Gib mir dein Herz" von Franz Ludwig entwickelte das Ensemble einen bemerkenswerten Gesamtklang auf hohem Niveau.

Das "Ave Maria/I Believe" in einer sehr schönen, modernen Version erzeugte Gänsehautmomente und ließ mit seiner fast mystischen Schönheit einen Schauer über den Rücken der Zuhörer laufen. Die Lebenslust des Frühlings und der freien Natur kamen wunderbar im beschwingten Dreivierteltakt-Lied "Lebenslust" von Franz Schubert zum Ausdruck. Dabei ließ der Chor sein Publikum an den Stimmungen des Lieds unmittelbar teilnehmen. "The Road Home" von Stephen Paulus ist pentatonisch aufgebaut - und das ist ein Teil seiner magischen Kraft. Der Chor hat die besondere Stimmung, die das Lied in all seiner Vielfalt verströmt, verinnerlicht und sendete sie höchst eindrucksvoll nach außen.

"Red River Valley" erzählte in sehnsuchtsvollen Melodien von der unerfüllten Liebe eines Cowboys und der Verbundenheit zu seiner Heimat. "Bring me little Water, Sylvie" bot den typischen afrikanisch-amerikanischen Folk-Sound. Im abschließenden Teil demonstrierten die Gäste aus Chicago nochmals den Spagat zwischen deutscher und amerikanischer Kultur: So erklangen zunächst zwei deutsche Volkslieder, das "Jägerlied" und "Jetzt kommen die lustigen Tage". Es folgten die Gospels "Make me a Channel of your Peace" und "I’m gonna live so God can use me". Die Zuhörer bedankten sich mit stehenden Ovationen, der Chor gab den Dank mit "O Happy Day" zurück.

Dass sie immer noch mithalten können, bewiesen die Urgesteine des Sängerbunds, die "Singenden Männer" unter der Leitung von Wolfgang Knopf (siehe auch Artikel unten). Gemeinsam kommen die 20 Sänger auf unglaubliche 562 Sängerjahre. Sie entführten ihre Zuhörer ins Reich der Operette und sangen äußerst schwungvoll "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren". Dann luden sie zu einem Ausflug mit Hansi Hinterseer in die Berge ein: "Dort wo die Berge sind, bin ich zuhaus". Wolfgang Knopf auf seiner Steirischen Ziehharmonika zeigte sich als souveräner Begleiter. Das Publikum erklatschte sich noch eine Zugabe und man wiegte sich zum Walzertakt im "Badischen Wind".

Glückwünsche gingen auch an den Chor "New Generation", der seinen 20. Geburtstag feierte und seit seiner Gründung von Konrad Knopf geleitet wird. Der 40-köpfige Chor bot einen mitreißenden und gleichzeitig berührenden Auftritt für Herz, Seele und Körper. Man startete gut gelaunt mit "Common Ground" und bewies beim Ohrwurm "Da Doo Ron Ron" auch Mut zu einer dezenten Choreografie. Sehr sauber im Ton erklang "Breaking up is hard to do" von Neil Sedaka.

Nenas "Wunder gescheh’n" erzählte von Trauer und Angst, aber auch von der Sehnsucht, wieder Glück und Liebe zu empfinden. Bei "So soll es bleiben" erlebten die Zuhörer, wie die Sängerinnen und Sänger den Raum der Bühne nicht nur körperlich, sondern mit ganzer Präsenz, Ausstrahlung und Gelöstheit einnahmen. Bei den folgenden Stücken griff eine Band mit Thomas Fritzler (Klavier), Axel Gerner (Schlagzeug) und Martin Pfeifer (Bass) ins musikalische Geschehen ein. Nach "Summer Dreaming" kamen die Zuhörer in den Genuss eines Stücks mit vier Solisten aus den eigenen Reihen: Christine Sauer, Daniela Stutz, Martina Zielbauer und Ulrich Rittel zauberten mit Chor und Band "What a Friend we have in Jesus" auf die Bühne. Jeder Ton, jede Note verwandelte sich in Freude am Sein, Singen und Miteinander.

Es folgte ein weiterer Höhepunkt, der gemeinsame Auftritt der German American Singers of Chicago und von "New Generation" unter der Leitung des Gastdirigenten Glen Sorgatz mit dem Gospel "Hear my Prayer" und dem Abba-Hit "Thank you for the Music", der auch das Motto für den Abend lieferte. Rauschender Beifall war der Lohn für einen gelungenen Auftritt nach einer einzigen gemeinsamen Probe. Friedrich Silchers "Muss i denn zum Städtele hinaus" von 1827 wurde von Elvis Presley, Joe Dowell oder Heino weltweit verbreitet und damit zu einer der international bekanntesten deutschen Volksweisen. Drei Chöre mit insgesamt 110 Sängerinnen und Sängern sowie ein ganzer Saal mit sangesfreudigen Zuhörern vereinigten sich zum stimmgewaltigen Finale. Fazit: Es war eine pure Lust, diesen Ausführenden zu lauschen - das bleibt in Erinnerung. Danke für die Lieder!