Rund um Wiesloch-Walldorf. (rnz) Die Weihnachtsmärkte in Wiesloch, Walldorf, Dielheim, Mühlhausen und St. Leon-Rot locken am Wochenende mit festlicher Stimmung, adventlichen Klängen, passenden Genüssen und den verschiedensten Geschenkideen.

Wiesloch

Der „Wieslocher Weihnachtszauber“ lädt noch bis 22. Dezember auf Markt- und evangelischen Kirchplatz ein. Geöffnet ist montags bis freitags, 16 bis 21 Uhr, samstags, 11 bis 21 Uhr, und sonntags, 14 bis 21 Uhr. Unabhängig vom Wetter ist für Schnee gesorgt: per Videoprojektion auf dem Alten Rathaus. Das Azubi-Projekt des Palatins wurde federführend von Luca Schweigel erdacht und mit Techniker Hendrik Stoerk umgesetzt. So drehen sich Schneeflocken, es regnet Sternchen oder Engel tanzen vorbei. Heute, am Samstag und Sonntag lädt die Bürgerstiftung jeweils von 17 bis 19 Uhr zu „Geschichtenland im Märchenzelt“ in ihre Geschäftsstelle, Rathausgasse 1 ein. Von 17.30 bis 20 Uhr gibt es heute Livemusik mit „The Good Ship Kangaroo“ im Eventzelt. Morgen, Samstag, ist von 15 bis 17 Uhr „Nikolaustag“. Von 17.30 bis 20 Uhr tritt Olli Roth im Eventzelt auf. Am Sonntag, 17.30 bis 20 Uhr, treten Melissa Dietrich und Claude Schmidt in „Eddies Music Lounge“ im Eventzelt auf. Das städtische Museum im Wehrturm „Dörndl“ ist Samstag, 16 bis 18 Uhr, und Sonntag, 14 bis 16 Uhr, geöffnet.

Walldorf

Heute findet der Weihnachtsmarkt von 18 bis 21 Uhr am Marktplatz statt, morgen, Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Heute tritt um 18.30 Uhr der Männerchor der Constantia auf, um 19.15 Uhr folgt die Bigband des Gymnasiums. Morgen, Samstag, ist ab 16.30 Uhr die Märchenvorleserin im Kinderzelt, um 17.30 Uhr singen evangelischer und katholischer Kirchenchor, um 18 Uhr kommt der Nikolaus und um 19 Uhr musiziert das Blasorchester. Am Sonntag, 15 Uhr, werden im Kinderzelt Märchen vorgelesen, um 15.45 Uhr ist der Nikolaus zu Besuch, um 16.30 Uhr ist Basteln mit dem Modellfliegerclub im Kinderzelt angesagt, um 17.30 Uhr tritt der evangelische Posaunenchor auf und ab 18 Uhr das Duo „Champagne on Ice“ mit Doris Hehl und Thomas Helbig.

Dielheim

(köpa) Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Dezember, auf dem Dorfplatz statt. Eröffnet wird er am Samstag um 17 Uhr durch Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Danach wird der Nikolaus erwartet, um 17.15 Uhr treten die „Musikfreunde“ auf. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 14.30 Uhr, die Kinder des Eckertsberg-Kindergartens singen um 15 Uhr Weihnachtslieder, danach ist der Nikolaus zu Besuch, ein offenes Adventssingen mit MGV Konkordia und katholischem Kirchenchor schließt sich um 15.30 Uhr an, um 16 Uhr gibt es ein großes Adventskonzert des Musikvereins in der Pfarrkirche, um 17 Uhr wird der Nikolaus abermals die Kinder beschenken.

Zu den Weihnachtsmärkten am Wochenende kommt auch der Nikolaus zu Besuch, wie auf unserem in Walldorf entstandenen Bild. Foto: Pfeifer

Mühlhausen

(rka) Am 7. und 8. Dezember findet auf dem Rathausplatz „Unter den Linden“ der Adventsmarkt statt: Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Am Samstag findet um 17 Uhr die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Jens Spanberger statt, dann besucht auch der Nikolaus die Kinder, der an beiden Tagen zu Gast sein wird. Umrahmt wird die Eröffnung durch Lieder und Tänze der Kraichgauschule und des Kindergartens Regenbogen sowie Musik der „Musikerinitiative Kreischgau“, die an beiden Tagen mit ihren Bands auftritt. Die KJG bietet am Samstag und Sonntag Kinderschminken an.

St. Leon-Rot

(leu) Auf dem Dorfplatz zwischen Rathaus und Harres findet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, 16 bis 22 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, 11 bis 21 Uhr, statt. Er wird am Samstag um 16.15 Uhr von Bürgermeister Dr. Alexander Eger mit der Bläserklasse der Parkringschule eröffnet. Für die Kleinen steht ein Kinderkarussell bereit. Am Samstag verteilt der Weihnachtsmann kleine Geschenke. Das Programm am Samstag beinhaltet Auftritte von Mönchsbergschule (17 Uhr), Kinder- und Jugendchor der katholischen Pfarrgemeinde St. Leon (17.30 Uhr), Gesangverein Frohsinn Rot (18 Uhr), Musikkapelle St. Leon-Rot (18.30 Uhr) und der Band „Busch 29“ (19 Uhr). Am Sonntag tritt der Gesangsverein Harmonie St. Leon um 15 Uhr auf.