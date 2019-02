Rund um Wiesloch-Walldorf. (teu) Die Kinder hatten am gestrigen Donnerstag ihre helle Freude: Morgens fielen dicke weiße Flocken vom Himmel und auch nach Schulschluss lag noch genug Schnee für eine Schneeballschlacht, zum Schlittenfahren und Schneemannbauen.

Doch der plötzliche Schneefall sorgte nicht bei allen für Begeisterung. Viele Autofahrer kamen auf den Straßen rund um Wiesloch und Walldorf mächtig ins Rutschen, da es teilweise spiegelglatt war, Laster blieben einfach hängen. Die Polizei meldete am Nachmittag für den gesamten Bereich des Mannheimer Präsidiums 103 Verkehrsunfälle innerhalb von vier Stunden. Das Wieslocher Polizeirevier hatte im Vergleich am meisten zu tun, hier waren es zwölf witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden der Meldung zufolge dabei vier Personen verletzt, größtenteils blieb es glücklicherweise bei Blechschäden - die allerdings zusammen schätzungsweise 330.000 Euro ausmachen.

Für die Kinder war es gestern sicher ein Riesenspaß, im Schnee zu spielen und wie die Kleinen des Roter Kindergartens St. Elisabeth einen Schneemann zu bauen. Fotos: Hecker-Petrova/Pfeifer

Zwischen 8 Uhr, mit dem Einsetzen des starken Schneefalls, und 12 Uhr, als er erheblich nachgelassen hatte, kam es am Donnerstag zu dieser großen Zahl an Unfällen aufgrund des Schmierseife gleichenden Schnees und zudem des Eises, das sich vielerorts durch die niedrigen Temperaturen gebildet hatte. Gegen 11 Uhr beruhigte sich die Verkehrslage merklich.

Auch, wer lieber auf den ÖPNV umstieg, hatte mancherorts ein Problem. So musste etwa der Busverkehr in Baiertal kurzfristig komplett eingestellt werden. Die SWEG meldete drei Busunfälle in einer Stunde, einer davon in Östringen.

"Bei Arbeitsbeginn um 7 Uhr, da war noch gar nichts. Um 8 Uhr fing’s dann auf einmal aus heiterem Himmel kräftig an zu schneien", beschrieb Jürgen Ronellenfitsch am Mittag die Situation auf RNZ-Anfrage. Umgehend trommelte der Leiter des Wieslocher Bauhofs seine Leute zusammen, dann wurden die einzelnen Fahrzeuge mit Salz und Lauge bestückt, um die Ortsstraßen zu räumen. Insgesamt 25 Bauhof-Mitarbeiter waren im Einsatz. Alle zur Verfügung stehenden Wagen, ein Unimog, Lkw und multifunktionaler Transporter sowie zwei Traktoren, rückten aus. Parallel dazu waren vier Streutrupps mit jeweils zwei Mann im Stadtgebiet unterwegs, um alle öffentlichen Grundstücke, insbesondere Schulen, Kindergärten und Treppenaufgänge, von Hand zu streuen.

Glücklicherweise waren die Salzsilos (wie das des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch, rechtes Bild) voll. Foto: Pfeifer

Gegen 12 Uhr war viel, aber noch nicht alles geschafft. Einige Bürger hätten bei ihm angerufen und auch Unfälle gemeldet. Die Antwort des Bauhofleiters musste jedoch lauten: "Sie müssen sich leider noch etwas gedulden." Denn: "Man kann ja nicht überall gleichzeitig sein.""Wir haben eine Prioritätenliste", erklärte Jürgen Ronellenfitsch, "und die ebenen Nebenstraßen kommen halt erst am Ende dran." Vorrang haben die Hauptdurchgangsstraßen und Buslinien. "Da, wo die Gefahr am größten ist und der meiste Verkehr rollt, wird als Erstes gestreut", machte Ronellenfitsch klar.

Ein besonderes Problem hätten die Großfahrzeuge wie Müllwagen und Busse dargestellt, so der Bauhofleiter. Zwischen 8.30 und 9.30 Uhr wurde die Buslinie in Baiertal kurzfristig eingestellt - und der Bauhof reagierte schnell: Die SWEG-Busstrecke wurde "vorrangig gestreut", sagt Ronellenfitsch, "damit die Leute, die ihr Auto stehen lassen wollten, wenigstens auch weiterkommen". Nach einer Stunde konnten die Busse dann wieder fahren. Jürgen Ronellenfitsch berichtete auch von Lastern, die beim Rewe-Lager "In den Weinäckern" teils quer auf der Fahrbahn standen. Zudem sei es in der Region zu mehreren Busunfällen gekommen. Ein ziemliches Durcheinander trotz relativ geringer Schneemenge, wunderte sich Jürgen Ronellenfitsch: "Wenn bei uns zwei Zentimeter Schnee fallen, dann bricht gleich das Chaos aus."

Gegen 8 Uhr setzte am Donnerstag der Schneefall ein und wie vorm Walldorfer Rathaus war es harte Arbeit, die Wege freizumachen und zu streuen. Foto: Pfeifer

"Ja, es ist Winter", kommentierte denn auch Kreissprecherin Silke Hartmann am Vormittag gegenüber der RNZ die Wetterlage mit einem Augenzwinkern. "Und im ganzen Landkreis fällt Schnee." Alle drei Straßenmeistereien des Rhein-Neckar-Kreises - eine davon ist in Wiesloch untergebracht - und zusätzlich beauftragte Fremdfirmen hätten sich seit Schneefallbeginn "im Volleinsatz quer über den Landkreis" mit ihren Räumfahrzeugen befunden. Insgesamt 855 Kilometer Strecke müssen im Rhein-Neckar-Kreis auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geräumt werden. Doch Silke Hartmann versicherte: "Die Straßenmeistereien sind immer gewappnet und haben alles im Griff: Die Männer sind alle da, die Autos sind gewartet und die Salzsilos sind voll." Rund um Wiesloch und Walldorf sei die Lage am gestrigen Donnerstag ohnehin noch relativ entspannt gewesen.

Gegen 10 Uhr seien zwar noch nicht alle Fahrbahnen vom Schnee freigeräumt gewesen, wie die Sprecherin des Landratsamts mitteilte. Schneebruch, also durch hohe Schneelast verursachte Baumschäden, wie etwa im Kleinen Odenwald, habe es aber nicht gegeben. Straßensperrungen seien daher in der Region Wiesloch/Walldorf nicht nötig gewesen.