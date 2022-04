Die Karte zeigt den durchschnittlichen Kaltmietpreis pro Quadratmeter in den Städten und Gemeinden in der Region rund um Wiesloch und die Preissteigerungen der letzten zwölf Monate. Quelle: Homeday

Von Anja Hammer

Region Wiesloch. Eine 1,5 Zimmer-Wohnung in Mühlhausen mit 31 Quadratmetern für 470 Euro kalt oder eine Drei-Zimmer-Wohnung in Wiesloch mit 97 Quadratmetern für 1260 Euro kalt: Ein Blick in die aktuellen Immobilienanzeigen zeigt, was jeder weiß. Das Wohnen in der Region rund um Wiesloch ist teuer. Doch das Ende der Fahnenstange scheint noch lange nicht erreicht. In den letzten zwölf Monaten allein sind die Kaltmieten in den meisten Gemeinden nochmal um rund zehn Prozent gestiegen. Das zeigt ein Blick in den Preisatlas des Immobilienmaklers "Homeday".

Hintergrund > Der Preisatlas des Maklerunternehmens "Homeday" mit Sitz in Berlin ist im Internet frei zugänglich und richtet sich an alle, die sich mit Immobilien beschäftigen. Der Preisatlas beinhaltet den durchschnittlichen Quadratmeterpreis für Kauf- und Mietobjekte bis auf Straßenebene sowie die Preisentwicklung in den vergangenen Jahren. Die Preise werden automatisiert nach einem Algorithmus berechnet. Für seinen Preisatlas erhebt "Homeday" nach eigenen Angaben die Angebotsdaten aus über 300 verschiedenen Internetportalen sowie Tages- und Wochenzeitungen. Die Daten werden laufend aktualisiert. Die Datensammlung umfasst mehrere Millionen Angebotsdaten für Immobilien und wird ständig erweitert. cm

Dieser gibt auch detaillierte Daten für die einzelnen Gemeinden wieder und diese offenbaren: In Walldorf sind Neuvermietungen mit Quadratmeterpreisen bis 12,40 Euro kalt am teuersten. In Dielheim ist es am günstigsten, dort gibt es sogar Ecken für 7,60 Euro pro Quadratmeter kalt.

Wiesloch

Wer zuletzt eine Wohnung in Wiesloch und den Stadtteilen suchte, musste im Schnitt mit einer Kaltmiete von 10,30 Euro pro Quadratmeter rechnen. Das Gefälle dabei ist allerdings groß – schon allein in der Kernstadt. Am teuersten ist es zwischen Hesselgasse, Ringstraße und Bergstraße sowie im Bereich zwischen Münchackerweg, Südtangente und Merianstraße. Wer in den ersten drei Monaten dieses Jahres dort einen Mietvertrag abschloss, musste im Schnitt 11,80 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Im Westen der Kernstadt findet sich dagegen Wieslochs "günstigste" Ecke: Für 8,80 Euro pro Quadratmeter wurden die Wohnungen zwischen Alter Heerstraße, Königsberger- und Breslauer Straße vermietet. Für 8,80 Euro bekam man ansonsten nur noch etwas in Baiertal, wobei dort der Großteil der Mietpreise bei 9,80 lag – genau wie in Schatthausen und Frauenweiler.

Walldorf

So schlimm es auch klingen mag: Wer in der Astorstadt eine Wohnung für unter 9,60 Euro pro Quadratmeter ergattert, hat Glück. Am ehesten könnte man so ein "Mietschnäppchen" zwischen Jahn-, St. Ilgener- und Heidelberger Straße oder im Gebiet rund um den Tannenweg im äußersten Nordwesten der Stadt finden. Doch prinzipiell ist es schwer, in Walldorf, teure und günstige Ecken zu bestimmen. Das Stadtgebiet gleicht bezüglich der Mietpreise einem Flickenteppich. Der Großteil der Mieten beträgt um die elf Euro pro Quadratmeter, doch rund 12,40 Euro sind wahrlich keine Seltenheit – vor allem zwischen Bahnhof-, Johann-Jakob-Astor- und Ringstraße oder zwischen Johann-Jakob-Astor-Straße, Sambuga- und Alemannenweg. oder zwischen Schwetzinger-, Kurpfalz- und Hinterer Grabenstraße. Somit kommt man auf eine Durchschnittsmiete von elf Euro in der Astorstadt. Übrigens: Bei der Berechnung der Durchschnittsmieten spielte das Neubaugebiet noch gar keine Rolle. Für dieses liegen keine Preise vor.

Dielheim

Es gibt nur ein Eckchen in Dielheim, in dem man noch eine Mietwohnung für unter acht Euro finden könnte: nämlich in dem rund 250 Meter langen Bereich zwischen Goethestraße und Rauenberger Straße 11 beziehungsweise zwischen Goethestraße und Landfriedstraße 18. Hier betrug die Durchschnittsmiete bei Neuvermietungen 7,60 Euro. Dielheims teuerste Ecke liegt am äußersten Ortsrand im Norden: zu einen entlang des Eckertsbergs und zum anderen zwischen Kapellenweg, Kraichgauweg und Baiertaler Straße. Hier muss man bei Preisen von 10,20 Euro pro Quadratmeter etwas tiefer in die Tasche greifen. Das Gleiche gilt in Horrenberg für den Bereich zwischen der Ortsstraße, Kappenbergring, Zum Kappenberg und Zur Winterhälde. Ansonsten reichen die Kaltmieten in Dielheim, Horrenberg und Unterhof mehrheitlich von 8,50 bis 9,40 Euro. In Balzfeld und Oberhof bewegen sich die Mietpreise um die 8,50-Euro-Marke.

Malsch

In der Letzenberggemeinde betrug die Durchschnittsmiete bei Neuvermietungen zuletzt 9,10 pro Quadratmeter. Dieser Wert ergibt sich dadurch, dass im Westen und Osten Malsch hauptsächlich Preise um 8,20 Euro verlangt wurden. Allerdings gibt es von der Letzenbergstraße bis zum Oberen Mühlweg beziehungsweise von Friedhof- bis Mozartstraße einen c-förmigen Bereich, in dem sogar 9,90 Euro an der Tagesordnung sind.

Mühlhausen

In Mühlhausen haben die Preise in den letzten zwölf Monaten so stark angezogen wie nirgendwo sonst: Nach den Berechnungen von Homeday sind die Mieten in der Kraichgaugemeinde durchschnittlich um 26 Prozent gestiegen. Das führt dazu, dass die durchschnittliche Kaltmiete von 10,50 Euro noch höher als in Wiesloch ist. Nur Walldorf ist noch teurer. In Mühlhausen musste man zuletzt überall westlich von Bruchsaler-, Schul- und Dielheimer Straße mit 12,10 Euro pro Quadratmeter rechnen. Das wurde sonst nur in Rettigheim zwischen Rotenberger und Mühlhäuser Straße verlangt. Im restlichen Rettigheim sind dagegen zehn Euro pro Quadratmeter auf der Tagesordnung, in der anderen Hälfte Mühlhausens 11,10 Euro und in Tairnbach um die neun Euro.

Rauenberg

In Rauenberg stechen zwei Dinge hervor: Zum einen ist hier die Preissteigerung von sechs Prozent in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Gemeinden recht gering. Was bei der genaueren Betrachtung der Homeday-Daten auch auffällt: Für große Teile des Gemeindegebiets liegen keine Zahlen vor. Alles, was östlich der Wieslocher und nördlich der Hauptstraße liegt, ist zahlenlose Zone in der Kerngemeinde. In Rotenberg gibt es keine Angaben zum Gebiet südöstlich von Hofäcker und Im Knollen. Dort, wo es Zahlen für Rauenberg und Rotenberg gibt, dort liegen die Kaltmieten zwischen 8,10 und 9,30 Euro pro Quadratmeter. Gleiches gilt für den Stadtteil Malschenberg; wobei dort im nordwestlichsten Zipfel die teuerste Ecke von ganz Rauenberg liegt. Zwischen Im Torwingert, Leppelsäcker und Zum Rittersberg betragen die Kaltmieten bei Neuvermietungen um die 10,50 Euro.

St. Leon-Rot

Mit der Einschränkung, dass für weite Teile von St. Leon keine Daten vorliegen, lässt sich sagen: Die Mieten in St. Leon sind höher als in Rot. So finden sich im Westen Rots – etwa südlich und nördlich der Wieslocher Straße, aber auch zwischen Erlengrund und Haupt- beziehungsweise Bahnhofstraße noch Quadratmeterpreise von 8,10 Euro. Ansonsten ist in Rot auch ein klares Nord-Süd-Gefälle zu erkennen: Südlich der Haupt- beziehungsweise Wieslocher Straße liegen die Preise um die 8,90 Euro, nördlich davon 9,90 Euro. In St. Leon ist es tendenziell eher umgekehrt: Südlich von Liegel-, Häuser-, Markt und Roter Straße ist es teurer. Um die 9,90 Euro verlangten Vermieter zuletzt pro Quadratmeter. Zwischen Taubenweg, Markt- und Schulstraße waren es sogar 10,80 Euro. Im Nordosten, zwischen Neue-Heimat-, Weinberg- und Rheinstraße, liegt St. Leons "günstige" Ecke: Hier muss man bei der Wohnungssuche mit 8,90 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter rechnen.