Rotenberg. (tt) Bereits am Dienstagabend wurden zwei Covid-19-Fälle im Rotenberger Kindergarten und in der Schlossbergschule bekannt. Deshalb sind ab Donnerstag im Kindergarten "Arche Noah" zwei Gruppen geschlossen, in der Schule ist es eine Klasse sowie die Kernzeitbetreuung, wie das Landratsamt auf RNZ-Nachfrage mitteilte.

Klar ist, dass sich die infizierten Personen mit einer der besorgniserregenden Virusvarianten angesteckt haben. Mit welcher, wird derzeit noch untersucht: "Es besteht ein epidemiologischer Zusammenhang zu einer infizierten Person mit einer Virusvariante. Bei den Infizierten steht ein Nachweis noch aus", erklärte ein Sprecher des Landratsamtes. Die Sequenzierung, um welche Variante es sich handle, dauere einige Tage.

Die Eltern der betroffenen Kinder wurden am Mittwoch durch die Einrichtungen informiert. Die Kinder, die Kontakt zu den Infizierten hatten, gelten als Kontaktperson der Kategorie 1 und müssen für 14 Tage in Quarantäne.

Per Mail erhalten die Kontaktpersonen vom Kreis per Mail einen Termin für das Test-Center in Reilingen. Nach Angaben des Kreissprechers müssen die Eltern nicht in Quarantäne: "Aktuell sind keine Haushaltskontakte der Kontaktpersonen in Quarantäne."

Bislang liegen auch keine Erkenntnisse zu weiteren Covid-19-Fällen in den beiden Einrichtungen vor. Das bestätigt auch Bürgermeister Peter Seithel: "Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit genutzt, die meisten der Rotenberger Erzieher und Lehrer zu testen. Alle waren negativ", so Seithel.