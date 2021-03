Direkt an die alte Sandsteinbrücke in Rotenberg wird eine neue Fuß- und Radwegbrücke gebaut. Foto: Helmut Pfeifer

Rotenberg/Stuttgart. (tt) In Rotenberg soll neben der Schlossstraßenbrücke bis Ende Mai ein neuer Überweg für Fußgänger und Radfahrer gebaut werden. Den ersten Auftrag für die Metallkonstruktion hat der Rauenberger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vergeben. Die Brücke wird vom Land mit 43.200 Euro aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bezuschusst. Gestern warb Verkehrsminister Winfried Hermann bei der Vorstellung der neuen Förderperiode darum, dass mehr Kommunen in den Fuß- und Radwegbau investieren sollten.

Denn "noch nie wurden so hohe Zuschüsse gezahlt, wie im Moment", berichtet der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein nach der Pressekonferenz des Ministers. Gerade jetzt sei die Zeit günstig für Kommunen, um in gute Radwege zu investieren. Derzeit winken für besonders klimafreundliche Projekte Zuschüsse von bis zu 90 Prozent – inklusive zehn Prozent Planungskosten und fünf Prozent Corona-Bonus. Im Normalfall sind es 65 Prozent – ebenfalls inklusive fünf Prozent Bonus.

Trotzdem ist die Rotenberger Brücke das einzige Projekt in der Region Wiesloch, dass in der letzten Förderperiode in das Programm aufgenommen wurde. Im aktuellen Förderzeitraum bis 2025 ist bislang kein Projekt aus der Region enthalten. "Im ländlichen Raum sind die Kommunen da eher zurückhaltend", hat Katzenstein beobachtet. "Ich kann angesichts der hohen Zuschüsse die Kommunen nur ermuntern, Förderanträge zu stellen", so der Landtagsabgeordnete. Projekte gebe es schließlich genug. Bislang ist der Fördertopf auf 15 Millionen Euro pro Jahr für den Radverkehr begrenzt, Katzenstein hofft nach der Landtagswahl aber auf eine Erhöhung.

In Rotenberg soll sich nördlich an die alte Sandsteinbrücke in der Schlossstraße, die im letzten Jahr saniert wurde, ein Überweg in verzinkter Stahlbauweise anschließen. Bei der Ausschreibung erfolgte nun der Zuschlag für 47.917,14 Euro an die Firma Metallbau Menges-König aus Rotenberg. Die Vergabe für die Erdarbeiten und die Erstellung der Auflagen an den beiden Ufern muss der Gemeinderat noch gesondert beschließen. Insgesamt geht die Stadt von Gesamtkosten von 100.000 Euro aus.

Mit dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz will das Land die Kommunen dabei unterstützen, ihre Infrastruktur für Rad- und Fußverkehr zu entwickeln: "Wir fördern seit 2013 systematisch Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. In der neuen Förderperiode von 2021 bis 2025 sind mehr als 500 Projekte mit einem Gesamtvolumen von einer halben Milliarde Euro vertreten", berichtet Hermann. Allein die 143 neu aufgenommenen Projekte haben ein Volumen von 130 Millionen Euro. Die Kommunen seien sehr aktiv, man verzeichne vier Mal mehr Neuaufnahmen als noch 2018.

"Ich stelle fest, dass die Bereitschaft und das Interesse der Kommunen, Landes- und Bundesfördermittel abzuholen, deutlich gewachsen ist, auch wenn die Kommunen dafür selbst einen Beitrag leisten müssen", sagt Hermann. Den Grund dafür sieht der Verkehrsminister darin, dass das Land die Bedingungen immer weiter verbessert habe. "Wir haben gemerkt, dass die Kommunen gar nicht ohne Weiteres in der Lage sind, bessere finanzielle Konditionen zu nutzen." Oft fehle Personal für die Radwegplanung, deshalb habe man Stellen bei den Regierungspräsidien geschaffen, die kleine Kommunen beratend unterstützten.

Nicht erst seit der Corona-Krise – aber seither deutlich sichtbar – gebe es eine Zunahme von Radfahrern. "Eine Studie belegt: Mit dem Rad und zu Fuß zurückgelegte Strecken sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen", so Hermann. Deshalb sei es richtig, dass viele Kommunen den Hebel umgelegt hätten und deutlich mehr in Rad- und Fußwege investierten. "Die Verkehrswende wird nicht nur vom Land, sondern gerade auch von den Kommunen mit großem Engagement vorangetrieben", so Hermann.