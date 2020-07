Rotenberg. (tt) Wird es im zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Schlossstraße in Rotenberg zu Problemen kommen, weil sich zwei Baufirmen gegenseitig im Weg stehen? Diese Befürchtungen äußerten Stadtverwaltung und Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Dort ging es um die Auftragsvergabe für die Arbeiten im oberen Teil der Straße.

Problem dabei: Die Arbeiten wurden in zwei verschiedenen Losen ausgeschrieben: Bei einem Auftrag geht es um die Kanalsanierung, den Straßenbau und den Glasfaserausbau – hier ist die Stadt federführend –, bei dem anderen um die Erneuerung der Trinkwasserleitungen – hier ist der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL) verantwortlich.

Und das führt nun zum Problem: Sowohl Stadt als auch ZWL sind an das Vergaberecht gebunden, beide müssen dem günstigsten Anbieter den Zuschlag erteilen. Und das sind in diesem Fall zwei unterschiedliche Baufirmen. "Die Stadtverwaltung hat angesichts dessen und aufgrund des bei dieser Baumaßnahme vorherrschenden stark beengten Arbeitsraumes erhebliche Bedenken hinsichtlich des Bauablaufs, der Zuführung der Arbeitsmaterialien, der Koordination der Bauleitung, der Einrichtung zusätzlicher Materiallager und insbesondere in Hinblick auf die Gewährleistung", erklärte Bauamtsleiter Martin Hörner. Zunächst müsste die Firma, die der ZWL beauftragt hat, die Trinkwassernotversorgung installieren, dann wäre die von der Stadt beauftragte Firma an der Reihe, bevor die Trinkwasserleitungen verlegt und schließlich die Oberflächen erneuert werden können.

Ob durch die Ausschreibungsproblematik der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden kann, ist offen: Die Arbeiten sollen nach der Sommerpause im September beginnen: Zunächst der Abschnitt zwischen Burgweg bis zum Haus Nr. 44 – dafür ist eine Bauzeit von 4,5 Monaten vorgesehen –, dann der Abschnitt bis zur Einmündung der Burggrabenstraße, der 5,5 Monate dauern soll, und schließlich die letzte Bauphase mit der Burggrabenstraße selbst, für die rund zwei Monate anberaumt sind. Läuft alles glatt, könnte man bis September 2021 fertig sein.

Jürgen Bender (CDU) befürchtet, dass es Probleme mit zwei konkurrierenden Tiefbaufirmen auf einer Baustelle kommen könnte: "Das könnte ein Hin und Her geben und ich frage mich, wer dann die Mehrkosten dafür trägt." Es werde einer genauen Feinabstimmung bedürfen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sagte Hörner. "Da wir keine andere Möglichkeit haben, müssen wir mit den gegebenen Umstände zurecht kommen", sagt Christiane Hütt-Berger (SPD). Ludwig Schäffner (Freie Wähler) empfahl der Stadtverwaltung, mehr Präsenz auf der Baustelle zu zeigen und Friso Neumann (FDP) sprach sich für eine Koordination der Bauleitungen aus. Doch Bürgermeister Peter Seithel konnte der Situation auch etwas Positives abgewinnen: "Bei der Baustelle können wir uns sicher sein, dass mehr Augen darauf schauen als sonst." Neben der Stadt und dem ZWL auch die beiden beauftragen Ingenieurbüros. Am Ende wurde der Auftrag einstimmig vergeben.