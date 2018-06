Bald machen sich nun Ziegen und Schafe "an die Arbeit"

Bald machen sich nun Ziegen und Schafe "an die Arbeit"

Rotenberg. In Rotenberg liegt ein ehemaliger Weinberg brach. Die Fläche wird ab diesem Jahr mit Schafen und Ziegen beweidet, wie die Stadt jetzt mitteilt. Es sollen wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten gefördert werden. Die Stadt Rauenberg ist Mitglied im Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar (LEV). Gemeinsam hat man bereits einige naturschutzfachliche Maßnahmen umgesetzt, unter anderem die Pflege von Hohlwegen. Nun steht das nächste Projekt an. Es soll eine teils stark verbuschte Weinbergsbrache im Rauenberger Ortsteil Rotenberg mit Schafen und Ziegen beweidet werden.

Das Besondere am Projektgebiet in Rotenberg ist dem LEV zufolge, dass es viel Potenzial für wärme- und lichtliebende Arten wie Acker-Gelbstern, Traubenhyazinth, die große Vielfraßschnecke oder den Neuntöter bietet. Zudem liegt es im Landschaftsschutzgebiet Westlicher Kraichgau und stellt ein wichtiges Element im Biotopverbund dar. Das Beweidungsprojekt soll langfristig etabliert werden. Damit das funktioniert, wurde ein lokaler Tierhalter gefunden, der seine Tiere für die naturschutzfachliche Beweidung zur Verfügung stellt. Zudem wird das Projekt von der Umweltbeauftragten des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, Natascha Lepp, sowie vom Ortsvorsteher von Rotenberg, Franz Sieber, begrüßt und unterstützt.

Die südexponierte Lage sowie die Steilheit des Geländes machen die Pflege und Öffnung der Projektfläche nicht einfach. Teilweise ist die Fläche so steil, dass es schwierig ist, diese mit Maschinen zu befahren. Deswegen eignet sich eine Beweidung. Die Tiere sind trittsicher und wesentlich sensibler zu ihrer Umgebung als manche Maschine. Gerade Ziegen eignen sich sehr, um verbuschte Bereiche wieder zu öffnen, da diese sehr gern an Gehölzen knabbern und sie damit über die Zeit zurückdrängen. Die Schafe fressen vor allem Gras, sodass ein Nachmähen der Fläche nicht erforderlich ist. Die Kombination aus Ziegen- und Schafhaltung ergänzt sich somit perfekt und bringt für die Freistellung der südexponierten Fläche viele Vorteile mit sich.

Das Gebiet weist noch eine weitere Besonderheit auf, welche das Zaunstellen für die Beweidung schwierig gestaltet. Die Rede ist von einer Wasserstaffel, die die große Fläche quasi in zwei Hälften teilt. Diese sieht zwar treppenförmig aus, ist aber für die Ableitung des Wassers vom Hang gedacht. Deswegen auch die Bitte, die Wasserstaffel nicht zu betreten, um die Weidetiere nicht zu beunruhigen oder die historisch anmutende Wasserstaffel nicht zu beschädigen. Ferner bitten alle Projektbeteiligten darum, Hunde in der Nähe der Beweidungsfläche anzuleinen, um die Schafe und Ziegen nicht zu verschrecken oder sogar ein Ausbrechen aus der Weide zu verursachen.

Im nächsten Winter sollen weitere zugewachsene Teilbereiche der Projektfläche per Hand oder Maschine freigestellt werden. Dies ist erforderlich, da diese Bereiche zu stark verbuscht sind und hier die Ziegen bei "ihrer Arbeit" an ihre Grenzen kommen würden. Allerdings können dann auch diese Bereiche in den kommenden Jahren gut beweidet werden, sodass sich langfristig ein offenes Landschaftsbild entwickelt, das auch für Erholungssuchende attraktiv sein soll.

Um die Eigenart und Schönheit unserer Kulturlandschaft auch für kommende Generationen zu erhalten, sieht der LEV Rhein-Neckar den Schwerpunkt seiner Arbeit in der Erhaltung, Pflege und Entwicklung dieser Kulturlandschaftsräume.