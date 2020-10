Seit rund einem Monat laufen die Arbeiten zur Sanierung der Rotenberger Brücke in der Schlossstraße. Dem Bauzeitenplan zufolge soll die Brücke – mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa zwei Monaten – Mitte Dezember wieder in Betrieb genommen werden. Fotos: Pfeifer

Von Sophia Stoye

Rotenberg. "Die Baumaßnahme läuft", berichtet Rauenbergs Bauamtsleiter Martin Hörner erleichtert. Denn eigentlich sollte die Sanierung der Rotenberger Brücke in der Schlossstraße schon mit der Sperrung für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr ab Mitte Juli beginnen, wegen Gründungsproblemen bei einem Bodengutachten für die Ersatzbrücke in dieser Zeit kam es aber zu einer zeitlichen Verzögerung. Nun konnte vor Kurzem die provisorische Brücke in Betrieb genommen und mit den Arbeiten an der hundert Jahre alten Sandsteinbrücke über den Angelbach begonnen werden. Als einziger Weg in den Rotenberger Ortskern gilt sie als wichtige Verkehrsachse für den kleinen Stadtteil Rauenbergs.

Bei ihrem Ersatz – die provisorische Brücke gegenüber dem Anwesen Menges-König – war bei einem Bodengutachten ein sehr torfiger Untergrund entdeckt worden. "Die Behelfsbrücke würde wegen ihres Eigengewichts an der Stelle nicht halten", hatte Hörner im RNZ-Gespräch erklärt. Deswegen musste sie um wenige Meter verschoben werden, wo der Boden eine bessere Grundlage biete.

Seit ein paar Wochen müssen alle, die mit dem Auto nach Rotenberg wollen, nun der Umleitung über die provisorische Baustraße und Behelfsbrücke folgen. Foto: Pfeifer



Was zunächst einmal nicht nach Bauarbeiten klingt, die eine bedeutende zeitliche Verzögerung mit sich bringen, sei trotzdem ein großer Aufwand gewesen, so der Bauamtsleiter. Denn die provisorische Baustraße zur Brücke wurde schon errichtet, zudem musste die Behelfsbrücke neu angepasst und bestellt werden. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Stadt für die Brückensanierung auf 369.571,91 Euro brutto. Allerdings werden die tatsächlichen Kosten etwas geringer ausfallen, da die coronabedingte Mehrwertsteuersenkung noch nicht berücksichtigt wurde. Mehrkosten aufgrund der zeitlichen Verzögerung sind der Stadt nicht entstanden. Laut Hörner hat das Planungsbüro zugesichert, dass es die dadurch entstandenen Kosten übernimmt.

Etwa zwei Monate später als geplant wurde die provisorische Brücke Mitte September errichtet, knapp zwei Wochen später, am 28. September, wurde mit der Sanierung der alten Sandsteinbrücke begonnen. "Unser Ziel ist es, die Mängel an der Brücke zu beseitigen, die bei der letzten Brückenhauptprüfung entdeckt wurden", berichtet Hörner. Danach solle sie dann nochmals geprüft werden, Kriterien seien dabei Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit. Bisher liege die Baustelle im Zeitplan, wenn man die zeitliche Verzögerung mitberücksichtige, erläutert Martin Hörner und ergänzt: "Es ist immer noch geplant, die Baumaßnahme dieses Jahr abzuschließen." Angepeilt habe man Mitte Dezember – statt wie vorgesehen Ende September. Die Umleitung in dieser Zeit erfolgt über die Straße "Herrenwiesen", die provisorische Baustraße über den Bolzplatz, die Behelfsbrücke und die Straße "Heiligenwiesen". Eine entsprechende Beschilderung ist angebracht.

"Die Anwohner und die Bevölkerung insgesamt können mit den Bauarbeiten ganz gut leben, bisher haben wir nur positive Rückmeldung bekommen", berichtet der Bauamtsleiter. Das einzige, das ihnen negativ auffiele, seien ab und zu Geschwindigkeitsüberschreitungen, denn auf der gesamten Umleitungsstrecke gelte Tempo 30. Deshalb hat man eine Geschwindigkeitsanzeige angebracht, einen Blitzer gibt es laut dem Bauamtsleiter allerdings nicht.