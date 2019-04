Rot-Malsch. (pol/mün) Die Halle eines Unternehmens für Pflanzenzucht im Industriegebiet Rot-Malsch ist am Mittwochabend abgebrannt. Zuerst ging man von einem Dachgeschossbrand aus. Doch das Feuer habe sich komplett ausgebreitet, so die Polizei, das Gebäude habe in Vollbrand gestanden. Die starke Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch lange an.

Per Warn-App NINA wurden die Anwohner am Mittwochabend aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Es sei definitiv niemand verletzt worden, so die Polizei. Als das Feuer ausgebrochen sei, habe sich niemand mehr in dem Gebäude befunden.

Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Update: 3. April 2019, 21.50 Uhr