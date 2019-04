Malsch. (oé) Bei einem Brand in der Nacht zum Donnerstag wurde eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Rot-Malsch völlig zerstört. Den Sachschaden beziffert die Polizei einer ersten Schätzung nach auf insgesamt etwa 500.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie die Polizeipressestelle am Donnerstag auf Anfrage der RNZ mitteilte, ist das Gebäude einsturzgefährdet.

Schon heute soll die Halle durch den Schadensregulierer der Versicherung abgetragen werden. Dies geschieht im Beisein der Brandermittler der Kriminalpolizei Heidelberg, die dabei nach der Brandursache suchen wollen, die bislang ungeklärt ist. Am Donnerstag konnte die Halle nicht betreten werden, der Brandort selbst wurde beschlagnahmt. Die Polizei fertigte mit einer Drohne Luftaufnahmen von dem Gelände an.

Die Feuerwehren der Region waren die ganze Nacht auf Donnerstag über im Einsatz, um den Brand der Lagerhalle zu löschen. Foto: 7aktuell/Buchner

Das Feuer in der Lagerhalle einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" war am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr ausgebrochen. Das Gelände liegt auf der Westseite der Bahngleise, gehört aber noch zur Gemeinde Malsch. Der Brand löste einen Großalarm aus. Insgesamt waren der Polizei zufolge die ganze Nacht über rund 170 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (THW) im Einsatz.

Die Feuerwehr der Gemeinde Malsch war ihrem Kommandanten Michael Würth zufolge gegen 20 Uhr alarmiert worden und mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an den Brandort geeilt, der ebenso wie die Umgebung beim Eintreffen der Helfer schon komplett verraucht gewesen sei. Auch die Feuerwehr aus dem unmittelbar benachbarten Rot war sofort am Unglücksort. Immer mehr Abteilungen rückten nach. Am Ende waren des der Polizei zufolge insgesamt 14 Freiwillige Feuerwehren aus dem südlichen Rhein-Neckar-Kreis mit 45 Einsatzfahrzeugen, die sich bei dem stundenlangen Einsatz ablösten.

Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehrleuten, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Bedroht waren Michael Würth zufolge Lagergebäude für Styropor und Holzpaletten, aber auch ein Stall mit Pferden, die jedoch nicht in Sicheheit gebracht werden mussten.

Gegen 1 Uhr war der Brand dem Malscher Kommandanten zufolge weitgehend unter Kontrolle. Allerdings dauerten die Löscharbeiten die ganze Nacht über bis in die Morgenstunden an. Dabei kam auch ein Bagger zum Einsatz, der Fassade und Dach öffnete, um an Brandnester heranzukommen. Wie Malsch stellvertretender Kommandant Felix Glas am Vormittag vor Ort erläuterte, hatte das THW im benachbarten Kehrgraben eine Sperre errichtet, damit das Gewässer nicht durch kontaminiertes Löschwasser verunreinigt wird. In der Nacht waren wegen der starken Rauchentwicklung auch immer wieder Messwagen der Feuerwehr unterwegs. Michael Würth zufolge wurden dabei jedoch keine ungewöhnlichen Schadstoffe festgestellt. Deshalb konnte noch in der Nacht auch eine Warnung aufgehoben werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gestern Vormittag fanden noch Nachlöscharbeiten statt, außerdem hielt die Feuerwehr Brandwache.