St. Leon-Rot. (seb) Im April war der Spatenstich, jetzt erfolgte das Richtfest: In einer kleinen Feierstunde drückte die Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot mit Gästen von politischer Gemeinde, Architekturbüros und beteiligten Baufirmen ihre Freude über das Werden des neuen "Hauses der Gemeinde" direkt an der katholischen Kirche in St. Leon aus. Pfarrer Dr. Michael Hettich (li.), neuer Leiter der Seelsorgeeinheit, begrüßte die Gäste und dankte allen Beteiligten dafür, dass der Bau "so gute Fortschritte" macht. Zimmermann Josef Wittmann (Stich Holzbau) übergab nach dem Spruch zum Richtfest eine kleine Holzfigur an Pfarrer Hettich. Anschließend traf man sich zu einem Umtrunk.

Foto: Galyna Hecker-Petrova

Insgesamt wendet die Seelsorgeeinheit hier nach aktuellem Stand knapp 1,8 Millionen Euro auf, und das nicht nur für den Neubau. Der soll auf zwei Stockwerken zusammen über 255 Quadratmeter Nutzfläche bieten (Bruttofläche rund 322 Quadratmeter), Büros (fürs Pfarrsekretariat und den Pastoralreferenten) und Räume, die verschiedene Gruppen, etwa Frauengemeinschaft oder Ministranten, nutzen können. Darüber hinaus wird in den bestehenden Pfarrsaal unter der Kirche investiert: Er wird ebenso wie das "Haus der Gemeinde" barrierefrei. Zwischen Neubau und Kirche wird überdies ein Platz mit Aufenthaltsqualität (Sitzgelegenheiten und Bepflanzung) angelegt. Der Einzug ist für Ende 2019 geplant, bis dahin ist die Pfarrgemeinde Mieter im früheren Pfarrhaus.