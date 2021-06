Malsch. (RNZ) In Kooperation mit den mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises bietet die Gemeinde Malsch eine weitere Impfaktion gegen Covid-19 an. Bereits im Mai wurden durch ein Impfteam des Kreises 143 Bürger ab 70 Jahren geimpft. Nun gibt es dieses weitere Schutzangebot mit dem Wirkstoff von Moderna für alle Malscher Einwohner ab 18 Jahren. 150 Dosen stehen zur Verfügung.

Die Erstimpfung wird am Sonntag, 4. Juli, stattfinden, die Zweitimpfung erfolgt dann am 15. August. Eine Terminanmeldung ist hierfür zwingend erforderlich und muss bis spätestens Montag, 28. Juni, erfolgen: unter Telefon 07253/925214 (werktags zwischen 8.30 und 13 Uhr). Da die Zahl der Termine begrenzt ist, erfolgt die Vergabe in der Reihenfolge der Anrufe.

Die Impfungen finden in der Letzenberghalle, Schulstraße 4, statt. Folgende Unterlagen sind zum Impftermin mitzubringen: Impfpass, soweit vorhanden, Versichertenkarte der Krankenkasse und Personalausweis. Es wird gebeten, für die Impfung ausreichend Zeit einzuplanen, da unter anderem für die Nachbeobachtung Wartezeit erforderlich ist.