Rettigheim. (seb) "Größere Summen" kommen auf die Gemeinde Mühlhausen zu: In die Abwasserentsorgung in Rettigheim muss investiert werden. Absehbar sind bereits die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens und ein Anteil an der Modernisierung der Kronauer Kläranlage, in die der Ortsteil entwässert. Dringender Handlungsbedarf besteht aber bereits jetzt im Fall des Kanalnetzes. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

Eindrucksvoll bebildert, machte die Präsentation von Simon Schuster vom Ingenieurbüro Willaredt den desolaten Zustand einiger Kanäle deutlich. Nur für sechs Prozent der 14.500 laufenden Kanalmeter besteht kein Handlungsbedarf, an über die Hälfte muss die Gemeinde langfristig ran. 14 Prozent sind in einem Zustand, der quasi bei Gelegenheit, wenn etwa Straßenbau- oder Wasserleitungsarbeiten anstehen, saniert werden sollte. Aber bei elf Prozent besteht kurzfristiger und bei 15 Prozent sogar sofortiger Handlungsbedarf. Hier ist beispielsweise der Kanal teilweise verstopft oder stärker beschädigt.

Ein "ausgeprägtes Schadensbild" ergab die Befahrung mit dem Kamera-Roboter in Friedhof- und Bergstraße, eine erste Kostenschätzung beläuft sich laut Schuster auf 125.000 Euro. Aber fast in jedem Abschnitt des Kanalnetzes gerade in der Rettigheimer Ortsmitte, grob gesagt zwischen "Im Brühl" und Ziegelstraße sowie Tonabfuhrweg und Schönblick, sind dringend und kurzfristig zu behebende Schäden festgestellt worden. So dürften sich laut Schuster die Kosten hierfür auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen – ohne Baunebenkosten oder Aufwendungen für parallel notwendige Arbeiten.

Zudem hat das Team um Simon Schuster das Kanalnetz untersucht, um den 15 Jahre alten Generalentwässerungsplan zu aktualisieren. Rettigheim hat sich weiterentwickelt, zudem sind weitere Neubaugebiete im Flächennutzungsplan, also geht es um die "Schmutzfracht", außerdem ist der Klimawandel mit vermehrten Starkregen zu berücksichtigen. Die Kernfragen lauteten also: Wie ist das Kanalnetz ausgelastet? Und wo ist es an die Grenzen seiner Funktionsfähigkeit geraten?

Drei Kanalumbauten zur Steigerung der Durchflussmenge sind Schuster zufolge in der Friedhofstraße und im Bereich ihrer Einmündung in der Östringer Straße notwendig. Auch in der Hochstraße, wo sie von der Malscher Straße abzweigt, ist eine Aufweitung erforderlich. Mehrfach markiert ist die Schönbornstraße im Plan des Ingenieurs, zwei Kanal-Aufweitungen der obersten Priorität und vier mit "Prio 2" stehen dort an. Weiterhin sind in Schwarzwald- und Strauß-Straße "Prio 2"-Arbeiten vorgesehen. Gerade Schönborn-Straße und Friedhof-mit Östringer Straße sind aufwendige Maßnahmen. Die Gesamtkosten hierfür bezifferte Simon Schuster auf rund 1,7 Millionen Euro – Voruntersuchungen, Straßenbau und weitere flankierende Maßnahmen nicht eingerechnet.

Bürgermeister Jens Spanberger merkte an, dass einige der notwendigen Maßnahmen gleichzeitig oder in Zusammenhang mit Wasserleitungswechseln und Straßensanierungsarbeiten erledigt werden könnten. Er verwies auch aufs Landessanierungsprogramm für Rettigheim, aus dem gewisse Fördermittel zu erwarten seien. Man müsse jetzt ein Konzept fürs Kanalnetz erarbeiten und wisse Ende dieses, Anfang nächsten Jahres eventuell mehr. Doch komme die Gemeinde angesichts der im Raum stehenden Summen wohl nicht umhin, auch eine Erhöhung der Abwassergebühren zu prüfen.