Rettigheim. (RNZ) Am vergangenen Freitag führte das Rettigheimer "Bündnis Solidarität mit der Ukraine" seine erste Sammelaktion durch, um den Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen.

Gemeinsam mit Mitgliedern aus Vereinen, Elternbeiräten der Kindergärten und der Grundschule, Freundeskreis der Grundschule, Feuerwehr in Rettigheim und Parteien, traf das Bündnis auf eine überwältigende Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. "Es kamen unglaublich viele Menschen aller Altersgruppen vorbei, um ihre Hilfsgüter abzugeben", berichtet SPD-Gemeinderat Holger Schröder, der das Bündnis gründete.

Einige teilten den Aufruf auch in den sozialen Medien und sammelten sogar an ihren Arbeitsplätzen oder Sportvereinen. So kamen über 100 Kartons und mehrere Säcke zusammen, die von mehr als einem Dutzend Helferinnen und Helfern sortiert und abgepackt wurden. Ein Kleinlaster und ein Van konnten mit diesen Hilfsgütern, bestehend aus Medikamenten, Verbandsmaterial, Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Tiernahrung, Campingartikeln, Batterien, Taschenlampen, Wasserkocher, Kanistern und mehr, für die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar (DUG) vollgepackt werden.

Die Spendenbereitschaft war Schröder zufolge so groß, dass sogar außergewöhnliche Dinge wie ein Kinderrollstuhl oder Krücken abgegeben wurden. Da die DUG aufgrund der knappen Lagerkapazitäten ihre Spendenliste anpassen musste, konnten nicht alle Decken und Bettwäschen entgegengenommen werden. Nachdem alle Helferinnen und Helfer die Fahrzeuge beladen hatten, machten sich vier Mann auf den Weg nach Ladenburg, wo das letzte Lager der DUG noch für diesen Tag geöffnet hatte.

Dort fanden die Fahrer viele, zum Teil recht junge, Ukrainerinnen und Ukrainer vor, die beim Entladen halfen und die Hilfsgüter auf Paletten stapelten. Sie waren für die gute Vorarbeit – sogar mit Beschriftung nach dem kyrillischen Alphabet – besonders froh. Die Lebensmittelpakete wurden vor Ort geöffnet, um geeignete Care-Pakete zusammenzustellen. Die Rettigheimer Helfer verabschiedeten sich mit einem "Slava Ukraini". Schröder: "Hoffen wir, dass das Leid für die Menschen ein baldiges Ende hat und Frieden und Freiheit wieder herrschen können."

Abschließend dankte das Bündnis allen Spenderinnen und Spendern, Helferinnen und Helfern, Fahrern, Organisatoren, Feuerwehr, Gemeinde und Bauhof, wie auch Hausmeister Ralf Lennarz herzlich für die Hilfsbereitschaft. Diesem Dank schloss sich Bürgermeister Jens Spanberger an, der den Helferinnen und Helfern ein Getränk spendierte.