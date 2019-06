Nicht nur die kulturellen, sondern die landschaftlichen Reize konnten die Wanderer erleben, die am Wochenende an einer Exkursion des Heimatvereins Rettigheim teilnahmen. Im Bild der Blick auf Rettigheim mit Malsch und dem Letzenberg im Hintergrund. Foto: Pfeifer

Von Günter Östringer

Mühlhausen-Rettigheim. Rund 25 Interessierte gingen am Samstag auf Tour, um den Ort näher zu erkunden, ihn neu zu entdecken oder längst vergangene Zeiten wachzurufen. Der Vorsitzende Ewald Engelbert und Schriftführer Rainer Werner vom Heimatverein waren dabei die richtigen Wegbegleiter. Sie erinnerten zunächst an den geschichtlichen Ursprung des Orts, der seines Namens wegen eine ursprünglich fränkische Siedlung war. Die Franken ließen sich ab dem 6./7. Jahrhundert auch im Kraichgau nieder. Als Bauern entwickelten und betrieben sie Viehzucht und Landwirtschaft. Sie bevorzugten die fruchtbaren Talzonen für ihre Niederlassungen, die sie zu Dörfern und Weilern ausbauten. Die Dörfer rund um den Letzenberg, die auf fränkischem Ursprung zurückgehen, wurden vor über 1200 Jahren angelegt.

Der erste urkundlich nachweisbare Name des Ortes war "Radincheim", es bedeutet nichts anderes als "Heim (bzw. Stätte) des Radin(c)". Die erste urkundliche Erwähnung war, als am 25. Mai 788 ein Franke namens Zotolt ("zum Heil seiner Seele") dem Reichskloster Lorsch zum immerwährenden Besitz ein Feld und ein Bifang (ein gerodetes Stück Land) schenkte. Ein wichtiges Datum für Rettigheim ist auch der 8. Januar 1546. An diesem Tag wurde die Ortsherrschaft (mit allen Höfen, Liegenschaften und Leibeigenen) von den Chorherren in Bruchsal an den Adeligen Konrad von Helmstadt für 2300 Gulden verkauft. Aus dieser Urkunde geht auch hervor, dass sich damals schon ein Kelterhaus außerhalb des seinerzeitigen Ortsetters befunden hat. Somit wurde schon Weinbau betrieben. Konrad von Helmstadt nahm seinen neuen Besitz nicht in Anspruch, sondern verkaufte den Ort sofort an den Bischof von Speyer weiter. Fortan mussten die Zehntabgaben an die fürstbischöflich-speyerische Amtskellerei Kislau (zwischen Mingolsheim und Kronau) abgeliefert werden.

Der Ortsrundgang begann bei der Dorfscheune und führte an der benachbarten Kirche vorbei. Der Ort war kirchlich bis 1870 eine Filialgemeinde von Malsch. Über viele Jahrhunderte mussten die Gläubigen zum Gottesdienst in die Mutterkirche, obwohl bereits spätestens seit dem Spätmittelalter eine kleine Kapelle in der Ortsmitte bezeugt ist, die anfangs vermutlich dem Apostel Jakobus d. Ä. geweiht war. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts ist nur noch der heilige Bischof Nikolaus als Patron genannt, dem auch die heutige Kirche geweiht ist. Seit 1730 durften die Verstorbenen auf dem Kirchhof rund um die Kapelle bestattet werden. 1823/24 wurde die Kapelle abgetragen und durch eine neue, geräumige Kirche im spätklassizistischen Stil ersetzt. Baumeister war der Weinbrennerschüler Johann Ferdinand Thierry.

Nachdem 1869 ein Pfarrhaus errichtet worden war, konnte ab 1870 der erste Ortspfarrer die neue Pfarrei übernehmen. 1952/53 wurde die Kirche um ein Querhaus mit Chorraum erweitert. Die heutige moderne Gestaltung ist auf die Renovierung 1992/94 zurückzuführen. Seit 2009 führt der Jakobsweg Rothenburg o.d.T. nach Speyer an der Kirche vorbei.

Weiter ging der Weg zur Kelter am Platz "unter den Linden". Der Platz davor war für die Kinder ein beliebter Spielplatz, die Mädchen tanzten Reigen, die Buben spielten "Fangeles". Umgebaut wurde die Kelter zur Festhalle für die Vereine, später nutzte als man sie als Bügelhalle für die Firma Berk. Nach dem Krieg wurde hinter dem Rathaus eine neue Turnhalle gebaut. Als sich die Firma Berk ansiedelte, wurde diese Halle als "Nähgeschäft" benutzt, wo viele Frauen Arbeit fanden. Inzwischen ist die Halle abgerissen.

Ursprünglich war Rettigheim rein landwirtschaftlich geprägt. Bis ins 18. Jahrhundert war der Weinanbau eine der wichtigsten Ertragsquellen. Ab 1870 kam die Tabakverarbeitung als Einnahmequelle auf. Es gab neun Zigarrenfabriken, einige davon waren kleine "Klitschen". Insgesamt waren 254 Mitarbeiter beschäftigt, meist Frauen. Geht man an den "Krautgärten" vorbei, sieht man ein stattliches Fabrikgebäude in der Malscher Straße. Es dient heute als Wohngebäude. In der Mitte der Malscher Straße stand das Schulgebäude, das 1809 errichtet wurde. Bis 1720 war die Schule in Malsch auch für Rettigheim zuständig, ehe in Rettigheim ein eigenes Gebäude entstand. Dieses Schulhaus musste 1965 dem Gebäude der heutigen Volksbank weichen. Dafür entstand 1966 in der Gartenstraße ein neues Schulhaus, das heute die Grundschule beherbergt.

Für die Schule war es notwendig, Geldquellen "anzuzapfen", der Tonabbau kam da genau recht. Auf dem Rundgang durch den Ort kam man an der Schule an etwas Besonderen vorbei: dem Amphitheater. In den 1990er Jahren haben Lehrer, Eltern und Heimatverein ein Rondell gebaut mit sechs Sitzreihen angelegt aus groben, großen Steinplatten. In die Mitte wurde eine steinerne Windrose eingebaut, die die Himmelsrichtungen anzeigt. Die Gestaltung des Rondells folgt symbolisch der Zahl zwölf, also: zwölf Stunden, zwölf Monate, zwölf Apostel und zwölf Mosaikfelder. Ein "Naturdenkmal" konnte man mit dem "Speierling" am Schulplatz bestaunen, ein Baum, den der damalige Hausmeister gepflanzt hat.

Der Weg führte in den Unteren Wald mit der Tongrube, dort fand man auch eine Wasserstelle, aus der man in kleinen Mengen Schwefelwasser zapfen konnte. Die Grube war allerdings von Beginn an kein geliebtes Kind. Heute profitiert davon auch Malsch, auf deren Gemarkung im Brettwald die Tongrube erweitert wurde.

Die Besucher tauchten nach dem Besuch der Tongrube in die geheimnisvolle Kultur der Kelten ein und ließen sich ein klein wenig in deren Bann ziehen. Die Kelten mit ihren kreativen Künstlern und hoch geachteten Fürsten, aber auch Kriegern und Bauern waren auch herausragende Eisenschmiede und Händler, die mit den begehrten keltischen Waffen und Schmuckstücken weitreichenden Handel betrieben. Die große Zeit der Kelten begann vor rund 2800 Jahren und währte bis zur Zeitenwende.

Die Hügelgräber im Kraichgau entstammen unterschiedlichen Epochen. Im Kraichgau gibt es mehrere Fundorte, die auch heute noch teilweise erkennbar und zu besichtigen sind. Es handelt sich vermutlich um Gräber der Hallstattzeit. Am Ende des Weges der Tongrube Richtung Östringen kann man die Hügelgräber sehen, allerdings sind sie stark mit Gras und Sträuchern überwachsen. Weitere Hügelgräber findet man östlich von Mühlhausen in Richtung Angelbachtal. Übrigens konnte Ewald Engelbert eine Goldmünze offenbar keltischen Ursprungs vorweisen.

Der Weg der Besucher führte über das "Vierländereck" (Malsch, Mingolsheim, Östringen, Rettigheim) weiter über die Anhöhe der Ziegelstraße mit dem Muttergottesbild. Zeugen der Gottesverehrung in Wald und Flur fand man einige. Über den Hahnenberg ging der Weg weiter in Richtung Waldkapelle, vorbei an der Wendelinus-Statue. Er wird um Hilfe angerufen, wenn das Vieh erkrankt ist.

Im Inneren der Waldkapelle befindet sich die Lourdes-Grotte mit der Gottesmutter und dem Kind Bernadette. Zurzeit steht ein Ersatz für die Marien-Statue in der Kapelle; beide Figuren werden restauriert. Wie überhaupt die Kapelle renovierungsbedürftig ist. Derzeit ist man dabei, dieses Problem "anzupacken".

Der Weg führte schließlich zurück in den Ort. Im Volksmund wird die Ortsmitte, wo Rotenberger-, Malscher- und Östringer Straße zusammentreffen, der "Bismarck" genannt. Ein Blickpunkt ist dort auch der Röhrenbrunnen, der von der Gemeinde nach einem alten "Muster" gebaut wurde. Stärken konnte man sich zum Abschluss bei einem kleinen Imbiss am Platz der Dorfscheune. Noch wichtiger war es angesichts des schönen Wetters und nach der langen Wanderung, den Durst zu löschen.