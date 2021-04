Von Sebastian Lerche und Sophia Stoye

Region Wiesloch/Walldorf. Jetzt, da sich der Frühling allmählich gegenüber dem hartnäckigen Winter durchsetzt, wird umso offenkundiger deutlich, dass die anhaltende Corona-Krise weiterhin allen Plänen für größere Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung macht. Die RNZ hat sich bei den Kommunen rund um Wiesloch umgehört, welche Feste oder sonstige Frühlings-Veranstaltungen, die einst die Massen anlockten, ähnlich wie 2020 einmal mehr ganz abgesagt oder zumindest verschoben werden müssen. So gehören auch kleinere Traditionsveranstaltungen wie das Maibaumstellen, oft begleitet durch Musik, sowie Grillfeste zum Maifeiertag dazu.

Viele Fragen sind noch offen, mitunter laufen noch Überlegungen, zum Sommer hin auf irgendeine besondere Weise coronakonforme Feste zu ermöglichen. Aber grundsätzlich herrschte Einigkeit bei unseren Ansprechpartnern, dass die Wahrscheinlichkeit für Großveranstaltungen erst zum Herbst hin steigt, selbst hinter dem, was sonst für Juli oder August geplant wäre, stehen momentan noch dicke Fragezeichen.

> Wiesloch: Das Musikfestival "Swingin‘ WiWa" mit Konzerten beliebter lokaler und überregionaler Größen in Clubs, Kneipen, Firmenhallen oder großen Sälen, habe in diesem Frühjahr keine Chance, wie Ines Adam von der Stadtverwaltung mitteilte. Gleiches gilt für die Deutsche Meisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht". Den großen "Tag der offenen Gärten und Höfe", den Wiesloch und Walldorf gemeinsam veranstalten, kann man erst 2022 wieder erleben. Die Verantwortlichen sahen keine Möglichkeit, das coronakonform zu ermöglichen. Gedanken macht man sich bei der Stadt noch über die größeren Feste später im Jahr, doch ist noch nichts spruchreif. Gerade im Fall des Kurpfälzischen Winzerfests, das Zigtausende anlockt, steht man Adam zufolge noch vor einer enorm schwierigen Entscheidung. Auch größere Vereinsveranstaltungen in Wiesloch können nicht in Präsenz stattfinden oder wurden ganz gestrichen. Der beliebte Motorradgottesdienst findet zur Saisoneröffnung am 25. April nur online statt und der Maifahrtag im Feldbahn- und Industriemuseum kann nicht angeboten werden. Der "Tanz in den Mai" des Tanzclubs Schwarz-Gold wurde auf das nächste Jahr verschoben, die Stadtkapelle hat sowohl ihre Festwoche zum 125-jährigen Bestehen als auch ihr Jahreskonzert, ab Mitte Mai geplant, abgesagt. Am 25. April hätte der Stadtlauf der TSG Wiesloch veranstaltet werden sollen, der Verein hofft, dazu für den 19. September dieses Jahres einladen zu können.

Egal welches Alter, beim Frühlingslauf des TSV Rot starten viele Athletinnen und Athleten der gesamten Gemeinde ins Rennen. Foto: A. Dorn

> Walldorf: Die Stadt Walldorf hat bereits den erst für Juni geplanten Spargelmarkt abgesagt, wie Erster Beigeordneter Otto Steinmann der RNZ mitteilte. Auch der Sommertagsumzug kann nicht stattfinden. Diverse Maifeste der Vereine mussten zudem gestrichen werden. Zum zweiten Mal verschoben wird eine Veranstaltung, die schon 2020 ausfiel, als Walldorf eigentlich sein 1250-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläums-Festreigen hätte feiern wollen: Der Mittelalter-Markt, der eine Zeitreise in Leben und Arbeit damals, als Walldorf noch jung war, versprach, soll 2022 stattfinden. Noch "in der Schwebe" ist laut Steinmann das beliebte Zeltspektakel mit Musik, Kleinkunst, Comedy, Zirkus und mehr, das üblicherweise in den letzten beiden Sommerferienwochen, also Ende August, Anfang September, steigt. "Und über die Kerwe haben wir uns noch keine Gedanken gemacht", so Steinmann.

> St.Leon-Rot: In der Nachbargemeinde Walldorfs sind für die kommenden zwei Monate vor allem Vereinsfeste geplant. Mit am größten ist dabei das Mühlenfest (früher Straßenfest) der St. Leoner Ortsvereine, das Mitte Juni stattfinden soll. Erich Heger, Vorsitzender der St. Leoner Ortsvereine, hat sich eigenen Angaben nach darüber noch keine Gedanken gemacht. "Eine endgültige Aussage über den Termin kann ich noch nicht machen, aber am wahrscheinlichsten ist, dass das diesjährige Mühlenfest nicht stattfindet", informierte er. Fest abgesagt wurde bereits der jährliche Frühlingslauf der TSV Rot am 16. Mai. Zurzeit sei es unmöglich, eine solche Veranstaltung anzubieten, teilte Lothar Köhler von der Abteilung Leichtathletik mit. Zudem benötige man einen gewissen Vorlauf zur Vorbereitung.

Weitere Vereinsfeste wie die Radtouristikfahrt, die Schlachtfeste der Schützenvereine oder das Vatertagsfest fallen ebenfalls aus. Die Jubiläumsveranstaltungen zur 100-Jahr-Feier vom Gesangsverein sowie dem Musikverein Rot sollen auf nächstes Jahr verschoben werden. Genaue Termine können die Vereine allerdings noch nicht festlegen.

Menschenmassen, dicht an dicht gedrängt, wie man sie sich derzeit kaum mehr vorstellen kann: Beim Wieslocher Frühlingsfest war in der Fußgängerzone mächtig was los. Foto: Pfeifer

> Dielheim: Die Pandemie lässt leider den Konzertreigen "Dielheimer Frühling" mit Live-Auftritten beliebter Lokalmatadoren nicht zu, wie von der Gemeindeverwaltung zu erfahren war. Maibaumstellen und Vatertagsgrillfeste können nicht stattfinden. Für April und Mai haben außerdem Theater im Bahnhof, TV Horrenberg Balzfeld, Musikverein Dielheim, Reiterfreunde Horrenberg-Balzfeld, Obst- und Gartenbauverein Horrenberg-Balzfeld und Kleintierzüchter Dielheim ihre Frühlings-Veranstaltungen abgesagt. Noch offen ist, ob Feste, Turniere, Läufe, Theaterstücke, Konzerte oder anderes ab Juni eventuell eine Chance haben. Auch der von Ende 2020 verschobene Ehrungsabend der Gemeinde musste erneut verschoben werden.

Bilder, die die Sehnsucht nach vergangenen Frühlingsveranstaltungen wecken: Allein das Rauenberger Seifenkistenrennen (Bild oben) lockte jährlich über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Foto: Jan und Helmut Pfeifer

> Mühlhausen: Auch in Mühlhausen können Feste wie das Maibaumstellen in allen drei Ortsteilen Ende April und das Vatertagsfest des Musikvereins Mühlhausen im Mai leider nicht stattfinden. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Eigentlich wollte man im Juli dieses Jahres das 2020 ausgefallene Bürgerfest nachholen, mit dem eigentlich die Fertigstellung der Umgehungsstraße und der Start der Aufwertung der Ortsmitte gefeiert werden sollte: Auch das ist leider nicht möglich. Wegen der Corona-Krise hat das Team von "Kultur im Bürgerhaus" schon im letzten Jahr schmerzliche Einschnitte vornehmen müssen und auch für 2021 wurde bereits bis Mai alles abgesagt. Damit bleibt für die Saison 2020/21 nur eine Veranstaltung Mitte Juni, darüber wird das Team etwa vier Wochen vorher entscheiden. Alina Krastel von der Stadtverwaltung erklärte: "Wir setzen auf den September, ab dann beginnt unsere neue Saison."

> Rauenberg: In Rauenberg sind aktuell " zwei gemeindeeigene Veranstaltungen geplant: Das Satire-Kabarett mit Stefan Waghubinger am 13. Mai und die Rauenberger Sommernacht Anfang Juli. Da man noch nicht wisse, wie die Corona-Verordnungen zum jeweiligen Zeitpunkt aussehen werden, entscheidet die Stadt eine Absage der Veranstaltungen kurzfristig. Bereits abgesagt wurde die Weinlaube, die bald hätte stattfinden sollen. Die Katholische junge Gemeinde (KJG) hatte für Pfingstmontag ihr traditionelles Seifenkistenrennen mit rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern geplant. Inzwischen wurde auch das zum zweiten Mal abgesagt, da "eine Kontaktnachverfolgung im Freien nicht möglich ist", erklärte Pfarrjugendleiter Tristan Beyerer. Eineinhalb Monate später hätte das Weinparadies Besucher in einer ähnlichen Größenordnung angelockt. Georg Wipfler, Vorsitzender der IG Rauenberger Winzer, teilte der RNZ mit, dass man sich aktuell noch in der Planungsphase befinde. "Ob die Feste dann auch wirklich stattfinden können, wissen wir noch nicht."

Auch wenn die Maibäume gestellt wurden – wie hier in Tairnbach – zog dies immer viele Menschen an. Foto: Jan und Helmut Pfeifer

> Malsch: Das größte Fest, den Mälscher Markt musste die Gemeinde bereits zum zweiten Mal absagen. Veranstaltungen wie das Weizenbierfest vom Musikverein sind derzeit noch geplant. "Ich persönlich habe wenig Hoffnung, aber vielleicht machen wir wieder ein To-Go-Angebot wie letztes Jahr", sagte Vorsitzende Birgit Metzger. Die Veranstaltungen des Verkehrs- und Heimatvereins seien noch nicht abgesagt, so Vorsitzender Werner Kessler. Das Weinfest im Mai oder die Weinwanderung über den Letzenberg, die 2000 bis 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte, könne man aber wahrscheinlich nicht veranstalten. "Es steht noch alles in den Sternen."