Von Sophia Stoye

Region Wiesloch. Der Tag der Heiligen Drei Könige steht vor der Tür und markiert für viele das Ende der Christbaumzeit: Doch so schön die Bäume rund um Weihnachten anzusehen sind, so lästig ist ihre Entsorgung. Deshalb sammeln verschiedene Vereine und Organisationen in den Gemeinden der Region die Weihnachtsbäume nach dem Feiertag ein, viele von ihnen bereits am Samstag, 8. Januar. Eine Ausnahme bildet Dielheim: Dort werden die Fichten, Tannen und Co. nur in den Ortsteilen, nicht aber im Kernort selbst abgeholt.

Wie die Ehrenamtlichen dabei vorgehen, ist unterschiedlich – gerade was das Sammeln der Spenden angeht. Eines betonen die Organisatoren aber durchweg: Bitte den Baum rechtzeitig, gut sichtbar und vollständig abgeschmückt am frühen Morgen des Abholtages oder bereits am Abend zuvor vor die Haustür stellen. Eine Übersicht der Sammelaktionen in den Gemeinden der Region:

> Wiesloch: In der Weinstadt und ihren Ortsteilen ist die Feuerwehr für die Abholung der Weihnachtsbäume verantwortlich. Am Samstag, 8. Januar, können die Bäume bis 8 Uhr auf die Straße gestellt werden, die Ehrenamtlichen holen sie dann gegen eine Spende ab. Während die Jugendfeuerwehr die finanzielle Unterstützung von Haus zu Haus – mit Maske – einsammelt, sammeln die Erwachsenen die Bäume ein. Coronabedingt ziehen die Gruppen räumlich und zeitlich voneinander getrennt los, wie ein Sprecher der Jugendfeuerwehr mitteilte. Zudem werden alle Helferinnen und Helfer vor der Aktion getestet. Die Spenden sollen der Jugendarbeit zugute kommen, zum Beispiel für die Finanzierung des Zeltlagers oder neuer Ausstattung.

> Walldorf: Nachdem es 2021 pandemiebedingt nicht möglich war, übernimmt in Walldorf dieses Jahr die Evangelische Gemeindejugend das Christbaumsammeln. Für eine Spende ab zwei Euro werden die Sammlerinnen und Sammler am Samstag, 8. Januar, den Weihnachtsbaum abholen. Die Organisatoren bitten darum, die Bäume mit der Adresse zu kennzeichnen.

Um alles so kontaktlos wie möglich zu gestalten, kann die Spende dieses Jahr via Überweisung oder "Paypal" übermittelt werden. Weitere Infos dazu gibt es auf einer Visitenkarte bei der Baumabholung oder unter egj@eki-walldorf.de. Die Einnahmen der Aktion sollen einem wohltätigen Projekt vom Verein Hilfe zur Selbsthilfe in Peru zugute kommen.

> St. Leon-Rot: Auch hier werden die Weihnachtsbäume am Samstag, 8. Januar, ab 8 Uhr eingesammelt. Etwaige Spenden können kontaktlos bereitgestellt werden, die Sammlerinnen und Sammler werden nicht an den Häusern klingeln. Im Ortsteil Rot übernehmen die katholische junge Gemeinde und die Ministranten die Abholung der Bäume, in St. Leon die Jugendfeuerwehr. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion gilt die 2G-plus-Regel.

> Mühlhausen: Gegen eine Spende von einem Euro sammelt in Mühlhausen dieses Jahr die Jugendfeuerwehr die ausgedienten Christbäume ein: ab 9 Uhr ebenfalls am Samstag, 8. Januar. Die Sammlerinnen und Sammler gehen im Laufe des Tages durch alle Straßen und klingeln mit Mund-Nasen-Schutz. Alle Teilnehmenden der Aktion werden vorher getestet.

> Dielheim: In den Ortsteilen Dielheims geht es am Samstag, 8. Januar, ab 9 Uhr los. Dann holt die Jugendfeuerwehr Horrenberg-Balzfeld alle alten Christbäume in Horrenberg, Balzfeld, Oberhof und Unterhof. Die Ehrenamtlichen sind dankbar für eine kleine Geldspende. In Dielheim selbst werden die Weihnachtsbäume dieses Jahr nicht eingesammelt.

> Rauenberg: Auch in Rauenberg geht es am Samstag, 8. Januar, zur Sache. Hier sammelt die katholische junge Gemeinde wieder ab 8 Uhr die Christbäume ein. Die Organisatoren der Veranstaltung würden sich über eine kleine Spende freuen, die dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" zugutekommt. Dazu bitte am Christbaum einen kleinen Zettel mit Name und Hausnummer befestigen, die Spende nicht an den Baum hängen. Diese wird dann persönlich abgeholt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion sind getestet, tragen Maske und halten Abstand.

In Malschenberg wird die Jugendfeuerwehr tätig und bietet an, ebenfalls am Samstag, 8. Januar, ab 10 Uhr die Weihnachtsbäume aus dem Vorjahr gegen eine kleine finanzielle Unterstützung abzuholen.

> Malsch: Als einzige Gemeinde in der Region bleiben in Malsch die Weihnachtsbäume eine Woche länger stehen. Denn hier werden die Bäumchen erst am Samstag, 15. Januar, von der Pfarrjugend eingesammelt – sofern es die Coronaregeln bis dahin zulassen.