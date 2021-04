So strahlte der Trockenturm in Rauenberg (v.l.) noch Anfang der Woche. Auch das Dielheimer Rathause wurde, wie das Museum im Dörndl, dem alten Wehrturm in Wiesloch, beleuchtet. Zumindest für einen Teil der Gebäude ist Schluss mit atmosphärischem Fassadenlicht. Denn ein Paragraf im Naturschutzgesetz des Landes erlaubt diese nur im Ausnahmefall. Fotos: Pfeifer

Von Tobias Törkott

Region Wiesloch. Atmosphärisches Licht auf markanten Bauwerken: Zahlreiche Gebäude in der Region – wie beispielsweise der sogenannte Trockenturm in Rauenberg, das Museum im Dörndl in Wiesloch oder das historische Rathaus in Dielheim – werden angestrahlt. Genauer: Sie wurden angestrahlt. Denn das ist ohne Ausnahmegenehmigung nicht mehr erlaubt. Warum? Das Gesetz zum Schutz der Natur und Pflege der Landschaft des Landes verbietet seit diesem Jahr die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden. Zwischen Oktober und März muss nachts – zwischen 22 und 6 Uhr – das Licht ausgeschaltet werden, das die Fassaden illuminiert. Im Sommer, also von April bis September, darf sogar den ganzen Tag kein Gebäude angestrahlt werden. Der Grund: Insekten.

Um diese zu schützen, ist es verboten, "die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit dies nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforderlich oder durch oder auf Grund einer Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist". So steht es in Paragraf 21, Absatz zwei, des Naturschutzgesetzes. Nach Angaben des Referats "Naturschutz, Recht" des Regierungspräsidiums Karlsruhe beruhe die Neuregelung auf dem Volksbegehren "Rettet die Bienen".

Obwohl das Gesetz bereits aktiv ist, werden viele Gebäude noch immer angestrahlt. Denn teilweise gibt es davon Ausnahmen. Dann dürfen Gemeinden ihre Bauten weiter beleuchten. Da wären beispielsweise die Lage oder die besondere Bedeutung des Gebäudes in kultureller oder historischer Hinsicht. Außerdem müssen Auswirkungen der Beleuchtung auf Insekten, die Art der Beleuchtung oder die verwendeten Leuchtmittel selbst berücksichtigt werden, so eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises. Die jeweilige Untere Naturschutzbehörde kann über die Ausnahmen entscheiden.

Umweltschützer kritisieren die Lichtverschmutzung. Brigitte Dahlbender, die Landesvorsitzende des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Baden-Württemberg, erklärte im März 2021: "Licht zur falschen Zeit hat dramatische Auswirkungen auf den Fortbestand der Tiere und Pflanzen." Demnach werde die Fortpflanzung gestört und das wirke sich auf Vögel oder Fledermäuse aus. Der BUND warnt vor zu vielen Ausnahmen. So könne das Insektensterben nicht gestoppt werden. Die Naturschützer sehen in bernsteinfarbenen LEDs und reduzierter Helligkeit eine Alternative: "Das spart Strom und schützt."

Nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises muss das Beleuchtungsverbot eingehalten werden. Zwar gebe es keine systematischen Kontrollen, anlassbezogene aber schon. Hinweisen und Anzeigen gehe die Behörde nach. Jedoch wird kein Bußgeld fällig. "Sodass auch kein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden kann", so die Sprecherin.

Besonders in der Praxis hat das Gesetz noch Tücken: Denn bei der Recherche in der Region Wiesloch stellt sich heraus, dass die Gesetzesänderung zwar umgesetzt wurde, aber eben noch lange nicht flächendeckend. Auch scheint die Regelung bei manchen Verwaltungen noch unter dem Radar zu schweben. Wussten die Gemeinden teilweise nichts von der neuen Regelung? Regierungspräsidium und Landkreis weisen das zurück: "Darüber wurde in den Medien, unter anderem im Staatsanzeiger, intensiv Bericht erstattet, sodass die Kommunen über die Änderungen Kenntnis haben," heißt es aus Karlsruhe. Der Rhein-Neckar-Kreis verweist auf die Eigenverantwortung der Kommunen, sich "über aktuelle Rechtsvorschriften beziehungsweise Änderungen der Rechtslage zu informieren."

Und was sagen die Verwaltungen vor Ort? Auf RNZ-Anfrage erklärt ein Vertreter einer Gemeinde, dass man zwar Gesetzesänderungen vom Land erhalte. "Richtig präsent", sei das aber nicht gewesen. Doch: "Gesetz ist Gesetz, wir müssen uns daran halten." Ein Mitarbeiter aus dem Bauamt einer Nachbargemeinde sagt, dass man die Thematik der Lichtverschmutzung zwar mitbekommen habe. Doch die Umsetzung in der Praxis sei komplexer.

Sätze, die häufiger fallen. Unterschiedliche Ansprechpartner, Fragen bei der Zuständigkeit zeigen, dass der Paragraf noch für Kopfschmerzen bei den Verwaltungen sorgen könnte. Wie ist nun die Situation bei den sieben Gemeinden in der Region Wiesloch? Eine Übersicht zeigt, wo die Lampen ausgeknipst wurden, wo Ausnahmeanträge laufen und wo die Leuchten noch brennen:

> Dielheim: Das Dielheimer Rathaus wird derzeit von fünf LED-Bodenleuchten mit je 35 Watt Leistung angestrahlt. Diese haben eine Blende und nach Angaben des Bauamts könnten Insekten in diese nicht eindringen. Die Gemeinde prüft mit der Naturschutzbehörde, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist. Das Rathaus sei das einzige Jugendstilgebäude im Ort. Daher berufe man sich auf Ausnahmen aufgrund historischer und kultureller Gründe.

> Malsch: In Malsch wird die Gesetzesänderung bereits erfüllt, das Rathaus wird nicht beleuchtet. Es gab Bodenstrahler, die das Gebäude in Szene setzten. Seit einem Defekt wurden diese nicht ausgetauscht. Eine Reparatur ist nicht vorgesehen.

> Mühlhausen: Erst kürzlich wurde in einer Sitzung über das Gesetz gesprochen. Nach Angaben der Gemeinde betreibe diese derzeit keine Beleuchtungen an Gebäuden oder öffentlichen Anlagen.

> Rauenberg: In Rauenberg wird auf die Gesetzesänderung derzeit reagiert, Gespräche mit den Umweltbeauftragten haben bereits zu Jahresbeginn stattgefunden. Bis Anfang dieser Woche strahlte der Trockenturm beim Wasserspielplatz in Rauenberg noch. Die Gemeinde hat jetzt aber die Zeitschaltuhr für die Beleuchtung umgestellt. Bleiben noch die zwei Leuchtstelen am Rathaus. Nach Angaben des Bauamtes stehe man hier derzeit in Kontakt mit dem Netzbetreiber, um diese abzuklemmen oder eine Dauerlösung zu finden. Aber: "Andererseits muss sichergestellt werden, dass die Verkehrsflächen und insbesondere die Treppenanlage vor dem Rathaus weiterhin verkehrssicher ausgeleuchtet werden." Wegen den Strahlern an der Kirche St. Peter und Paul, die sich auf Gemeindegebiet befinden, stimmt sich die Verwaltung derzeit mit dem Netzbetreiber und dem katholischen Kirchenfonds Rauenberg ab. Einen Antrag auf eine Ausnahmeregelung vom Beleuchtungsverbot hat die Gemeinde nicht gestellt. Bleibt noch die Burg Rotenberg. Diese gehört dem Land und wird vom Amt Vermögen und Bau an eine private Einrichtung verpachtet. Ist ein Gebäude an einen privaten Träger verpachtet worden, ist dies nach Ansicht des Regierungspräsidiums weiterhin ein Gebäude der öffentlichen Hand. Das heißt, die Vorschrift hebe auf den Eigentümer ab.

> St. Leon-Rot: Die Fassadenbeleuchtung des Rathauses wurde wegen des Gesetzes abgeschaltet. Die meisten anderen Gebäude werden nach Gemeinde-Angaben sowieso nicht angestrahlt. Für den Radweg zum St. Leoner See wurde "vor Jahren" eine insektenfreundliche Beleuchtung installiert, die sich selbst dimmt, falls niemand dort entlang fährt.

> Walldorf: Walldorf setzt die Bodenstrahler für öffentliche Gebäude quasi als Teil der Verkehrsbeleuchtung ein. Bei den Bauten, die nachts beleuchtet werden, habe die Stadt bereits bei der Planung darauf geachtet, keine "zu grellen Beleuchtungssituationen zu schaffen", heißt es von Verwaltungsseite. Dazu zählen das Astorhaus, das alte Rathaus, die Laurentiuskapelle, die ehemalige Synagoge und das alte Schulhaus. Hier seien Bodenstrahler im Einsatz. Auch Rathaus und Astoria-Halle werden angestrahlt. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass die Verkehrsleuchten in Abstand gesetzt oder reduziert wurden, so die Pressestelle. In Walldorf geht man davon aus, dass die im Gesetz genannten Ausnahmen im Sinne der Verkehrssicherheit greifen. Dennoch wird dies überprüft.

> Wiesloch: In Wiesloch werden derzeit noch zwei Gebäude angeleuchtet. Das Dörndl-Museum und auch die Arkaden des Alten Rathauses erstrahlen im atmosphärischen Licht. Und dabei wird es wohl auch erst einmal bleiben. Denn bisher hat es noch keine Absprachen wegen der Gesetzesänderung gegeben. Von Seiten des Umweltamtes heißt es, dass es Zeit werde, dies zu überprüfen und anzugehen. Dies müsse wohl auch amtsübergreifend passieren. Den Zuständigen im Umweltamt liege viel daran, dass "alle nicht notwendigen Lichtquellen nachts ausgeschaltet werden". So wurde auch in der Vergangenheit versucht, die Strahler an der Kirche in Schatthausen abzuschalten – im Zuge der Aktion "Earth Hour", wenn weltweit die Lampen von Gebäuden für eine Stunde ausgemacht werden. Da diese Lichter an der Kirche zur Straßenbeleuchtung zählten, sei dies aber nicht möglich gewesen.

> Kirchengemeinden: Die Kirchen selbst sind von der Gesetzesänderung nicht betroffen. Eine Sprecherin des Regierungspräsidiums verweist auf den Gesetzentwurf des Landes. Darin steht, dass die Religionsgemeinschaften mit Blick auf ihren besonderen verfassungsrechtlichen Status nicht vom Begriff der öffentlichen Hand betroffen sind: "Insofern sind auch Kirchen-Gebäude nicht vom Fassadenbeleuchtungsverbot umfasst." In der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim wird derzeit kein Gebäude angestrahlt. Die Einheit Letzenberg hat vor, ihre Lichter an Kirchen abzuschalten.