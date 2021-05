Mittels eines QR-Codes im jeweiligen Restaurant (Bild rechts) können Besucherinnen und Besucher wie hier in einem Wieslocher Restaurant mit der Luca-App unkompliziert und digital einchecken.

Von Hans-Dieter Siegfried

Region Wiesloch. Digitales Anmelden oder weiterhin Zettelwirtschaft? Mit der Luca-App können sich Personen unkompliziert beim Besuch eines Restaurants, im Einzelhandel und in Hotels registrieren, auch die Corona-App bietet diese Möglichkeit. Wie wird dieses Angebot angenommen? Beteiligen sich alle – und wie ist die Reaktion bei den Nutzerinnen und Nutzern selbst? Die RNZ hat sich in einigen Gastronomiebetrieben in der Region umgehört. Das Ergebnis: Mancherorts wird weiterhin auf das handschriftliche Erfassen der Daten, die vom zuständigen Gesundheitsamt zur Nachverfolgung bei Corona-Fällen dienen, vertraut. Andere wiederum setzen auf die Luca-App, da diese sowohl für die Gastronomie als auch für den Gast unkomplizierter ist.

Der Umgang mit der App ist denkbar einfach. Sie wird auf das Smartphone heruntergeladen, dann können sich Gäste im Restaurant über einen individuellen QR-Code anmelden. Außerdem ist in der App eine Historie hinterlegt, in der der Nutzer sehen kann, wann er sich wo und wie lange angemeldet hat.

"Wir bleiben bei dem herkömmlichen Verfahren und lassen die persönlichen Angaben von unseren Gästen weiterhin – wie bereits im Vorjahr geschehen – in die ausgelegten Listen eintragen", berichtete Axel Wallenwein vom "Friedrichshof" in der Wieslocher Hauptstraße. Da nicht jeder Gast die App installiert habe, müsse man ja ansonsten doppelgleisig fahren, also Zettel bereithalten sowie parallel dazu den für die App notwendigen QR-Code auf den Tischen oder im Eingangsbereich aufstellen.

Ähnlich sieht es Benjamin Greulich vom Gasthaus "Zur Linde" in Rauenberg. Vor allem das Personal sei bei ihm nicht in der Lage, unterschiedliche Erfassungsmöglichkeiten anzubieten. "Ich selbst stehe in der Küche und kann dabei nicht unterstützend eingreifen", schilderte er. Greulich sprach zudem – und dies gilt für beide Varianten – die fehlende Kontrollmöglichkeit seitens der Gastwirte an. "Weder dürfen wir nach dem Personalausweis fragen, noch einen Blick auf das Smartphone werfen, um dort zu überprüfen, ob tatsächlich die App installiert ist", bemängelte er.

Allerdings gibt es noch immer Gastronomen, die die App nicht einführen wollen. So auch Robert Koszela (links), Inhaber vom St. Leon-Roter Gasthaus zur Sonne. Die Gründe für die Ablehnung des Luca-Systems sind in den Betrieben unterschiedlich. Fotos: stoy/Pfeifer

Nach wie vor gilt die Regelung, dass die persönlich erfassten Daten auf dem Zettel vier Wochen lang aufbewahrt werden müssen. In diesem Zeitraum kann das Gesundheitsamt mögliche Infektionsketten nachverfolgen. Die Benutzung der Luca-App gewährleistet dies ebenfalls, da die Behörde auf die erfasste Registrierung – sollte dies nötig sein – zurückgreifen kann.

Im Wieslocher Landgasthof "Gänsberg" wird die Luca-App zwar zum Einchecken angeboten, viele der Gäste würden jedoch nach wie vor die konventionelle Form, also den Zettel, bevorzugen. "Einige haben die App nicht installiert, dies trifft vor allem auf unsere älteren Besucherinnen und Besucher zu", meinte eine Mitarbeiterin. Für Kurzentschlossene bietet man im "Gänsberg" jetzt auch einen Schnelltest an, für den fünf Euro bezahlt werden müssen. "Wir machen das zum Selbstkostenpreis, verweisen aber stets auf die kostenlosen Schnelltest-Alternativen in der Region", so die Mitarbeiterin.

In St. Leon-Rot, im Gasthaus "Zum Löwen", wird ebenfalls der Gast gebeten, sich selbst in eine Liste einzutragen. "Derzeit denken wir über das zusätzliche Angebot mit der App nach", war zu hören. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

Anders sieht es im St. Leon-Roter Gasthaus "Zur Sonne" aus. "Wir benutzen die Luca-App nicht, weil das unsere Gäste nicht wollen", berichtete Inhaber Robert Koszela. Einige Besucherinnen und Besucher hätten sich nämlich im Gespräch mit dem Inhaber geäußert, dass sie sich nicht registrieren ließen, weil man dann sofort wisse, wo sie gewesen seien und was sie gemacht hätten. Deshalb werde Koszela auch in Zukunft bei der Datenerfassung über einen Zettel bleiben. Schließlich lohne sich das Angebot nicht, wenn es die Gäste nicht in Anspruch nähmen.

Was ihre Datensicherheit angeht, ist die Luca-App umstritten: Ende April hatten 70 deutsche Sicherheitsexperten in einer gemeinsamen Stellungnahme Bedenken geäußert, die Macher der App wiesen die Vorwürfe zurück. Eine entdeckte Sicherheitslücke haben die Betreiber inzwischen geschlossen, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zuvor bemängelt hatte.

Von der Landesregierung Baden-Württemberg wird die App unterstützt. Dies sei eine gute Möglichkeit, die beteiligten Betriebe zu entlasten und den Prozess der Anmeldung zu vereinfachen. Das Land hat eine Lizenz zur Nutzung des Luca-Systems erworben und eine Verbindung zu allen Gesundheitsämtern hergestellt.

Angewandt wird die App auch im "Brauhaus Freihof" in Wiesloch. Rund zwei Drittel der Gäste hätten, so die Auskunft, die digitale Möglichkeit bisher genutzt. "Manche feiern sogar Premiere bei uns, da sie die App gerade erst heruntergeladen haben, und sind noch etwas unsicher, aber da greifen wir helfend ein."

Auch in der "Trattoria Italia", nur wenige Meter vom Freihof entfernt, kann man sich digital registrieren. Die Nachfrage bei Gästen ergab ein sehr unterschiedliches Bild. Von "bequem, sich digital anzumelden" bis zu "wir bleiben bei der handschriftlichen Variante" gab es die gesamte Bandbreite. Von den Gastronomen wurde versichert, es sei in erster Linie die ältere Generation, die auf den Zettel setze. Einige, die bereits zweimal geimpft sind, gaben sich verwundert, dass man sich nach wie vor registrieren müsse. Denn die Anmeldepflicht im Restaurant oder in einem Hotel bleibt auch für sie weiterhin bestehen.

Info: Nähere Informationen zu der Funktionsweise und Kritik an der Luca-App gibt es auf der Internetseite der RNZ unter www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-corona-kontaktverfolgung-so-funktioniert-die-luca-app-unterschiede-zur-corona-warn-app-update-_arid,658162.html