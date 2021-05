Von Hans-Dieter Siegfried

Region Wiesloch. "Endlich" ist das geflügelte Wort in diesen Tagen bei den Gastronomen. Denn ab dem heutigen Mittwoch kann im Rhein-Neckar-Kreis wieder im Innen- wie auch im Außenbereich gegessen und getrunken werden. Die RNZ hat sich bei Gastwirten in der Region umgehört, ob tatsächlich alle sofort loslegen. Das Fazit: Viele sind vorbereitet, andere öffnen erst am Freitag vor Pfingsten oder gar erst Ende der nächsten Woche.

Die Gründe der "Spätstarter" sind nahezu identisch: "Wir haben einen organisatorischen Vorlauf", erklärt Susanne Hauck vom Clubhaus in Horrenberg. Daher werde man erst am Freitag für die Gäste da sein. Ähnliches gilt für die "Marktstube" in Walldorf und das Brauhaus "Freihof" in Wiesloch. Auch dort werden die Zapfhähne erst am Freitag aufgedreht. In allen gastronomischen Einrichtungen müssen die Gäste einen negativen Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Wer bereits komplett geimpft ist, muss den Impfnachweis vorlegen und auch "Genesene" müssen vor dem Betreten der Gaststätte ein entsprechendes Dokument vorlegen.

Eine Registrierung mit den persönlichen Daten ist, wie auch im Vorjahr, erneut nötig. Allerdings kann dies inzwischen sowohl handschriftlich erfolgen, aber auch mit der "Luca-App", mit der die erforderlichen Angaben vor Ort eingescannt werden können. Dies ist inzwischen auch mit der aktualisierten Corona-App machbar. Um 21 Uhr, so die Vorschriften der gültigen Verordnung, müssen die Gäste aber nach Hause geschickt werden. Im Innenbereich werden die Abstandsregeln einzuhalten sein, zwei Haushalte können sich dann mit einer weiteren Person treffen. Dies gilt nicht für den Personenkreis, der bereits vollständig geimpft ist. So könnten sich beispielsweise auch zehn oder mehr Menschen in einem Lokal einfinden.

...beim Brauhaus Freihof warten Braumeister Kevin Roster (l.) und Geschäftsführer Thomas Brieden auf die Fertigstellung der Freiluft-Theke. Foto: Pfeifer

Gleich heute geht es in der "Trattoria Italia" am Wieslocher Marktplatz los. "Wir haben alles getan, um nach langer Zeit wieder unsere Gäste begrüßen zu dürfen", so "Chefe" Filippo Giacalone, der bereits vor Tagen mit seinem Team damit begonnen hatte, den Außenbereich herzurichten. Bis 21 Uhr, und dies gilt für alle, besteht die Möglichkeit, dort zu verweilen. Giacalone hat im unteren Bereich seines Lokals bereits im vorigen Jahr Trennwände zwischen den einzelnen Tischen einbauen lassen und gar ein Zelt auf dem Marktplatz aufgestellt. "Das konnten wir kaum nutzen, weil dann ja wieder geschlossen wurde, und mussten immerhin 16.000 Euro dafür hinblättern, hinzu kamen noch die Kosten für die Trennwände", berichtete er.

Die Terrassen richten Sandro und Susanne Hauck vom SG Clubhaus in Horrenberg und Beate... Foto: Pfeifer

Nur wenige Meter weiter, im Brauhaus "Freihof", wurde gestern noch fleißig gewerkelt. Im Garten liefen die letzten Vorbereitungen für den Eröffnungstag am Freitag. Wie Geschäftsführer Thomas Brieden erklärte, soll bis zum Start die Außentheke noch fertig werden. "Wir haben derzeit etwa 39 Plätze im Erdgeschoss zur Verfügung, weitere 24 im Keller und auf dem Freisitz so knapp um die 80", informierte er. Eigentlich war die Eröffnung bereits für den Dezember des Vorjahres geplant. Wegen der Corona-Pandemie musste sie allerdings verschoben werden. Auch hier, wie in vielen anderen Betrieben, war die Belegschaft teilweise in Kurzarbeit.

... Beate und Klaus Langen von Langens Turmstuben für die Gäste her. Foto: Pfeifer

Ein anderes Bild zeigt sich in der "Marktstube" in Walldorf. Das Team um Peter Steinmann öffnet zwar ebenfalls erst am Freitag, dafür jedoch mit einem sehr attraktiven "Schmankerl", das nicht auf der Speisekarte steht. "Wir sind ein offizielles Testzentrum, können daher unseren Gästen selbst, aber auch all jenen, die einen negativen Schnelltest-Nachweis benötigen, das direkt hier bei uns vor der Haustür anbieten." Dieser kann dann für 24 Stunden für alle anderen Geschäfte und zum Beispiel bei einem Friseurbesuch genutzt werden. Der verzögerte Start wird damit begründet, dass es schwierig gewesen sei, innerhalb weniger Tage alles vorzubereiten und die nötige Ware zu besorgen.

Dies gilt auch für das Clubhaus in Horrenberg. Susanne Hauck, mit ihrer Familie bereits in der dritten Generation dort aktiv, wird ebenfalls erst am kommenden Freitag aufsperren. Auch hier gleichen die Gründe denen, die auch andere aufgeführt haben: organisatorische Schwierigkeiten. "Wir freuen uns natürlich, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen", meinte sie. Diese können eigene Selbsttests mitbringen und diese vor dem Betreten des Lokals unter Aufsicht anwenden. Kritik äußerte Hauck an den aus ihrer Sicht nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Schnelltest-Einrichtungen. Gerade am Wochenende sei es für Besucher einer Gaststätte schwierig, bei einer spontanen Entscheidung, mal zum Essen zu gehen, den benötigten Test in der Nähe zu erhalten. "Wir hoffen jedoch, dass darauf alsbald reagiert wird", fügte sie hinzu.

Im Wieslocher Restaurant "Artemis" ist man mit einer frühen Öffnung eher zurückhaltend. "Wir werden erst – nach derzeitigem Stand – Ende der kommenden Woche für unsere Gäste da sein". Geschäftsführerin Zacharoula Spanouli meinte dazu, man wolle zunächst einmal die Entwicklung der kommenden Tage abwarten und vor allem die Inzidenz beobachten. Es ergebe keinen Sinn, gleich loszulegen und vielleicht ein paar Tage später wieder schließen zu müssen.

Viele, die heute und in den nächsten Tagen aufmachen, werden sich wohl hauptsächlich auf die Innenräume zu konzentrieren haben. Denn der Wetterbericht verheißt nichts Gutes.