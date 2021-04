Wie genau sollen die Corona-Tests nach Ferienende ablaufen? Unter Hochdruck arbeiten die Kommunen und Schulen in der Region um Wiesloch-Walldorf an den nötigen Konzepten. Viele Fragen sind aktuell aber noch offen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Von Hans-Dieter Siegfried, Sebastian Lerche und Tobias Törkott

Wiesloch/Region. Die Schule geht wieder los. Zumindest für die Kinder, die in die Notbetreuung müssen, beziehungsweise für die Abschlussklassen. Mit dem Ende der Osterferien geht das Land ab Montag für fünf Tage in eine Art Übergangsphase – mit freiwilligen Corona-Tests für die Schülerinnen und Schüler.

Eine Woche später, ab dem 19. April, wird zwischen Präsenz- und Fernunterricht gewechselt – je nach Infektionslage. Außerdem gilt für alle Schulen eine sogenannte "indirekte Testpflicht". Die ist abhängig von den Inzidenzzahlen, das ist der Wert für die Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Ab einer Inzidenz größer 100 an mehr als drei Tagen müssen Schüler ab dem übernächsten Tag auf das Coronavirus getestet werden.

"Ein negatives Testergebnis soll dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft sein", heißt es in einer Pressemitteilung des Kultusministeriums. Vom Sozialministerium sollen nun etwa drei Millionen Selbsttest-Kits verteilt werden.

Das ist natürlich essenziell: Alle unsere Ansprechpartnerinnen und -partner waren sich einig, dass die Tests auch prompt geliefert werden müssen, damit die Strategie aufgeht und ein Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie gelingen kann.

Mehr oder weniger unterschwellig war bei den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden, mit denen wir gesprochen haben, auch eine gewisse Frustration spürbar: Die Handreichung des Landes kam so kurzfristig wie schon viele andere Regelungen in der Corona-Krise, das bedeutet Stress und Hektik. Nicht alle nötigen Details konnten geklärt werden, die Umsetzung der Vorstellungen des Landes auf lokaler Ebene gestaltet sich enorm schwierig. Wie bereiten sich die Schulen und Gemeinden auf die Tests vor? Die RNZ hat nachgefragt:

> Wiesloch: Die Schnelltests kamen "auf den letzten Drücker": "Wir haben gerade jetzt 5000 Kits vom Land erhalten, werden sie übers Wochenende an die Schulen verteilen und die seit 15. März laufende Strategie weiterverfolgen", so Andreas Hoffner, im Wieslocher Rathaus für die Schulbetreuung zuständig. Seit März wurden bereits rund 1400 Schülerinnen und Schüler sowie die jeweilige Lehrerschaft getestet. Diese Aktion wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern durchgeführt.

"Ab dem 26. April läuft die Aktion dann in den Schulen eigenständig, bis dahin werden Teile des Lehrerkollegiums eingewiesen und können dann selbst ihre Kenntnisse an Kolleginnen und Kollegen weitergeben", so Hoffner. Die Schulen selbst seien vorbereitet, entsprechende Räumlichkeiten hergerichtet und man könne somit starten. Insgesamt befinden sich derzeit rund 3000 Kinder und Jugendliche an den Schulen der Weinstadt. "Das Land hat das Kontingent für die Tests nach einem bestimmten Schlüssel festgelegt, aber schon für die erste Runde – zweimal testen in der Woche – könnte es knapp werden", befürchtete Hoffner, hofft aber, dass der "Nachschub" in ausreichender Menge und rechtzeitig zur Verfügung gestellt wird.

> Walldorf: In Walldorf wartete man am Freitag noch auf die Lieferung der Schnelltests. "Wir hoffen, dass sie spätestens am Montag eintreffen", so der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Am 12. April werde man sich mit den Schulleitungen in einer Konferenzschalte abstimmen.

In Walldorf läuft es ähnlich wie in Wiesloch: Apotheken und Ärzteteams werden vor Ort die Schnelltests durchführen. Insgesamt sind in der Astorstadt etwa 2500 Schülerinnen und Schüler gemeldet. Das Land teilte rund 4800 Tests zu, "das reicht dann hoffentlich für die beiden ersten Testrunden". Man sei derzeit in einer Situation, in der man sich Tag für Tag auf eine neue Lage einzustellen habe: "Keiner kann mit Bestimmtheit heute sagen, wie es an den Schulen konkret weitergehen wird", betonte Steinmann. Und ob dann überhaupt durchgängig getestet werden kann.

> Dielheim: Dielheim wurde laut Bürgermeister Thomas Glasbrenner erst am Mittwoch vom Land informiert. Sofort wurden Gespräche mit den beiden Schulen geführt: Derzeit werde unter Hochdruck an den nötigen Konzepten gearbeitet, so Glasbrenner. In Horrenberg ist vorgesehen, die Kinder zu Hause, unter Aufsicht der Eltern, testen zu lassen – die Schule stellt die Kits zur Verfügung.

Die Gemeinde hat ihm zufolge ein Test-Kontingent erhalten, "das recht überschaubar ist": Die 500 Kits reichen ein Mal für jedes Kind, dann aber nicht für Lehrkräfte und Schulpersonal. In der Übergangsphase nächste Woche wiederum, wenn Notbetreuung gelte und die Kinderzahl überschaubar sei, sollte die Menge ausreichen, so Glasbrenner: "Dafür sind wir gerüstet." Dann liege es beim Land, auch weiter zu liefern. Idealerweise hätten die Schulteams mehr Zeit erhalten, um sich vorzubereiten, aber da die Tests zwischen 12. und 16. April noch freiwillig seien, habe man etwas Luft, um Weichen für die Zeit ab dem 19. April zu stellen. Die Gemeinde werde die Schulen tatkräftig unterstützen, sicherte Glasbrenner zu.

> Mühlhausen: Ob in Mühlhausen zu Hause oder vor Ort in der Schule getestet wird, steht noch nicht fest. Bekannt ist, dass zwei Tests pro Woche stattfinden sollen. Da die Gemeinde bisher keine Testkits erhalten hat, wurde die Verwaltung selbst aktiv und schaffte Selbsttest-Kits der Firma Lepu Medical an: "Diese halten wir für die Schulen und Kindergärten bereit", sagte Marcel Reichensperger vom Ordnungsamt. Als Schulträger stehe die Gemeinde in ständigem Kontakt, Umsetzung und Kontrolle lägen aber bei den Schulen selbst, so Reichenberger, der mit der Kommunikation des Landes nicht ganz zufrieden ist: "Die Übermittlung von Infos ist sehr kurzfristig passiert und es besteht ein großer Spielraum bei der Umsetzung. Das ist für uns als Verwaltung ernüchternd."

> Malsch: In Malschs Grundschule wird noch nicht freiwillig getestet, auch nächste Woche nicht. Gespräche zwischen Schulleitung und Elternvertretern fanden schon statt, am Montag will man sich Bürgermeisterin Sibylle Würfel zufolge noch einmal zusammensetzen. "Wir haben 200 Tests selbst angeschafft", so Würfel. Dazu kommen noch welche vom Land für die 123 Schülerinnen und Schüler. Wie genau ab der Woche vom 19. April getestet werden könne, wird noch besprochen.

> Rauenberg: Tests in der Schule oder vor Ort, das sorgte vor den Ferien noch für Diskussionen in Rauenberg. Die Schlossbergschule testete dank digitaler Ausstattung die Grundschüler in den heimischen vier Wänden. Diesen Weg schlagen nun alle drei Schulen ein. "Der Tenor war, dass daheim getestet wird. Auch um etwaige Quarantäne-Regeln zu beachten", erklärte Bürgermeister Peter Seithel. Er war in dieser Woche im engen Austausch mit den drei Rektorinnen. Ab dem 12. April ist das Test-Angebot für die Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung freiwillig, danach gilt auch hier die "indirekte Testpflicht". Am Freitag konnten Eltern die Kits inklusive Anleitung vor Ort abholen. Stadt und Schulen haben Bescheinigungen vorbereitet, die von den Eltern nach einem der beiden wöchentlichen Corona-Tests ausgefüllt und von den Kindern mitgebracht werden müssen. Unklar ist noch, wie viele Test-Kits das Land liefert, daher ist Rauenberg laut Seithel selbst aktiv geworden und hat welche angeschafft.

> St. Leon-Rot: "Viele Fragen sind noch offen", sagte Ana-Sophie Walter vom Hauptamt der Gemeinde St. Leon-Rot. Da die Nachricht des Landes erst Mitte der Woche vor Ferienende gekommen sei und nicht alle Informationen vollumfänglich vorlägen, befinde man sich noch in einer sehr frühen Planungsphase.

Man arbeite intensiv daran, so Walter. Die Leitungsteams der beiden Schulen müssten sich unter anderem mit den Elternbeiräten abstimmen. So wolle man klären, welcher Weg praktikabler ist: Tests zu Hause oder erst in der Schule.

In der nächsten Woche, wenn noch Notbetreuung gelte, wolle man, so Walter, Erfahrungen sammeln und Details klären. So sei man dann besser gewappnet für die Zeit ab dem 19. April.