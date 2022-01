Wiesloch. (RNZ) Die Arbeitslosigkeit ist im Raum Wiesloch von November auf Dezember geringfügig um 3 auf 1910 Personen gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit Heidelberg mit. Sie meldet damit 383 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember ebenso wie im November 3,5 Prozent, vor einem Jahr waren es 4,1 Prozent.

Dabei meldeten sich im Dezember 353 Personen neu oder erneut arbeitslos und gleichzeitig beendeten 359 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember geringfügig gesunken, und zwar um eins auf 478.

Rund 56 Prozent der Arbeitslosen sind Männer, über acht Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, mehr als 39 Prozent sind 50 Jahre und älter. Fast 38 Prozent sind Langzeitarbeitslose, knapp 13 Prozent Menschen mit schweren Behinderungen und rund 32 Prozent haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.

Von den 353 Personen, die sich im Dezember arbeitslos meldeten, gingen 118 zuvor einer Erwerbstätigkeit nach, 85 hatten Ausbildungen begonnen oder an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, etwa Fortbildungen, teilgenommen. Von den 359 Personen, die nicht mehr als arbeitslos gelten, haben 109 eine reguläre Beschäftigung aufgenommen, 91 starteten eine Ausbildung oder eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme.

Im Gesamtbezirk der Heidelberger Arbeitsagentur sank die Zahl der Arbeitslosen um 63 auf 14.683. Damit betrug die Quote im Dezember 3,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sind das laut Agentur 2845 Arbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ist der Bestand allerdings noch um 1135 höher.

Von Unterbeschäftigung waren im Dezember 19.011 Personen betroffen, 147 weniger als im November und 13,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Hier sind die in der Statistik genannten Arbeitslosen sowie all jene erfasst, die an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als arbeitslos gelten. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg im Dezember um 2268 auf 275.139, zwei Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

"Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich im vergangenen Jahr stetig verbessert, konnte aber das Vorkrisenniveau noch nicht erreichen", resümiert Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg. Sorgen bereiteten aber einerseits die Langzeitarbeitslosigkeit und andererseits der Fachkräftemangel. "Mit intensiver Beratung und bedarfsgerechter Qualifizierung, sowohl von Arbeitslosen wie auch von Beschäftigten, versuchen wir dem entgegensteuern", sagt Pawlowski.