Rauenberg/St. Leon-Rot/Walldorf. (seb) Die Sechs-Prozent-Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht vor Kurzem entschieden. Allerdings gilt dies erst ab dem Jahr 2014 und hat jetzt erst mal Folgen auf Bundesebene, die für Kommunen noch nicht absehbar sind. Die RNZ hat sich in Rauenberg, St. Leon-Rot und Walldorf, die von hohen Steuerrückzahlungen betroffen waren, danach erkundigt: Dort erwartet man aber keine nennenswerten positiven Effekte.

0,5 Prozent pro Monat oder sechs Prozent pro Jahr sind Kapitalerträge, von denen man heute nur träumen kann. In den 1990ern wurden diese Werte offenbar lose an marktüblichen Habenzinsen angelehnt. Nach Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008, das räumt das Bundesverfassungsgericht ein, hat sich ein strukturelles Niedrigzinsniveau entwickelt, das nicht mehr den üblichen Schwankungen unterliegt. Für einige Jahre hatte es sich aber noch nicht derart verfestigt, dass die sechs Prozent "evident realitätsfern" erscheinen, heißt es in der Urteilsbegründung. Der Basiszinssatz sank seit 2008 rapide, erreichte 2013 den negativen Bereich, aber erst ab 2014 betrachtet das Gericht die Niedrig- oder sogar Nullzinsen als "struktureller und nachhaltiger Natur".

Dabei kritisiert das Bundesverfassungsgericht eine Ungleichbehandlung. Den Hintergrund bildet die zinsfreie Karenzzeit von 15 Monaten, die ab Fälligwerden der umstrittenen Steuerzahlung gilt. Reichen diese 15 Monate in den Zeitraum ab 2014 hinein, werden die unterschiedlichen Auswirkungen auf Steuerschuldner, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt wird, gegenüber Steuerschuldnern, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig festgesetzt wird, als ungerecht erachtet. Ein niedrigerer Zinssatz ist daher laut Gericht notwendig, es fordert aber für den Zeitraum 2014 bis 2018 keine Neuregelung: Erst ab 2019 müssen rückwirkend neue Vorschriften für alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte gelten. Das Gericht gibt dem Bundesgesetzgeber dafür bis 31. Juli 2022 Zeit.

"Ich habe wenig Hoffnung, Rauenberg liegt wahrscheinlich komplett außerhalb dieses Zeitraums", erklärte Kämmerer Thomas Dewald. Ende 2015 stand die Stadt urplötzlich vor einer gewaltigen Forderung: 5,4 Millionen Euro Gewerbesteuer plus 1,8 Millionen Zinsen zurückzahlen. Zwar war die Sechs-Prozent-Verzinsung damals schon gemäß aktuellem Urteil verfassungswidrig, die eigentliche Steuerzahlung war aber 2007 erfolgt – und wie erwähnt hat das Bundesverfassungsgericht nur eine ab 2019 geltende Neuregelung gefordert.

Die Urteilsbegründung genau anschauen und auf die Reaktion des Bundesgesetzgebers warten: Das hat St. Leon-Rots Kämmerer Ludwig Kudis vor. Bezüglich eines seit 2004 über der Gemeinde schwebenden Gewerbesteuer-Risikos stand Ende 2020 fest, dass 16 Millionen Euro an ein Unternehmen zurückgezahlt werden müssen – elf Millionen Gewerbesteuer, der Rest Zinsen. Inwieweit das eigentlich abgeschlossene Verfahren noch unter die zu erwartende Neuregelung des Zinssatzes fällt, ist nicht ganz klar: nur für den kurzen Zeitraum von 2019 bis 2020? Dann könnte St. Leon-Rot bestenfalls eine kleine Rückzahlung erwarten.

Kudis sieht es philosophisch: "Wir haben von der hohen Verzinsung auch profitiert, wenn Nachzahlungen fällig wurden." Jetzt gelte es, auf die neue Gesetzgebung zu warten, schließlich habe das Bundesverfassungsgericht nicht vorgegeben, wie hoch der Zinssatz künftig sein muss. Bis dahin ändere sich für St. Leon-Rot praktisch nichts, so Kudis, nur bei aktuellen Fragen der Steuererhebung müsse man die Gerichtsentscheidung im Hinterkopf behalten.

"Uns ist nicht klar, wie das in der Praxis umzusetzen ist", erklärte Boris Maier, Walldorfs Kämmerer. Die Astorstadt war von einer Rückzahlung betroffen, für die zeitweilig sogar über 60 Millionen Euro an Rückstellungen gebildet wurden. Letzten Endes mussten 20 Millionen Euro zurückgezahlt werden, davon 7,8 Millionen Euro Zinsen, das stellte sich Anfang des Jahres heraus. Auch in diesem Fall ging es um seit 2004 eingenommene Gewerbesteuern. Ob und inwieweit Walldorf vom Verfassungsgerichtsurteil profitiert, ist laut Maier derzeit nicht absehbar, das müsse eingehend geprüft werden. Ihn beschäftigen momentan eher die laufenden Forderungen der Stadt an Steuerzahler und wie die künftig zu bewerten sind. "Gegenwärtig deuten die kommunalen Spitzenverbände die Lage nicht auf die gleiche Weise", erklärte er, dass er auf den Bundesgesetzgeber und "klare Auskünfte" warten müsse.