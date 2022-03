Rauenberg/Mühlhausen. (GW) Die Herausforderung der Zeit und der Zukunft annehmen, Worte die man heutzutage oft hört, und die aufzeigen, wie die Gesellschaft teilweise im Umbruch ist. Die Winzer sind davon in vielen Bereichen tangiert. Aktuell betrifft dies die Winzerschaft, die in dem Naturschutzgebiet Galgenberg-Altenbach, das sich auf Rauenberger und Mühlhäuser Gemarkung entlang des Waldangelbaches und Galgenberg erstreckt. Auf insgesamt 6,5 Hektar wird dort von Winzern zumeist aus Rauenberg, Rotenberg und Mühlhausen Weinbau betrieben. Wie Andreas Maier vom Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte, ist aufgrund des Biodiversitätskonzeptes des Landes Baden-Württemberg seit dem 1. Januar in Naturschutzgebieten das Ausbringen von Pestiziden untersagt – sowohl beim konventionellen wie auch beim Öko-Weinbau.

Daher wurden vom Regierungspräsidium sowie der Weinbauberatung die Winzerinnen und Winzer zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie in Zukunft in diesen Gebieten der Weinbau gestaltet werden kann. Beratend zur Seite standen Andreas Maier bei dem Termin Patrick Schreieck, Anna Kirschbaum, Tobias Lepp, Tim Ochsner und Elisabeth Vogt. In seinen einführenden Erläuterungen wies Tobias Lepp die Winzerschaft auf die Flora und Fauna in den Weinbergen hin. Demnach sei die typische Weinbergslauchgesellschaft teilweise stark zurückgegangen. Typische Pflanzen, die man noch vor Jahrzehnten in diesen Gebieten hatte, seien zum Teil verschwunden. Aber auch Vögel – wie der Wendehals – hätten es immer schwerer, geeigneten Lebensraum zu finden. Mit der Verordnung des Landes soll der traditionelle Bewuchs wieder gefördert, und Tieren und Vögeln Lebensraum gegeben werden.

Wie Weinbauberater Tim Ochßner dazu ausführte, können die Auflagen die durch die Biodiversitätsverordnung entstanden sind, durch verschiedene Maßnahmen der Winzer erfüllt werden. Hierzu gehört unter anderem, dass der Herbizideinsatz sowie das Düngen mit Stickstoff untersagt sind. Halten die Winzer sich daran, gibt es vom Land einen Zuschuss von bis zu eintausend Euro pro Hektar. Ochßner stellte in diesem Kontext unmissverständlich klar, dass hier jetzt die Winzerschaft gefordert sei. "Entweder wir machen mit, oder wir müssen roden", so Weinbauberater Tim Ochsner.

Mit Scheibenegge und Vorgrubber wird jede zweite Reihe im Weinberg aufgerissen. Foto: Pfeifer

Deshalb hatte er eine Maschinenvorführung organisiert, die zeigte, dass das Aufreißen jede zweite Zeile sowie die mechanische Unterstockbearbeitung dazu geeignet sind, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Somit können die Winzer die drei gestellten Forderungen – jede zweite Reihe aufreißen, kein Stickstoff und mechanische Unterstockbearbeitung – erfüllen. Dadurch wird der Wildkrautbewuchs gefördert und die Tiere und Vögel erhalten Lebensraum zurück.

Diese Maßnahmen stehen aber auch im Spannungsfeld von Erosionsgefahr und Nitratauswaschung. Winzer Ludwig Honold aus Östringen forderte aber auch, dass die Politik Forderungen an die Winzerschaft stellen müsse, die erfüllbar seien. "Der Aufwand, in diesen Gebieten in Zukunft Weinbau zu betreiben, wird höher sein. Und ob hier der Zuschuss diese Mehraufwendungen abfedern kann, muss sich erst noch zeigen", so Honold. Der Rauenberger Winzer Andreas Ihle äußerte seinen Bedenken hinsichtlich der Traubenqualität, da er hier vor allem wegen des fehlenden Stickstoffs Qualitätseinbußen befürchtet.

Letztendlich waren sich alle Beteiligten aber einig, dass Weinbau in den Naturschutzgebieten in Zukunft nur partnerschaftlich umsetzbar sei. Die Winzerschaft sei bereit, die Herausforderungen anzunehmen, Regierungspräsidium und Weinbauberatung unterstützten hier tatkräftig. Bei der Maschinenvorführung wurde deutlich, dass die besten Ergebnisse für das Aufreißen jeder zweiten Reihe eine Scheibenegge mit Vorgrubber, und für Unterstockbearbeitung eine Rollhacke mit Sternhacke ist.